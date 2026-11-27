Putovanje vlakom od Zagreba do Rijeke desetljećima se oslanja na 'brdsku prugu' iz 19. stoljeća koja vijuga kroz Gorski kotar, a to putovanje je postalo ograničavajuće i sporo. Prema dvjema opsežnim Studijama utjecaja na okoliš koje je u svibnju i rujnu 2025. godine naručila HŽ Infrastruktura, stoljetni pravac mogao bi se promijeniti iz temelja.

Prema dokumentaciji, planira se izgradnja moderne, dvokolosiječne nizinske pruge visoke učinkovitosti (brzine do 160 kilometara na sat, ovisno o dionici) na europskom Mediteranskom koridoru, koja bi povezala Karlovac s riječkim bazenom znatno kraćom i bržom trasom. Dokumentacija na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije otkriva detalje.

Dogradnja pruge od Karlovca

Pruga bi započela izlaskom s kolodvora Karlovac, gdje bi se nadovezala na dionicu iz smjera Hrvatskog Leskovca, opisuje Sažetak Studije utjecaja na okoliš za prugu na trasi Karlovac-Oštarije. Prvi segment do rasputnice Mostanje, dug oko 3,1 kilometar, donosi rekonstrukciju postojećeg i dogradnju drugog kolosijeka za brzine do 120 kilometara na sat i taj gradski dio prolazi preko rekonstruiranog i proširenog mosta na Kupi, rekonstruiranog stajališta Karlovac Centar te novog, 1,4 kilometra dugog vijadukta kroz središte grada, stoji u opisu.