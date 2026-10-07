Kuća usred šume koja ima sve za bijeg: Komofor, suživot s prirodom i visoka estetika - moguće je!

Na prvi pogled Chatham Residence mogla bi proći gotovo nezapaženo među stablima. Niska građevina izdužena je preko vrha šumovitog grebena, dok se iznad nje proteže veliki valoviti krov. No upravo je taj krov glavni arhitektonski potpis cijelog projekta.

Rezidencija u šumi je završena 2025. godine u Chathamu, u okrugu Columbia u američkoj saveznoj državi New York. Glavna kuća ima oko 325 četvornih metara, odnosno 3.500 četvornih stopa, a dio je većeg imanja na približno 80 jutara zemljišta. Cijelo imanje uz glavnu rezidenciju obuhvaća i kuću za goste, farmu te paviljon uz jezerce.

Kuća je postavljena na vrh grebena, a staklene stijene od poda do stropa otvaraju pogled prema planinama Catskill. Iza projekta stoji njujorški studio Desai Chia Architecture, a posebna pažnja posvećena je odnosu građevine, svjetlosti i postojećeg šumskog krajolika.

Od gradskog života do kuće u šumi

Kada su arhitekti prvi put došli na lokaciju, zatekli su područje uglavnom prekriveno sekundarnom šumom. Kroz nju su se još uvijek protezali stari kameni zidovi kojima su nekada bili razdvojeni pašnjaci i poljoprivredna zemljišta.

Upravo su ti tragovi prošlosti postali važan dio priče o novoj kući. Vlasnici nisu tražili tek još jednu vikendicu izvan New Yorka. Željeli su potpuno drugačiji odnos prema mjestu, odnosno život snažnije povezan s prirodom, krajolikom i poviješću zemljišta.

Arhitekti su zato krenuli od onoga što su već imali pred sobom. Šumsko tlo na velikom je dijelu imanja relativno otvoreno, pa se debla iz njega uzdižu gotovo poput stupova. Iznad njih guste krošnje tijekom dana stvaraju promjenjivu igru svjetla i sjene. Upravo je taj prizor postao jedna od polazišnih točaka arhitekture kuće.

Chatham Residence | foto: Paul Warchol / Desai Chia Architecture / WAF

Krov inspiriran hrastovim listom

Najupečatljiviji element Chatham Residencea svakako je krov. Umjesto klasičnih ravnih linija, njegovi rubovi oblikovani su nizom mekanih krivulja inspiriranih formama lišća autohtonih hrastova.

Velike zakrivljene strehe imaju dvostruku funkciju. Štite unutrašnjost i natkrivene vanjske prostore od kiše i izravnog sunca, ali istodobno na fasadi i okolnom tlu stvaraju promjenjive sjene. Ideja je bila prenijeti dio efekta koji u prirodi već stvara krošnja okolne šume.

Krivulje nisu ostale samo na krovu. Prati ih i metalna ovojnica kuće, zbog čega cijela građevina djeluje poput kontinuirane valovite površine položene između stabala.

Za glavnu vanjsku oblogu odabran je valoviti metal. Riječ je o materijalu koji se tradicionalno može pronaći na gospodarskim i poljoprivrednim građevinama, ali ovdje dobiva sasvim drugačiji karakter. Metal hvata promjene dnevnog svjetla, dok njegova rebrasta struktura dodatno naglašava zakrivljenost građevine. Kontrast mu daje Accoya drvo koje se pojavljuje na donjoj strani streha i u natkrivenim vanjskim prostorima za sjedenje, a korišteno je i u dijelovima interijera.

Chatham Residence | foto: Paul Warchol / Desai Chia Architecture / WAF

Otvorena prema planinama

Položaj građevine nije slučajan. Kuća je postavljena na vrh grebena koji se otvara prema planinama Catskill. Društveni prostori zato imaju velike staklene stijene od poda do stropa na stranama okrenutima prema šumi i planinama. Posebno je zanimljiv središnji dio kuće koji se pri dolasku otvara prema udaljenom planinskom krajoliku. Tako posjetitelj već pri približavanju građevini kroz njezinu arhitekturu dobiva kadar Catskilla u daljini.

Iz unutrašnjosti se pak pogled mijenja po visini – od niskog šumskog raslinja i debala preko krošnji sve do otvorenog neba. Umjesto da kuća prekine vizuru, projektirana je tako da krajolik praktički prolazi kroz nju.

Svjetlost se skriva i u stropovima

Ista ideja nastavlja se u interijeru, gdje jednu od glavnih uloga ponovno imaju svjetlo i sjena. Stropovi su zasvođeni kako bi prirodnu i umjetnu svjetlost odbijali prema različitim dijelovima prostorija. U dnevnom boravku, blagovaonici i kuhinji zaobljeni prijelazi brišu jasnu granicu između zida i stropa.

Rezultat je interijer u kojem se površine ne prekidaju oštrim kutovima, već se jedna prelijeva u drugu. Na pojedinim mjestima dnevno svjetlo ulazi i tamo gdje prozor na prvi pogled uopće nije vidljiv. U ulaznom hodniku i glavnoj kupaonici izvedeni su skriveni visoki prozori kroz koje svjetlost pada odozgo. Tako se dodatno naglašava visina prostora, bez gubitka privatnosti. Chatham Residence | foto: Paul Warchol / Desai Chia Architecture / WAF

Kišnica ne odlazi u odvod

Arhitekti i krajobrazni projektanti posebnu su pažnju posvetili i vodi, što je važno zbog strmog terena na kojem se imanje nalazi. Krivulje krova završavaju na tri pažljivo pozicionirana ispusta za oborinsku vodu. Kišnica se s krova usmjerava prema sustavu upojnih bunara i podzemnih cijevi, a zatim kontrolirano prema kišnim vrtovima.

Na taj način voda koja padne na veliku krovnu površinu ne odlazi nekontrolirano niz padinu. Sustav smanjuje mogućnost erozije terena, dok kišni vrtovi istodobno stvaraju stanište za autohtone biljke, oprašivače i druge životinje.

Krajobrazno uređenje zato nije zamišljeno kao dekoracija oko gotove kuće, nego kao dio arhitektonskog koncepta. Već kod glavnog ulaza kuću okružuju autohtone paprati i breze koje stvaraju zeleni prvi plan prije nego što se kroz otvoreni središnji dio ponovno pojavi pogled prema udaljenim planinama. Chatham Residence | foto: Paul Warchol / Desai Chia Architecture / WAF

Priznanja struke

Uz Desai Chia Architecture, na projektu je radio čitav niz specijaliziranih timova. Konstrukciju potpisuje Gilsanz Murray Steficek, strojarske i elektrotehničke sustave CES Engineering, krajobrazno uređenje Wagner Hodgson Landscape Architects, a rasvjetu Pierce Lighting Studio. Izvođač je Structure Works Construction.