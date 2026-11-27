Black Friday ponuda na bauštela.hr: Čitajte godinu dana u pola cijene
Iskoristite Black Friday ponudu i pretplatite se u pola cijene. Otključajte sve članke i čitajte bez oglasa!
10:45 9 h 27.11.2026
27. studeni 2026.
Novi projekt na top lokaciji u Zagrebu mogao bi se počet graditi neposredno uz postojeće luksuzne stanove. Investitor je povezan s tim projektom.
Stanovnike zagrebačke Peščenice, na području oko Ulice Alberta Ognjana Štrige, uskoro, čini se, očekuje novo gradilište. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove izdao je 25. studenoga 2026. javni poziv kojim poziva vlasnike i neposredne susjede na uvid u spis prije izdavanja lokacijske dozvole. A dozvola će se izdavati za novi stambeno-poslovni objekt, investitora Projekt Bužanova.
Zahtjevom se traži lokacijska dozvola za novu zgradu mješovite namjene koja će se protezati na čak jedanaest okrupnjenih katastarskih čestica u katastarskoj općini Peščenica (1886/1, 1886/4, 1972/7, 1973/2, 1975/1, 1879/1, 1879/2, 1880/1, 1881, 1882 i 1883/1). Ovakvo spajanje manjih parcela inače je postalo standardni model urbane obnove ovog nekadašnjeg industrijsko-obrtničkog kvarta.
Tvrtka Projekt Bužanova registrirana je upravo u Štriginoj 15H i povezana je s grupacijom MADO grupa - novim imenom pod kojim danas posluje nekadašnja Alfa stan grupa. Riječ je o jednom od najpoznatijih domaćih investitora u luksuznu novogradnju, koji je u posljednje vrijeme spominjan i zbog novog kompleksa Franc kod Keglića. A veza je takva što je poduzetnik Zdravko Bubalo, osnivač i direktor novog Projekta Bužanova, nekoć bio poslovni partner s Deanom Šparavcem u tvrtki Alfa stan Bužanova. Zajedno su realizirali jedan od najpoznatijih projekata te grupe, danas Mado grupe koja stoji iza popularnog 'Franca' na Kegliću.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Iskoristite Black Friday akciju i pretplatite se 50% cijene i cijenu od 44,5€
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Black Friday ponuda na bauštela.hr: Čitajte godinu dana u pola cijene
Iskoristite Black Friday ponudu i pretplatite se u pola cijene. Otključajte sve članke i čitajte bez oglasa!
10:45 9 h 27.11.2026
Pišeš na svom jeziku, svi čitaju na svojem: Stigla nova aplikacija koja spaja radnike i poslodavce
Nova aplikacija povezuje poslodavce, radnike i ekipe, bez jezične barijere. Upoznajte Workbridge.
09:26 1 d 26.11.2026
Zašto svi idu u Rovinj ovaj vikend? Tri dana u kojima se okuplja struka
Od 27. do 29. studenoga Stara tvornica postaje mjesto susreta arhitekata, projektanata i dizajnera interijera s više od 170 brendova.
10:42 2 d 25.11.2026
Više od 10 milijuna eura za centar za starije osobe: Frizerski salon, restoran i kafić samo su dio sadržaja
U Drnišu se gradi centar za starije osobe. S voditeljem projekta i njegovim timom razgovarali smo o gradnji, izazovima, edukaciji i anegdotama.
16:54 2 d 25.11.2026
Rovinj u tri dana postaje prijestolnica dizajna: Evo što vas čeka na Design Districtu
Od konferencije o održivoj gradnji do radionice izrade daske za sir, deveto izdanje sajma u donosi program za struku, ali i za znatiželjne.
10:58 3 d 24.11.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 57 d 01.10.2026
Cijeli ‘trgovački gradić’ ponovno na prodaju: Na bubnju 15 poslovnih zgrada i dva velika parkirališta
Za trgovački kompleks u Svetom Križu Začretju ponude će se prikupljati od kraja siječnja 2027.
16:39 2 d 25.11.2026
Zadar dobiva novi kvart, konačno stanovi za lokalce! Država će aktivirati čak 50 hektara zemljišta
Uz cijeli novi kvart Zadar bi trebao dobiti i dva odvojena stambena projekta s ukupno 170 jedinica.
16:10 2 d 25.11.2026
Grad Zagreb poslao važnu obavijest: Ova naknada nekima se opraštala, a sad dolazi do važne promjene
Ako imate stan koji je u potresu dobio 'crvenu' naljepnicu, niste morali plaćati komunalne naknade. Sada ćete morat dokazati da je i dalje tako.
15:24 2 d 25.11.2026
Sat otkucava: Ovo svaki stambenjak mora imati od 1. siječnja 2027., ako se oglušite idu sankcije
Vlasnici stanova koji se ne uspiju dogovoriti sa susjedima mogli bi ostati bez mogućnosti samostalnog izbora upravitelja zgrade.
09:42 5 d 22.11.2026
U Hrvatskoj kupili 500 kvadrata za 80 tisuća eura: Evo što ih je dočekalo kad su kročili u svoj novi dom
Par je za iznimno nisku cijenu kupio dvokatnicu iz 19. stoljeća i krenuli su s renovacijom. Samo prozori mogli bi ih stajati skoro kao cijeli objekt.
09:22 5 d 22.11.2026
Kupuješ stan? Prvo potpiši da susjedi smiju iznajmljivati turistima! U zgradi s 41 stanom živi jedna obitelj
Novi stanovi, ali ne i novi stanari. Primjer iz Dubrovnika otkriva kako se suglasnost za turistički najam ucjenom može osigurati već pri prodaji.
10:25 6 d 21.11.2026
Je li Anušić prvo dobio preporuku za mladu HDZ-ovku, a onda raspisao natječaj? ‘Nisam imao puno dvojbe’
Ministar Anušić kaže da ona neće biti posebna savjetnica, već suradnica te da ništa nije napravljeno mimo zakona.
16:48 3 h 27.11.2026
Kad odrastem želim biti voditelj projekta: Evo kako to možeš postići
Frane Batur uz posao sudjeluje u internom programu za mlade voditelje projekata. Pitali smo ga što je naučio i kome bi ga preporučio.
16:16 4 h 27.11.2026
Mirovinsko upozorava: Provjerite podatke kako ne biste ostali bez prava na isplatu
Pravo na doplatak za djecu Mirovinsko će utvrđivati prema podacima o kućanstvu iz Središnjeg registra stanovništva. HZMO poziva da provjerite podatke.
16:16 4 h 27.11.2026
Oslobođenje od plaćanja komunalija: Evo koji građani imaju pravo
Zgrade u Zagrebu koje su stradale u potresu godinama su bile oslobođene plaćanja komunalija. Plaćanje se vraća od 1. siječnja 2027., no ne za sve.
16:12 4 h 27.11.2026