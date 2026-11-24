Vukovarska riječna marina dobit će novo mjesto unutar akvatorija zaštićenog lukobranom, a njezino uređenje obuhvatit će premještanje postojećih i postavljanje novih plutajućih konstrukcija. Lučka uprava Vukovar pokrenula je nabavu radova na njezinu proširenju, čija procijenjena vrijednost iznosi 1,6 milijuna eura. Projekt je vrlo zanimljiv zbog načina sidrenja pontonskih gatova, za koje će se u riječno dno pobijati čelični piloti dugi gotovo 24 metra.

Marina se seli iza lukobrana

Dosadašnja marina na Dunavu izvedena je kao privremeni objekt, a njezino premještanje povezano je s većim projektom regulacije desne obale rijeke i urbanističkog uređenja Vukovara. Po završetku radova na lukobranu predviđeno je uklanjanje postojećeg privezišta te postavljanje njegovih elemenata na novu lokaciju.

Lokacijska dozvola za pristanište s trajnim vezovima izdana je 4. ožujka 2025. godine. Zahvat je predviđen na desnoj obali Dunava, između riječnih kilometara 1331+300 i 1332+000, a realizirat će se u dvije faze. Idejni projekt izradila je osječka tvrtka Hidroing, dok projekt sidrenja prve faze potpisuje Projektni ured Ivanišević iz Splita. Gradilište na Dunavu, ilustracija | Foto: EOJN, Canva

Glavni plutajući gat dug gotovo 265 metara

U prvoj fazi predviđeno je premještanje ukupno 28 postojećih pontona. Od njih će se formirati glavni gat za privez plovila, smješten paralelno s obalom, te pristupni gat postavljen okomito na obalu.

Prema općem planu pristaništa, glavni pontonski gat bit će dug 264,68 metara, dok će pristupni gat dosezati 59,74 metra. Dodatni ponton služit će kao oslonac postojećeg pristupnog mosta duljine 27,5 metara, preko kojeg će korisnici s kopna dolaziti do plovila. U prvoj fazi ukupna duljina pristaništa iznosit će gotovo 281 metar, a najveća širina približno 60 metara.

Armiranobetonski pontoni s polistirenskom jezgrom

Za izvedbu gatova koristit će se postojeći pontoni proizvođača Marinetek, pojedinačne duljine 11,92 metra, širine 2,2 metra i visine 85 centimetara. Izrađeni su od armiranog betona ojačanog plastičnim vlaknima, dok je njihova unutrašnjost ispunjena ekspandiranim polistirenom koji osigurava plovnost.

Čelična armatura pontona zaštićena je vrućim pocinčavanjem. Pontoni se međusobno povezuju čeličnim vijcima, između kojih se nalaze gumeni umetci. Takvo rješenje omogućuje određene elastične pomake između pojedinih elemenata plutajuće konstrukcije.

Gradilište na Dunavu, ilustracija | Foto: EOJN, Canva

Čelične pilote zabijat će 11 metara u tlo

Jedan od najzanimljivijih građevinskih zahvata bit će izvedba sustava sidrenja. U prvoj fazi predviđena je ugradnja 26 novih čeličnih pilota, pojedinačne duljine 23,6 metara i vanjskog promjera približno 51 centimetar. U riječno dno pobijat će se do dubine od 11 metara.

Unutrašnjost čeličnih pilota ispunit će se betonom kako bi se povećala njihova krutost i smanjilo djelovanje vlage, a prije ugradnje zaštitit će se višeslojnim antikorozivnim premazom.

Pontonski gatovi bit će povezani s pilotima kliznim obujmicama koje će im omogućiti vertikalno pomicanje ovisno o vodostaju Dunava. Istodobno će piloti sprječavati njihovo horizontalno pomicanje pod djelovanjem riječne struje i drugih opterećenja. Gradilište na Dunavu, ilustracija | Foto: EOJN, Canva

U prvoj fazi mjesta za 136 plovila

Prema tehničkom projektu iz rujna 2025. godine, u prvoj fazi pristanište će imati kapacitet za 136 plovila. Predviđeno je 86 vezova za plovila duljine do osam metara te još 50 za plovila duljine do deset metara.

Za njihov privez koristit će se 68 takozvanih fingera, odnosno užih plutajućih elemenata dugih osam metara koji se pružaju s obje strane glavnog gata. Uz svaki takav element moći će se privezati dvije brodice. Projektom su obuhvaćeni i zahtjevi za održavanje pristaništa, uključujući uklanjanje nanosa pijeska, granja i drugog plutajućeg materijala koji Dunav donosi u akvatorij.

Druga faza projekta obuhvaća dodatno proširenje pristaništa postavljanjem novog plutajućeg gata. Prema lokacijskoj dozvoli, predviđena je ugradnja još 21 uzdužnog pontona, 58 elemenata za privez plovila te 21 novog čeličnog pilota za sidrenje konstrukcije.