Građevinski planovi 'teški' 785 milijuna eura: U jednom mjesecu dozvole za 123 nove zgrade i 927 stanova

Srpanj je donio blagi rast broja građevinskih dozvola i planove za 1.537 stanova, no rezultat od početka godine i dalje je slabiji nego lani.

U Hrvatskoj su u srpnju 2026. izdane 972 građevinske dozvole, što je za 1,6% više u odnosu na srpanj 2025. Paralelno, ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do srpnja 2026. u usporedbi s istim razdobljem 2025. manji je za 12,1%, izvještava Državni zavod za statistiku (DZS).

Prema vrstama građevina u ovom razdoblju, 87,2% dozvola izdano je za zgrade, a 12,8% za ostale građevine. Prema vrstama radova, 80,3% dozvola izdano je za novogradnju, a 19,7% za rekonstrukcije. Dok je prema izdanim građevinskim dozvolama u srpnju 2026., predviđeno građenje 1.537 stanova s prosječnom površinom od 95,6 četvornih metara.

Preko 785 milijuna eura

Iako je srpanj na godišnjoj razini donio blagi rast broja izdanih građevinskih dozvola, podaci za prvih sedam mjeseci pokazuju drukčiju sliku. Broj dozvola i dalje zaostaje za prošlogodišnjim rezultatom, no iza projekata odobrenih samo tijekom srpnja stoji značajna vrijednost planiranih radova.

Prema izdanim dozvolama, ukupna predviđena vrijednost radova u srpnju iznosi gotovo 785,7 milijuna eura. Od toga se približno 497,6 milijuna eura odnosi na zgrade, dok je za ostale građevine predviđeno nešto više od 288,1 milijun eura.

Novogradnja pritom uvjerljivo prednjači. Za 781 dozvolu izdanu za novogradnju predviđena je vrijednost radova od oko 584,2 milijuna eura, dok se uz 191 dozvolu za rekonstrukcije vežu radovi vrijedni približno 201,6 milijuna eura.

Kada se pogleda razdoblje od početka godine, riječ je o još ozbiljnijim iznosima. Od siječnja do kraja srpnja ukupna predviđena vrijednost radova za koje su izdane dozvole dosegnula je 4,14 milijardi eura. Oko 3,18 milijardi eura odnosi se na novogradnju, a gotovo 960 milijuna eura na rekonstrukcije.

DZS statistika | foto: screen shot DZS

Stambene zgrade dominiraju

Detaljniji pogled na izdane dozvole pokazuje kakvi bi se objekti u idućem razdoblju mogli pojaviti na gradilištima. Od ukupno 848 dozvola izdanih za zgrade, njih 684 odnose se na nove zgrade. Pritom izrazito prevladava stambena gradnja. Naime, predviđeno je 595 novih stambenih, nasuprot 89 nestambenih zgrada.

Među stambenim zgradama najbrojnije su one s jednim stanom, kojih je planirano 418. Slijede 123 zgrade s tri i više stanova te 53 zgrade s dva stana. Iako su, dakle, zgrade s jednim stanom daleko najbrojnije, sasvim drugačija slika dobiva se kada se pogleda koliko će stanova biti izgrađeno.

Najveći dio novih stanova trebao bi nastati upravo u zgradama s tri i više stanova. U njih 123 planirano je čak 927 stanova, odnosno gotovo dvije trećine od ukupno 1.480 stanova predviđenih u novim zgradama. U 418 zgrada s jednim stanom planirano je isto toliko stanova, dok bi 53 zgrade s dva stana trebale donijeti još 106 novih stanova.

Industrijske zgrade i skladišta

Aktivnosti ima i u segmentu nestambene gradnje. U srpnju su izdane dozvole za 89 novih nestambenih zgrada, čija ukupna površina premašuje 83 tisuće četvornih metara. Najveći dio te kvadrature otpada na industrijske zgrade i skladišta. Za njih je izdano 18 dozvola, uz predviđenu površinu od čak 36.844 četvorna metra.

Slijede hoteli i slične zgrade. Za njih je izdano 13 dozvola, a planirana površina iznosi 18.883 četvorna metra. Izdane su i dozvole za nove trgovačke, uredske i prometne objekte te zgrade namijenjene obrazovanju, zdravstvu, kulturi i zabavi.

Ovi podaci pokazuju zašto sam broj izdanih dozvola ne daje potpunu sliku buduće građevinske aktivnosti. Pojedini veliki industrijski, turistički ili drugi nestambeni projekti površinom i vrijednošću mogu znatno nadmašiti veći broj manjih građevinskih zahvata. DZS statistika | foto: screen shot DZS

Najviše se planira trosobnih stanova

Zanimljiva je i struktura 1.537 stanova predviđenih srpanjskim građevinskim dozvolama. Najviše bi trebalo biti trosobnih stanova – njih 462. Slijedi 417 dvosobnih i 351 četverosobni stan. Planirano je i 126 jednosobnih te 127 peterosobnih stanova.

Veći stanovi znatno su rjeđi. Prema izdanim dozvolama, predviđena su 43 šesterosobna, devet sedmerosobnih te samo dva stana s osam ili više soba.

Ukupna korisna površina svih predviđenih stanova iznosi 147.005 četvornih metara, a velika većina novog stambenog fonda trebala bi nastati klasičnom novogradnjom. Od ukupno 1.537 stanova, njih 1.480 predviđeno je u novim zgradama. Još 51 stan trebao bi nastati dogradnjom ili nadogradnjom postojećih objekata, dok je šest novih stanova predviđeno prenamjenom nestambenog prostora.

Srpanjski podaci tako na prvi pogled donose pozitivan signal jer je izdano nešto više građevinskih dozvola nego u istom mjesecu prošle godine. No kumulativni rezultat od početka godine pokazuje da je broj novih dozvola i dalje osjetno ispod prošlogodišnje razine. Koliko će se projekata iz srpanjskih dozvola i kojom brzinom doista preseliti na gradilišta, tek će se vidjeti.