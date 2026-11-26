Od ukupno 28 tržnih lokacija diljem Zagreba (prema informacijama Zagrebačkog holdinga) i među deset središnjih, odnosno većih gradskih tržnica, najpopularnija južno od Save neupitno je Tržnica Utrina. A omiljen novozagrebački plac smješten uz Aveniju Dubrovnik, a zbog toga i vrlo lako dostupan, uskoro bi trebao proći kroz rekonstrukciju.

Ima velikih problema s krovom - od prokišnjavanja do prolaska i zadržavanja golubova, dok je krovište posljednji put sanirano prije skoro 30 godina, tako da je nužna nova sanacija tog dijela objekta.

Popravci, doduše, još neće početi jer se tek traži novelacija postojeće projektne dokumentacije, a rok za dostavu ponuda istječe 24. studenog. Nakon ugovaranja postupka novelacije moći će se razmišljati o pokretanju nadmetanja za izvođača građevinskih radova koji bi trebao početi što prije moguće. Postupak bi trebao brzo završiti s obzirom na to da se traži projektiranje od nule, već novelacija postojeće dokumentacije.

Velik problem golubovi

Za tržnicu koja djeluje više od 45 godina, traži se novelacija postojećeg Glavnog projekta sa svim pripadajućim mapama te usklađivanje s projektom krajobraznog uređenja Tržnice Utrina. Novelacija inače znači ažuriranje, dopunu ili usklađivanje već izrađenih projekata. Novelirati se mogu idejni, glavni ili izvedbeni projekt, ali i prateći dokumenti, poput troškovnika.

U ovom slučaju, kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji, potreba za novelacijom proizlazi iz lošeg i dotrajalog stanja krovišta, oštećenog sustava odvodnje te problema uzrokovanih prisutnošću golubova. Prokišnjavanje i neadekvatna odvodnja tijekom obilnih padalina uzrokuju oštećenja i otpadanje gipsanih ploča u pasažima i uz obod tržnice, čime se ugrožava sigurnost posjetitelja i zaposlenika, navedeno je u dokumentaciji.

Mora ostati otvorena

Projektom je potrebno predvidjeti faznu i parcijalnu sanaciju koja će omogućiti izvođenje radova uz neometano odvijanje redovnog poslovanja tržnice. Planirani zahvati obuhvaćaju sanaciju krovne odvodnje i ugradnju sustava protiv smrzavanja, zamjenu obloge ispod krovne konstrukcije, zaštitu objekta od golubova, čišćenje i sanaciju prostora naseljenih golubovima, obnovu obodnih podgleda i rasvjete, pranje limenih dijelova fasade te prijedlog rješenja reklamnih površina i uređenja okoliša u kontaktnoj zoni s javnom površinom, traži se.

Cilj novelacije je izraditi cjelovitu, tehnički usklađenu i provodivu projektnu dokumentaciju koja će omogućiti postupnu obnovu i dugoročno poboljšanje funkcionalnosti, sigurnosti, kao i estetskog izgleda popularne Tržnice. Pritom ne bi trebao patiti kontinuitet poslovanja ovog omiljenog placa, već se nastaviti sva djelatnost i tijekom radova.

Zaštita i čišćenje prostora

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju krovišta tržnice se tražila još krajem 2023. godine, kada je pokrenuto nadmetanje za taj postupak. Tada se tražila provedba cjelovite adaptacije s naglaskom na sanaciju dotrajalog krovišta, zamjenu krovnih kupola i oštećenih dijelova leksan i limenog pokrova, ali i obnovu sustava oborinske odvodnje.

U nabavi je predviđena zaštita građevine od golubova, čišćenje i sanacija prostora u kojima se zadržavaju ptice te obnova staklenih i gipsanih obloga. Od ostalih zahvata zatraženi su sanacija podova, pasaža, kioska, unutarnjih i vanjskih zidova, obnova rasvjete i instalacija, bojanje konstrukcije i fasade te uređenje okoliša.

U Troškovniku za novelaciju projekta planirane sanacije stoje analiza faznosti izvedbe, izrada separatnih tehničkih rješenja sukladno usvojenom prijedlogu faznosti, usklađivanje zahvata u skladu s projektom trga te podjela glavnog projekta konstrukcije na dvije faze. Dokumentacija prije početka građevinskih radova, podsjetimo iz 'starije' projektne dokumentacije, treba sadržavati arhitektonski snimak stanja, glavni projekt adaptacije te vrijednost projektantskog nadzora.

Plac podigla Industrogradnja

Ističemo, ovu tržnicu pred sam kraj 1970-ih godina izgradila je tada snažna i poznata tvrtka Industrogradnja. Uporabnu dozvolu građevina je dobila u svibnju 1981. godine, a od izgradnje do danas pretrpjela je značajno trošenje, posebno na krovištu i pripadajućim odvodnim sustavima.

Posljednji veći zahvat na krovnoj konstrukciji proveden je 1998. godine, kada je saniran dio ravnog krovišta uz obod tržnice. Manja korektivna intervencija izvedena je 2004. godine, no njome nisu obuhvaćeni problemi ulaska i zadržavanja ptica u krovnoj konstrukciji. Posljedice nedostatnog održavanja vidljive su u propadanju odvodnje, oštećenju obloga i narušavanju funkcionalnosti i sigurnosti objekta, što danas zahtijeva sustavniju i dugoročnu obnovu, pojašnjeno je u projektnoj dokumentaciji završenoj prije nekoliko godina.