Novosti Stižu 2 velika natječaja za milijunsku obnovu kultnog splitskog kompleksa iz 1979., imamo nacrte

Stižu 2 velika natječaja za milijunsku obnovu kultnog splitskog kompleksa iz 1979., imamo nacrte

Ivana Solar
Ivana Solar baustela.hr

29. listopad 2026.

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Stižu 2 velika natječaja za milijunsku obnovu kultnog splitskog kompleksa iz 1979., imamo nacrte

Športski centar Gripe | Foto: EOJN

Dotrajale kamene površine, oštećene konstrukcije i zastarjela infrastruktura godinama su gradska sramota, sada odlaze u povijest.

Grad Split ide u milijunsku obnovu ŠRC Gripe za koju priprema dva velika natječaja ukupne vrijednosti 7.605.600 eura. Jedan se odnosi na sanaciju objekta na Starim Gripama, te je procijenjene vrijednosti 2.720.000 eura, dok drugi obuhvaća uređenje interijera i instalaterske radove u velikoj i maloj dvorani procijenjene vrijednosti od 4.885.600 eura.

Oba projekta su upravo puštena u javno savjetovanje koje traje do 5. studenog. Nakon tog datuma slijedi otvaranje javnog poziva za izvođače radove za koji interes građevinske operative, posebno lokalne, zasigurno neće izostati.

ŠRC Gripe jedan je od važnih splitskih sportskih kompleksa, s prostorima namijenjenima košarci, borilačkim sportovima i drugim dvoranskim aktivnostima. Smješten je na području Osječke ulice i Ulice slobode, a obuhvaća veliku i malu sportsku dvoranu, prostore za borilačke sportove i prateće sadržaje.

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