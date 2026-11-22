Kakva nekretnina se u Hrvatskoj može kupiti za 80.000 eura? Pitanje je kojim bračni par Jure i Tiago započinju video o svojoj neobičnoj nekretnini u Lokvama, u Gorskom kotaru. Za taj su iznos,naime, kupili cijelu zgradu sagrađenu 1898. godine, s više od 500 četvornih metara prostora. Iako su je prvotno namjeravali pretvoriti u turistički smještaj, u međuvremenu su promijenili planove: stara zgrada postat će njihov novi dom, ali u nju prvo moraju dobrano uložiti i napraviti ozbiljne izmjene.

Gdje je kupaonica?

Da ih čeka velik posao, jasno je već na prvi pogled, a jedan od izazova s kojima su se suočili je što u sadašnjem stanju objekt nema nijedne funkcionalne kupaonice. Svoj put od zapuštene zgrade do novog doma supružnici dokumentiraju u videima koje objavljuju na društvenim mrežama, na profilu The Malnar House.

U najnovijem videu pitaju, što se za 80.000 eura može dobiti u hrvatskim planinama. Njihov je odgovor - kuća stara gotovo 130 godina, s više od 500 četvornih metara prostora, kojoj je potrebno mnogo rada i pažnje da bi ponovno zasjala.