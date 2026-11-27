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27. studeni 2026.
Na slovenskoj autocesti novi vijadukt Devina izgrađen je za devet mjeseci, a radovi se nastavljaju.
Slovenci su u nešto više od devet mjeseci srušili stari i izgradili potpuno novi vijadukt nedaleko od Slovenske Bistrice. Riječ je o vijaduktu Devina na autocesti A1, jednoj od najvažnijih prometnica u susjednoj državi, koja povezuje Maribor i Ljubljanu.
Promet je novim vijaduktom krenuo u nedjelju, 22. studenoga, a čitav građevinski pothvat zanimljivim su fotografijama popratili i volonteri slovenske stranice InfoPot. No, građevinari još ne napuštaju gradilište, već se sele na susjedni vijadukt. Završetak cjelokupnog projekta, vrijednog više od 40 milijuna eura, na kojem sudjeluje i građevinska tvrtka iz Bosne i Hercegovine, predviđen je za 2027. godinu.
Izgradnja novog vijadukta Devina u smjeru Ljubljane predstavlja jednu od najzahtjevnijih faza obnove autoceste na dionici između Frama i Slovenske Bistrice. Stari vijadukt srušen je 15. veljače ove godine, a na njegovu mjestu u nešto više od devet mjeseci izgrađena je potpuno nova konstrukcija.
Zbog radova na rušenju vijadukta u veljači je bilo potrebno zatvoriti i dio državne ceste koja povezuje Slovensku Bistricu i Pragersko, u duljini od približno 500 metara. Promet je privremeno preusmjeren na autocestu A1, a vozači koji su koristili obilazni pravac između čvorova Slovenska Bistrica jug i Fram nisu morali imati vinjetu. Otvaranjem novog vijadukta ponovno je omogućen promet po kolnicima namijenjenima odgovarajućim smjerovima vožnje.
I dok su vijadukt u smjeru Ljubljane građevinari morali u potpunosti ukloniti i zamijeniti novim, situacija sa susjednim objektom nešto je drugačija. Naime, na vijaduktu u smjeru Maribora predviđena je rekonstrukcija postojeće konstrukcije, bez njegova potpunog rušenja.
Kako su izvijestili iz DARS-a, slovenske tvrtke zadužene za upravljanje autocestama, na gradilištu su već započeli prvi pripremni radovi za novu fazu projekta, koji uključuju i postavljanje građevinske dizalice. Upravo će rekonstrukcija drugog vijadukta biti u središtu preostalih građevinskih aktivnosti tijekom sljedećih mjeseci.
Osim zahvata na dvama vijaduktima, projekt obuhvaća i obnovu 5,3 kilometra autoceste koji nisu bili obuhvaćeni radovima tijekom 2024. godine. Obnovljen je i čvor Slovenska Bistrica sjever, na kojem je zahvatom obuhvaćeno približno 1,15 kilometara prometnice.
Poseban izazov izvođačima predstavljalo je održavanje prometa tijekom ljetnih mjeseci. Budući da su se istodobno izvodili radovi i na obližnjoj dionici između Slovenskih Konjica i Dramljâ, građevinske aktivnosti tijekom turističke sezone bile su koncentrirane na područje izgradnje novog vijadukta Devina.
Tako je od početka lipnja do početka rujna zona zatvaranja u smjeru Ljubljane bila ograničena na približno 700 metara, dok su oba čvora kod Slovenske Bistrice ostala otvorena. Nakon završetka ljetne sezone radovi su ponovno prošireni na preostali dio gradilišta.
Naručitelj radova je DARS, dok je posao povjeren zajednici ponuditelja koju čine slovenska građevinska tvrtka VOC Celje i Hering iz Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini. Ugovor o izvođenju radova dodijeljen je u lipnju 2025. godine, a njegova ukupna vrijednost iznosi 40,65 milijuna eura s PDV-om.
Zanimljivo je i da je završetak izgradnje zamjenskog vijadukta prema ranijim najavama bio predviđen za prosinac 2026. godine. Ipak, prvi automobili njime su prošli već u drugoj polovini studenoga. Nakon rekonstrukcije susjednog vijadukta, čiji je završetak planiran tijekom 2027. godine, bit će zaokružen čitav projekt obnove ovog dijela jedne od najprometnijih slovenskih autocesta.
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