Na gradilištu rekonstrukcije raskrižja Širina u Solinu sve su vidljiviji obrisi novog mosta Jadro, ključnog objekta velikog infrastrukturnog projekta kojim bi se trebala povećati protočnost prometa na prilazu Splitu. Prema najnovijim informacijama izvođača radova, tvrtke Texo Molior, do sada je ugrađeno 1.775,75 kubičnih metara betona, a građevinski radovi odvijaju se paralelno na nekoliko dijelova buduće mostovne konstrukcije.

Uz izvedbu temelja, stupova i naglavnica, započeli su radovi na upornjacima mosta, dok se istodobno odvijaju pripreme za postavljanje čelične rasponske konstrukcije. Investitor projekta su Hrvatske ceste.

Napreduje donji ustroj

U posljednjih nekoliko tjedana na gradilištu su dovršene još tri betonske naglavnice na vrhovima stupova, čime je njihov ukupan broj povećan s četiri na sedam od ukupno jedanaest predviđenih projektom. Završena je i izvedba stupova na još jednom stupištu, pa su oni sada izvedeni na dvije od šest planiranih pozicija.

Kada je riječ o temeljnom sustavu budućeg mosta, ranije su dovršene četiri od šest naglavnica pilota. Građevinske aktivnosti sada su proširene i na upornjake, konstrukcijske elemente smještene na krajevima mosta koji ga povezuju s prilaznim prometnicama.

Na gradilištu je trenutačno angažirano oko 50 djelatnika, među kojima su operativni radnici, inženjeri i ostalo gradilišno-tehničko osoblje.

Širina, Solin | foto: Texo Molior

Priprema čelične konstrukcije

Dok se na terenu izvode armiranobetonski elementi donjeg ustroja mosta, izvođač se priprema za sljedeću veliku etapu gradnje koja će podrazumijevati postavljanje čelične rasponske konstrukcije. Dolazak njezinih prvih elemenata na gradilište očekuje se u prvom dijelu 2027. godine.

- Do kraja godine nastavljamo s izvedbom preostalih elemenata donjeg ustroja kako bismo stupna mjesta pripremili za prihvat gornjeg ustroja mosta. Istodobno se odvijaju pripreme za sljedeću fazu, odnosno postavljanje čelične rasponske konstrukcije Mosta Jadro, ističe glavni inženjer gradilišta Stjepan Kapural.

Širina, Solin | foto: Texo Molior

Most otvara put

Izgradnja novog mosta Jadro predstavlja prvu fazu rekonstrukcije raskrižja Širina, jednog od najprometnijih cestovnih čvorišta u Hrvatskoj. Upravo je dovršetak ovog objekta preduvjet za realizaciju preostalih građevinskih zahvata na postojećoj prometnoj infrastrukturi.

Nakon izgradnje mosta promet će se moći preusmjeriti na novu prometnicu, čime će se otvoriti prostor za nastavak rekonstrukcije postojećeg raskrižja, kao i sanaciju postojećih mostova.

Prema ugovorenoj dinamici, izgradnja novog mosta Jadro trebala bi biti završena u kolovozu 2027. godine, dok je dovršetak cjelokupnog projekta rekonstrukcije Širine planiran za veljaču 2028. godine.