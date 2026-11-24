Grad Split ide u milijunsku obnovu ŠRC-a Gripe za koji je upravo raspisao dva velika natječaja ukupne procijenjene vrijednosti 7.605.600 eura. Jedan se odnosi na sanaciju objekta na Starim Gripama te je procijenjene vrijednosti 2.720.000 eura, dok drugi obuhvaća uređenje interijera i instalaterske radove u velikoj i maloj dvorani procijenjene vrijednosti od 4.885.600 eura.

ŠRC Gripe jedan je od važnih splitskih sportskih kompleksa, s prostorima namijenjenima košarci, borilačkim sportovima i drugim dvoranskim aktivnostima. Smješten je na području Osječke ulice i Ulice slobode, a obuhvaća veliku i malu sportsku dvoranu, prostore za borilačke sportove i prateće sadržaje.

Gripe su proširene i uređene za Mediteranske igre 1979. godine. Tada je izgrađena nova polivalentna građevina s velikom i malom dvoranom prema projektu arhitekata Živorada Jankovića i Slavena Rožića, dok je postojeća košarkaška dvorana Jugoplastike rekonstruirana i prilagođena potrebama natjecanja.

Planirani početak radova je 8. siječnja 2027. godine, a jednom kada se gradilište otvori sve bi trebalo biti gotovo unutar godinu dana, odnosno početkom 2028. godine.

Postojeće stanje

Projektna dokumentacija pokazuje da su na različitim dijelovima ŠRC-a Gripe potrebni zahvati koji obuhvaćaju građevinsku ovojnicu, vanjske površine i tehničke sustave dvorana. Na pješačkim platoima oko velike dvorane postojeće kamene ploče na brojnim su mjestima ispucale, pomaknute ili potpuno nedostaju, dok su na stubištima oštećena kamena gazišta. Slijeganje tla na pojedinim lokacijama uzrokovalo je dodatna oštećenja popločanja i ogradnih zidova, a dotrajao je i dio sustava oborinske odvodnje.

Na maloj dvorani i južnom objektu postojeći armiranobetonski zidovi nemaju odgovarajuću toplinsku izolaciju, dio vanjske stolarije izveden je od starijih metalnih profila, a toplinska svojstva postojećih krovnih panela više ne odgovaraju zahtjevima planirane energetske obnove. Na sklopu četiriju dvorana za borilačke sportove predviđena je sanacija pojedinih krovnih i hidroizolacijskih slojeva, pročelja, stolarije te oštećenih građevinskih elemenata.

Istodobno, zasebna projektna dokumentacija za veliku i malu dvoranu razrađuje uređenje unutarnjih prostora i modernizaciju tehničkih instalacija, uključujući sustave grijanja, hlađenja i ventilacije. Riječ je stoga o dvama povezanim ulaganjima kojima se nastoje riješiti različiti problemi postojećeg sportskog kompleksa, od dotrajalih vanjskih konstrukcija do funkcionalnosti njegovih unutarnjih prostora.

Športski centar Gripe | Foto: EOJN

Obnova kamenih površina

Prvi natječaj, procijenjene vrijednosti 2.720.000 eura, obuhvaća obnovu 6.820 četvornih metara pješačkih površina oko velike sportske dvorane, uključujući platoe, stubišta i prilazne komunikacije. Na sjevernoj, istočnoj i zapadnoj strani kompleksa uklonit će se postojeće kamene ploče i dotrajale betonske podloge te postaviti novo popločanje od bijelog kamena.

Ovisno o lokaciji, predviđene su piljene, štokovane i četkane kamene ploče debljine tri centimetra, iako projektanti upozoravaju da bi deblje ploče bile otpornije na oštećenja.

Posebno zahtjevni radovi planirani su kod zapadnog ulaza, gdje je zbog slijeganja tla potrebno ukloniti postojeći materijal do dubine od približno 40 centimetara, izvesti novi kameni nasip i obnoviti podzid. Projekt uključuje i sanaciju stubišta, rukohvata, odvodnih kanala te armiranobetonskih konstrukcija zapadnog platoa i pergola. Športski centar Gripe | Foto: EOJN

Energetska obnova dvorana

Prvim natječajem obuhvaćena je i energetska obnova male dvorane i južnog objekta te sanacija četiriju dvorana za borilačke sportove. Na vanjskim zidovima grijanih prostora predviđena je ugradnja fasadne izolacije od mineralne vune debljine deset centimetara, uz dodatnu hidroizolacijsku zaštitu podnožja građevine. Zamijenit će se postojeći krovni paneli novim sendvič-panelima s mineralnom vunom, ugraditi nova aluminijska stolarija te dodatno izolirati konstrukcije izložene vanjskom zraku. Cilj je smanjiti potrebnu godišnju toplinsku energiju za grijanje za više od 50 posto, a primarnu energiju za više od 30 posto.

Na četirima dvoranama za borilačke sportove planirana je sanacija ravnih krovova, postavljanje nove hidroizolacije TPO membranom i toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena. Radovi uključuju i sanaciju oštećenih zidova i pukotina na pročelju, zamjenu dotrajale stolarije, obnovu dijelova krovnih svjetlarnika te pojedine završne zahvate u unutrašnjosti. Športski centar Gripe | Foto: EOJN

Novi sportski interijeri

Drugi natječaj, procijenjen na 4.885.600 eura, usmjeren je na obnovu unutrašnjosti velike i male dvorane te modernizaciju njihovih tehničkih sustava. Građevinsko-obrtnički radovi obuhvaćaju uređenje unutarnjih površina, uključujući obnovu sportskih podova i pripremu podloga za nove završne obloge.

Zahvati će se izvoditi usporedno s instalaterskim radovima kako bi se postojeći prostori prilagodili ugradnji nove opreme. Posebna pozornost posvetit će se usklađivanju građevinskih i tehničkih rješenja, čime bi se trebala izbjeći naknadna oštećenja obnovljenih površina. Športski centar Gripe | Foto: EOJN

Modernizacija strojarskih sustava

Jedan od najopsežnijih dijelova drugog projekta odnosi se na rekonstrukciju sustava grijanja, hlađenja i ventilacije. Za dvoranske prostore predviđena je primjena klimatizacijskih komora, dok su za ostale prostore razrađeni sustavi s dizalicama topline i ventilokonvektorima. Radovi uključuju ugradnju pripadajuće strojarske opreme, cjevovoda, armatura i ventilacijskih kanala potrebnih za distribuciju zraka te ogrjevnog i rashladnog medija.

Predviđena je i automatizacija sustava putem upravljačkih podstanica, regulatora i osjetnika koji omogućuju nadzor i prilagodbu radnih parametara. Ugradnju nove opreme bit će potrebno uskladiti s postojećim konstrukcijama i planiranom obnovom interijera.

Elektroinstalacije i automatizacija

Uz strojarske zahvate, drugi natječaj obuhvaća i elektroinstalacijske radove potrebne za napajanje, zaštitu i upravljanje novom tehničkom opremom. Elektroinstalacijski razvod uskladit će se s položajem klimatizacijskih komora, ventilokonvektora i ostalih uređaja, dok će regulatori i osjetnici omogućiti automatizirano upravljanje pojedinim sustavima.