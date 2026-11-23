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10:50 2 h 23.11.2026
23. studeni 2026.
U Gornjoj Vrbi osječka tvrtka planira više od šest tisuća panela i baterijsko skladište energije.
Na oko 200 metara od čvora Slavonski Brod istok osječka tvrtka 5 ROOMS planira izgraditi sunčanu elektranu s 6.048 fotonaponskih panela. Na zemljištu od gotovo 2,8 hektara predviđeno je i baterijsko skladište koje bi omogućilo da se dio proizvedene struje pohrani za kasniju predaju u mrežu. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je informaciju o zahtjevu za ocjenu treba li za projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
Elektrana 5 ROOMS Vrba planirana je u Sjevernoj gospodarskoj zoni općine Gornja Vrba, uz granicu sa Slavonskim Brodom i općinom Bukovlje. U neposrednoj je blizini autocesta A3 s naplatnim postajama čvora Slavonski Brod istok, a samu parcelu okružuju poljoprivredne i zelene površine. U elaboratu se navodi da je teren izrazito ravan te da u blizini nema uzvisina, šume ili visokih građevina koje bi redovito zasjenjivale panele.
Kolni pristup predviđen je sa sjeverne strane, postojećim asfaltiranim putem. Unutar elektrane uredio bi se put širok tri metra od drobljenog kamena, a cijeli bi prostor bio ograđen metalnom ogradom visokom do dva metra.
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