Projekt uređenja Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite u Jastrebarskom krenuo je nakon što su potpisani ugovori sa svim glavnim akterima. Još početkom listopada, kada je i bio planiran početak radova, iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a) stigla je vijest o početku rekonstrukcije središta u Jastrebarskom, a u javnoj nabavi sada su osvanule sve informacije o potpisanim ugovorima. Time je započelo oko 25 milijuna eura (s PDV-om) vrijedno uređenje devet zgrada koje bi moglo potrajati gotovo tri godine.

Bivša vojarna JNA

Nakon provedenog postupka javne nabave, Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) sklopilo je ugovor za izvođenje građevinskih radova s tvrtkom Tromont iz Splita. Ugovor je potpisan 31. kolovoza 2026., a njegova vrijednost iznosi 19,67 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 24,58 milijuna eura s PDV-om. No, obavijest u javnoj nabavi pojavila se tek sada, mjesecima nakon sklopljenog ugovora, a radovi su već krenuli.

Riječ je o obnovi kompleksa nekadašnje vojarne Jugoslavenske narodne armije (JNA), koji danas koristi Civilna zaštita. Na tom prostoru predviđeno je uređenje devet postojećih građevina, vanjskih površina i pripadajuće infrastrukture, s ciljem stvaranja funkcionalnog centra za obrazovanje i osposobljavanje pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, može se pročitati o projektu. Ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 32 mjeseca, a treba spomenuti da se projekt financira sredstvima Europske unije.