Zašto svi idu u Rovinj ovaj vikend? Tri dana u kojima se okuplja struka
Od 27. do 29. studenoga Stara tvornica postaje mjesto susreta arhitekata, projektanata i dizajnera interijera s više od 170 brendova.
10:42 5 h 25.11.2026
25. studeni 2026.
Od 27. do 29. studenoga Stara tvornica postaje mjesto susreta arhitekata, projektanata i dizajnera interijera s više od 170 brendova.
Ako se u Hrvatskoj traži mjesto na kojem se na istom mjestu nađu ljudi koji prostore zamišljaju, projektiraju i opremaju, onda je to krajem studenoga Rovinj. U Staroj tvornici od 27. do 29. studenoga održava se deveto izdanje Design Districta, međunarodnog sajma namještaja, opremanja, arhitekture i dizajna interijera.
Sajam je zamišljen kao poslovni susret. Izlagači se ondje sastaju s arhitektima, dizajnerima interijera, hotelijerima, iznajmljivačima, ugostiteljima i investitorima, i to u trenutku kad se odlučuje što će se obnoviti ili opremiti prije sljedeće sezone. Predstavlja se više od 170 domaćih i međunarodnih brendova, među njima Tarkett, Fundermax, Mühldorfer, Rubio Monocoat, Iverpan, Kamen Pazin i IKEA. Na štandovima se mogu pronaći namještaj, rasvjeta, podne i zidne obloge, tekstil te oprema za wellness i vanjske prostore pa projektanti materijale i rješenja mogu vidjeti i opipati.
Središnji stručni događaj je konferencija Designing for 2030, koja se 27. i 28. studenoga održava za arhitekte i dizajnere interijera. Okupit će više od 300 ljudi iz struke, a razgovarat će se o novim europskim pravilima, ugljičnom otisku i cirkularnoj gradnji.
Među predavačima su dr. Elma Durmišević iz 4D Architects, dr. Vladimir Vuković s TU Wien i Jure Kotnik. Konferencija nosi 8 bodova stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata.
Sve dane, od petka od 11 do 16 sati u hali 5 održava se održava se Hospitality Clinic. To su individualne konzultacije s dizajnericama i dizajnerima interijera iz ZADIN-a o uređenju apartmana, vila i hotela. Potrebna je prijava, a broj termina je ograničen.
Istoga dana od 14 do 18 sati MyRent organizira konferenciju Beyond the Stay – Više od noćenja, na kojoj kroz sedam predavanja govore o detaljima zbog kojih se gosti vraćaju, od fotografije i tehnologije do mirisa i sna.
U petak od 13:45 do 18 sati traje Business 101, program od tri edukacije za sve koji vode vlastiti posao, od prisutnosti brenda na internetu do Fiskalizacije 2.0 i razgovora s klijentima. Isti dan u 18 sati dodjeljuje se Nagrada Design District. Žiri u kojem su većinom novinari, uz arhitekte i stručnjake za marketing, ocjenjuje proizvode koje su nominirali izlagači.
Za one koji žele i nešto napraviti vlastitim rukama, izlagač Drveraj sva tri dana vodi radionicu izrade daske za sir. Cijena je 35 eura za arhitekte i dizajnere, a 45 eura za ostale.
- Kad smo 2018. pokrenuli Design District, u Hrvatskoj nije bilo poslovnog sajma na visokoj poslovnoj razini. Pazimo na svaki estetski detalj i zato smo danas na devetom izdanju, kaže direktorica Tatjana Kos.
Brojke to potvrđuju: dosadašnja izdanja okupila su više od 25.000 posjetitelja i 500 izlagača te omogućila više od 1.000 poslovnih sastanaka.
Sajam je otvoren svaki dan od 10 do 18 sati u Staroj tvornici, Obala Vladimira Nazora 1, Rovinj. Ulaznica košta 5 eura, a može se kupiti na web stranici i na dane sajma. Prijava na konferencije, edukacije i Hospitality Clinic uključuje ulaz na sajam.
Rovinj u tri dana postaje prijestolnica dizajna: Evo što vas čeka na Design Districtu
Od konferencije o održivoj gradnji do radionice izrade daske za sir, deveto izdanje sajma u donosi program za struku, ali i za znatiželjne.
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Od 27. do 29. studenoga u Staroj tvornici održava se Design District: Sajam za sve hotelijere, investitore, arhitekte i dizajnere interijera.
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