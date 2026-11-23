Na oko 200 metara od čvora Slavonski Brod istok osječka tvrtka 5 ROOMS planira izgraditi sunčanu elektranu s 6.048 fotonaponskih panela. Na zemljištu od gotovo 2,8 hektara predviđeno je i baterijsko skladište koje bi omogućilo da se dio proizvedene struje pohrani za kasniju predaju u mrežu. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je informaciju o zahtjevu za ocjenu treba li za projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Parcela u gospodarskoj zoni kraj autoceste

Elektrana 5 ROOMS Vrba planirana je u Sjevernoj gospodarskoj zoni općine Gornja Vrba, uz granicu sa Slavonskim Brodom i općinom Bukovlje. U neposrednoj je blizini autocesta A3 s naplatnim postajama čvora Slavonski Brod istok, a samu parcelu okružuju poljoprivredne i zelene površine. U elaboratu se navodi da je teren izrazito ravan te da u blizini nema uzvisina, šume ili visokih građevina koje bi redovito zasjenjivale panele.