U Zadru bi 2027. godine trebala početi realizacija dvaju velikih projekata priuštivog stanovanja kojima je predviđena izgradnja ukupno 170 stanova. No, još ambiciozniji zahvat planiran je na području Novog Bokanjca, gdje Vlada namjerava aktivirati čak 50 hektara, odnosno pola milijuna četvornih metara državnog zemljišta za razvoj novog gradskog naselja.

Najavio je to potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić prilikom obilježavanja Dana Grada Zadra. Ministar je obišao i Obrovac, gdje je dovršena obnova državne stambene zgrade vrijedna 1,57 milijuna eura, a u kojoj najamnina iznosi svega 36 eurocenti po četvornom metru.

Potpuno novo naselje

Projekti priuštivog stanovanja u Zadru čija bi realizacija trebala početi iduće godine odnose se na dvije lokacije. Na Smiljevcu je planirana izgradnja 130 stanova, dok bi na Vidikovcu trebalo niknuti još 40. Najveći dugoročni projekt ipak je onaj na Novom Bokanjcu, gdje se planira razvoj čitavog kvarta.

- Nije riječ samo o gradnji stanova nego novoga gradskog naselja s javnom infrastrukturom, sadržajima u obrazovanju i kulturi i uslugama važnim za svakodnevni život stanovnika, kazao je Bačić.

Ministar je pritom podsjetio na novi zakonski okvir kojim se želi omogućiti realizacija takvih projekata, posebno u sredinama u kojima je problem dostupnosti stanova izražen zbog snažnog razvoja turizma i rasta cijena nekretnina.

Milijuni za infrastrukturu

Zadar je tijekom 2026. godine iz europskih fondova i državnog proračuna privukao oko 60 milijuna eura za realizaciju različitih projekata. Kako je istaknuto na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, tome je prethodila priprema projektne dokumentacije, izrada urbanističkih planova i ishođenje građevinskih dozvola.

Gradonačelnik Šime Erlić među prioritetima je izdvojio ulaganja u škole, vrtiće te uređenje gradskih četvrti s više zelenila, sportskih i kulturnih sadržaja.

Istodobno, značajna ulaganja predviđena su i u lučku infrastrukturu. Zadarski župan Josip Bilaver izdvojio je projekte Dražanica i Maestral, za koje je Vlada osigurala 20 milijuna eura, kao i projekte komunalnih luka u Kožinu i Diklu. Gradilište | Foto: Canva

Najamnina od 36 centi

Dok se u Zadru pripremaju projekti novogradnje, u Obrovcu se u funkciju stavlja postojeći državni stambeni fond. Ondje je upravo dovršena obnova stambene zgrade s deset stanova, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 1,57 milijuna eura. Pritom je 85 posto sredstava za projekt, prema riječima župana Bilavera, osigurano iz fondova Europske unije.

Obnova je provedena u okviru Programa međuresorne suradnje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Grada Obrovca. Prema sklopljenom sporazumu, pet stanova ustupljeno je Gradu, dok je preostalih pet namijenjeno stambenom zbrinjavanju korisnika s liste prvenstva.

- Koliko su ovi stanovi doista priuštivi, najbolje govori podatak da najamnina iznosi svega 36 eurocenti po četvornome metru, kazao je Bačić. Prema toj cijeni, primjerice, mjesečna najamnina za stan površine 60 četvornih metara iznosila bi samo 21,60 eura.

Stanovi za kadrove

Među prvim korisnicima obnovljenih stanova je liječnik Gjorgji Stojanovski iz Sjeverne Makedonije, koji u Hrvatskoj radi već sedam godina, a posljednjih godinu dana u Obrovcu. Ključeve novog doma preuzela je i obitelj Marinković, koja je dosad živjela u podstanarstvu u prostoru koji nije bio prilagođen njezinim potrebama.

U Zadarskoj županiji ulaganja u stanogradnju nastavljaju se i kroz poseban Program za stambeno zbrinjavanje mladih na potpomognutim područjima. Izgradnja novih zgrada i obiteljskih kuća planirana je na području Obrovca i Stankovaca, dok je u Benkovcu već u tijeku izgradnja još jedne višestambene zgrade s 20 stambenih jedinica. gradilište | foto: Magnific

Obrovac mijenja vizuru

Veliko građevinsko ulaganje na području Zadarske županije predstavlja i realizacija Programa suzbijanja energetskog siromaštva, kojim je obuhvaćena 51 stambena zgrada s ukupno 705 stanova. Dosad je obnovljeno 29 višestambenih zgrada, dok su na jednoj radovi u tijeku.

- Radimo toplinsku izolaciju, ovojnicu zgrada, mijenjamo krovove, mijenjamo građevinsku stolariju i dodatno ojačavamo energetsku otpornost. Izvode se i manji konstrukcijski zahvati tamo gdje je nužno, kazao je Bačić. Posebno je velik obuhvat radova u Obrovcu, gdje je ovim programom obuhvaćeno 12 zgrada s 261 stanom.

Dosad je završena obnova deset zgrada s ukupno 253 stana, u što je uloženo 7,65 milijuna eura. Riječ je o zahvatima koji su, osim poboljšanja energetskih svojstava građevina, značajno promijenili i vizuru grada uz Zrmanju.