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10:45 9 h 27.11.2026
27. studeni 2026.
Kod zagrebačke Džamije zatekli smo stroj koji miješa polusuhu glazuru i šalje je kroz crijevo.
Dok smo obilazili radove na zagrebačkim ulicama, u blizini Meštrovićevog paviljona zapazili smo stroj na kotačima s metalnim košem spuštenim uz hrpu sitnog agregata. Riječ je o vučnoj miješalici i pumpi za estrih, po svemu sudeći iz Brinkmannove serije EstrichBoy.
Zanimalo nas je kako taj stroj od pijeska, cementa i vode napravi smjesu i dopremi je do mjesta ugradnje. Odgovor smo potražili u Putzmeisterovoj brošuri, u kojoj proizvođač za seriju DC 260 navodi doseg do 180 metara vodoravno ili 90 metara uvis, ovisno o uvjetima rada.
Stroj je namijenjen pripremi i dopremi polusuhog estriha, koji se na gradilištu često zove glazura. Kod cementne glazure u komoru se dodaju pijesak ili sitni agregat, cement i voda. Izvedba s utovarnim košem radnicima olakšava punjenje.
Koš se spusti gotovo do tla, napuni agregatom, a zatim podigne i isprazni u komoru. Prema brošuri, komora modela DC 260 ima ukupni obujam od 260 litara, od čega je 200 litara korisnog obujma. U njoj hidraulički pogonjena miješalica povezuje sastojke u polusuhu smjesu.
Nakon miješanja komora se zatvara, a kompresor dovodi zrak pod tlakom koji potiskuje smjesu kroz crijevo. Zato Putzmeister u tehničkim uputama stroj naziva pneumatskim transporterom.
Radnici na kraju crijeva prihvate dopremljenu smjesu, rasporede je po podlozi, zbiju i poravnaju do potrebne visine. Tako se, primjerice, u stanu dobiva ravna podloga na koju nakon sušenja mogu ići pločice ili parket. Dok jedna ekipa priprema novu šaržu uz stroj, druga može ugrađivati već dopremljenu smjesu.
Putzmeister za izvedbe DC 260/45 i DC 260/55 navodi tlak transporta od osam bara i teorijski učinak od 3,8 do 5,2 kubična metra na sat, ovisno o izvedbi. Koliko će materijala doista stići na mjesto ugradnje ovisi o smjesi i uvjetima transporta.
Proizvođač navodi i najveću veličinu zrna od 16 milimetara. U praksi je prednost u tome što miješalica može ostati uz hrpu agregata u dvorištu ili na ulici, dok se crijevo provuče kroz ulaz i dovede do kata na kojem se izvode radovi.
Kako je montiran na prikolicu, stroj se može smjestiti ondje gdje ima prostora za materijal i punjenje koša. To je vrlo praktično u gradu, gdje mjesto na kojem se smjesa priprema može biti udaljeno od mjesta na kojem se ugrađuje.
Uz raskopanu ulicu mogao bi, primjerice, dopremati polusuhu cementnu smjesu za podložni sloj pri uređenju opločenja, ako je takav sloj predviđen projektom. Kod Paviljona nismo vidjeli gdje je crijevo završavalo, pa konkretnu namjenu na tom gradilištu nismo mogli potvrditi.
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