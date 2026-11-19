U rujnu 2026. izdano je 1.066 građevinskih dozvola, što je za 11,2 posto manje u odnosu na rujan 2025. Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do rujna 2026. u usporedbi s istim razdobljem 2025. manji je za 10,5 posto, izvještava Državni zavod za statistiku (DZS).

U rujnu 2026., prema vrstama građevina, 89,1 posto dozvola izdano je za zgrade, a 10,9 posto za ostale građevine. Prema vrstama radova, 82,4 posto dozvola izdano je za novogradnju, a 17,6 posto za rekonstrukcije. Prema izdanim građevinskim dozvolama u rujnu 2026. predviđeno je pak građenje 1.669 stanova s prosječnom površinom od 96,2 kvadrata.

Posebno zabrinjava podatak da je broj planiranih stanova u odnosu na isti mjesec prošle godine smanjen za čak 56,2 posto, dok je njihova ukupna korisna površina manja za 47,1 posto. Nakon relativno pozitivnih pokazatelja u ljetnim mjesecima, rujanska statistika tako donosi znatno nepovoljniju sliku buduće stanogradnje u Hrvatskoj.

Radovi vrijedni milijardu

Ukupna predviđena vrijednost radova prema građevinskim dozvolama izdanima u rujnu iznosi gotovo 955 milijuna eura. Od toga se 657,2 milijuna eura odnosi na zgrade, a 297,8 milijuna eura na ostale građevine. Pritom je vrijednost radova na zgradama u odnosu na rujan prošle godine smanjena za 24,6 posto, dok je kod ostalih građevina zabilježen rast od 19,9 posto.

Kada je riječ o vrsti radova, za novogradnju je izdano 878 dozvola, a predviđena vrijednost radova iznosi 605,2 milijuna eura. Za rekonstrukcije postojećih građevina izdano je 188 dozvola, iza kojih stoje investicije procijenjene na 349,8 milijuna eura. Zanimljivo je da se, unatoč relativno malom udjelu u ukupnom broju dozvola, na rekonstrukcije odnosi više od trećine ukupne predviđene vrijednosti radova. statistika DZS | foto: screen shot DZS

Što će se graditi

Od ukupno 950 građevinskih dozvola izdanih za zgrade u rujnu, njih 794 odnosi se na gradnju novih objekata, među kojima su 683 stambene i 111 nestambenih zgrada. Izdana je 471 dozvola za gradnju stambenih zgrada s jednim stanom, 57 za zgrade s dva stana te 155 za zgrade s tri i više stanova.

Kada je riječ o nestambenim objektima, izdano je 27 dozvola za industrijske zgrade i skladišta, 13 za hotele i slične zgrade te deset za zgrade namijenjene prometu i komunikacijama. Za uredske zgrade izdane su četiri dozvole, za trgovačke objekte pet, a za zgrade namijenjene kulturi, obrazovanju, zdravstvu i zabavi osam dozvola.

Istodobno, izdano je 50 dozvola za dogradnju i nadogradnju te 106 za prenamjene i ostale rekonstrukcije zgrada. Ukupna površina zgrada iskazana u rujanskim dozvolama iznosi 330.278 četvornih metara, što je čak 50,4 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Stanogradnja u padu

Prema građevinskim dozvolama izdanima u prvih devet mjeseci 2026. godine, u Hrvatskoj je predviđena gradnja ukupno 13.510 stanova, odnosno 19,9 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Njihova ukupna korisna površina iznosi nešto više od 1,28 milijuna četvornih metara, što predstavlja pad od 17,3 posto. U odnosu na statistiku za prvih osam mjeseci, kada je kumulativni pad broja planiranih stanova iznosio 9,4 posto, riječ je o znatnom pogoršanju pokazatelja.

Kada je riječ o strukturi stanogradnje u rujnu, najveći broj novih stanova predviđen je u višestambenim zgradama. U zgradama s tri i više stanova planirana je izgradnja 1.018 stanova, što čini približno 61 posto svih stanova predviđenih prema dozvolama izdanima tijekom mjeseca.

U novim stambenim zgradama s jednim stanom predviđen je 471 stan, a u onima s dva stana njih 114. Još 64 stana trebala bi nastati dogradnjom, nadogradnjom ili prenamjenom postojećih prostora, dok su dva stana planirana u novim nestambenim zgradama. statistika DZS | foto: screen shot DZS

Kakvi stanovi prevladavaju

Podaci DZS-a otkrivaju i kakvi se stanovi planiraju graditi. Najzastupljeniji su trosobni stanovi, kojih je predviđen 501, a slijede dvosobni s 493 te četverosobni s 344 stana. Jednosobnih stanova planirano je 158, peterosobnih 124, dok je onih sa šest i više soba ukupno 49.

Razlike su posebno izražene kada se usporede obiteljske kuće i višestambene zgrade. U potonjima dominiraju dvosobni i trosobni stanovi, kojih je predviđeno 413, odnosno 336, dok su u zgradama s jednim stanom najzastupljeniji četverosobni prostori, kojih je planirano 168.

Zanimljiva je i razlika u kvadraturi, pa tako prosječna korisna površina stana u novim zgradama s tri i više stanova iznosi približno 73 četvorna metra. Istodobno, u novim stambenim zgradama s jednim stanom prosječna korisna površina doseže nešto više od 144 četvorna metra.

Milijarde unatoč padu

Od siječnja do kraja rujna 2026. u Hrvatskoj je izdano ukupno 7.896 građevinskih dozvola, od kojih se 7.041 odnosi na zgrade, a 855 na ostale građevine. Ukupna predviđena vrijednost radova u tom razdoblju dosegnula je 5,79 milijardi eura. Na zgrade se odnosi nešto više od četiri milijarde eura, dok je za ostale građevine predviđeno gotovo 1,8 milijardi eura.

U usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine, predviđena vrijednost radova na zgradama smanjena je za 11 posto, dok je kod ostalih građevina zabilježen rast od čak 57,1 posto. I to unatoč činjenici da je broj dozvola za ostale građevine istodobno smanjen za 17,1 posto.

Takav odnos upućuje na sve veći financijski značaj projekata izvan segmenta visokogradnje. S druge strane, gotovo petina manje planiranih stanova od početka godine pokazatelj je koji bi se mogao odraziti na obujam poslova građevinskih tvrtki specijaliziranih za stanogradnju, ali i na buduću ponudu novogradnje na hrvatskom tržištu nekretnina.