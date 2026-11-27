Stanovnike zagrebačke Peščenice, na području oko Ulice Alberta Ognjana Štrige, uskoro, čini se, očekuje novo gradilište. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove izdao je 25. studenoga 2026. javni poziv kojim poziva vlasnike i neposredne susjede na uvid u spis prije izdavanja lokacijske dozvole. A dozvola će se izdavati za novi stambeno-poslovni objekt, investitora Projekt Bužanova.

Luksuzna novogradnja u Zagrebu

Zahtjevom se traži lokacijska dozvola za novu zgradu mješovite namjene koja će se protezati na čak jedanaest okrupnjenih katastarskih čestica u katastarskoj općini Peščenica (1886/1, 1886/4, 1972/7, 1973/2, 1975/1, 1879/1, 1879/2, 1880/1, 1881, 1882 i 1883/1). Ovakvo spajanje manjih parcela inače je postalo standardni model urbane obnove ovog nekadašnjeg industrijsko-obrtničkog kvarta.

Tvrtka Projekt Bužanova registrirana je upravo u Štriginoj 15H i povezana je s grupacijom MADO grupa - novim imenom pod kojim danas posluje nekadašnja Alfa stan grupa. Riječ je o jednom od najpoznatijih domaćih investitora u luksuznu novogradnju, koji je u posljednje vrijeme spominjan i zbog novog kompleksa Franc kod Keglića. A veza je takva što je poduzetnik Zdravko Bubalo, osnivač i direktor novog Projekta Bužanova, nekoć bio poslovni partner s Deanom Šparavcem u tvrtki Alfa stan Bužanova. Zajedno su realizirali jedan od najpoznatijih projekata te grupe, danas Mado grupe koja stoji iza popularnog 'Franca' na Kegliću.