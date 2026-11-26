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09:26 17 h 26.11.2026
26. studeni 2026.
Vijadukt je 1997. godine izgradila tvrtka Konstruktor-Split, a nakon gotovo 30 godina stabilnost konstrukcije je ugrožena.
Hrvatske autoceste (HAC) aktivirale su projekt sanacije vijadukta Zalesina smještenog na 34,8 kilometru autoceste A6 koja povezuje Bosiljevo i Rijeku. Riječ je o objektu na dionici između Ravne Gore i Delnica, u srcu Gorskog kotara, na jednom od građevinski najzahtjevnijih pravaca hrvatske autocestovne mreže.
Projekt je od velike važnosti obzirom da autocesta A6, koja se kod Bosiljeva spaja s autocestom A1, predstavlja glavnu cestovnu vezu Zagreba i Rijeke, ali i važan međunarodni prometni pravac kojim se riječka luka povezuje sa srednjoeuropskim tržištem. Osim za teretni promet i logistiku, prometnica je od iznimnog značaja za turistički promet prema Kvarneru i Istri. Dok je održavanje njezinih vijadukata presudno zbog zahtjevnih zimskih uvjeta, izloženosti konstrukcija smrzavanju i djelovanju soli za odleđivanje kolnika.
Predmet se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 2. prosinca ove godine nakon čega slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova. Procijenjena vrijednost radova iznosi 4.120.000 eura bez PDV-a, odnosno 5.150.000 eura s PDV-om.
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Pišeš na svom jeziku, svi čitaju na svojem: Stigla nova aplikacija koja spaja radnike i poslodavce
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