Prve utakmice na novom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu trebale bi se odigrati u proljeće 2027. godine, a građevina već dobrano poprima konačni izgled. Naravno, nakon završetka građevinskih radova uslijedit će opremanje interijera, tehnički pregledi i licenciranje, a 1. veljače 2027. godine rok je za završetak ugovornih obveza izvođaču, tvrtki Strabag. Prilikom prolaska Kranjčevićevom ulicom vidjeli smo da su sjedeća mjesta već postavljena na tribinama, a činilo se i da je počela montaža smeđe fasade koju smo dosad mogli vidjeti samo na vizualizacijama.

Montaža fasade

Poznato je da se izrađuju građevinske ploče obrađene tako da će vizualno izgledati poput prirodnog hrasta. Slika koju smo dosad mogli vidjeti samo na vizualizacijama polako postaje stvarnost. Prilikom prolaska Kranjčevićevom ulicom mogli smo vidjeti dio fasade koji je, moguće u testnoj fazi, postavljen na vanjskom dijelu konstrukcije.

Dobili smo dojam i da je cijela konstrukcija završena te da je izveden velik dio, ako ne i svi metalni dijelovi koji 'sjedaju' na betonsku podlogu. Koliko smo mogli vidjeti, stadion je dobio i sjedeća mjesta crne, sive i bijele boje.

Podsjećamo, gledalište s 11.163 mjesta bit će u potpunosti natkriveno, ali same stolice neće biti grijane. Sustav grijanja bit će postavljen ispod stadiona i u zatvorenim dijelovima građevine.

Cijena 40 milijuna bez PDV-a

Rekonstrukciju i modernizaciju stadiona na Trešnjevki, već smo naveli, izvodi tvrtka Strabag, koja je s Gradom Zagrebom sklopila ugovor o izvođenju radova 7. travnja 2025. godine. Prema najnovijem aneksu ugovora, sve ugovorne obveze trebale bi biti ispunjene do 1. veljače 2027. godine. Posljednjim aneksom vrijednost radova povećana je na 38,2 milijuna eura bez PDV-a, a rokovi su pomaknuti na 1. prosinca 2026. godine.

Završetak novog stadiona pritom je uvjet za početak izgradnje novog maksimirskog stadiona. Ova će građevina zadovoljavati uvjete UEFA-ine 4. kategorije, a na njoj će svoje utakmice igrati Dinamo i hrvatska reprezentacija. Idejni projekt Arhitektonskog fakulteta, odnosno glavni projekt tvrtke Sirrah projekt, predviđaju natkrivene tribine, široke i pristupačne ulaze, grijani hibridni teren te detaljno opremljene prostorije.

Najavljeno je korištenje ekološki prihvatljivih materijala za gradnju, fasade od aluminijskih profila koji podsjećaju na drvo i ne zahtijevaju održavanje, kao i vertikalnih vrtova s navodnjavanjem kišnicom. Na krovu stadiona predviđena je solarna elektrana s 1.800 panela, a stadion je projektiran tako da bi trebao smanjiti razinu buke u okolnom naselju. Ispred stadiona predviđen je novi gradski trg površine oko 6.300 četvornih metara, kao i 150 stabala oko trga i stadiona te više od 400 parkirnih mjesta.