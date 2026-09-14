Rast cijena građevinskog materijala konačno zaustavljen, ali jedna brojka ipak zabrinjava

Nakon sedam mjeseci uzastopnog rasta, cijene građevnog materijala u kolovozu konačno su stale. No, nije sve baš blistavo.

Proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u kolovozu 2026. zadržale su se na razini iz srpnja. Drugim riječima, nakon što je svaki od prvih sedam mjeseci ove godine donio novo povećanje, u kolovozu je indeks prvi put ostao nepromijenjen.

No, ne treba se prerano veseliti. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), u odnosu na kolovoz prošle godine cijene su ipak više za 3,8%. Još je upečatljivija dugoročna usporedba, u odnosu na prosjek 2021. proizvođačke cijene građevnog materijala danas su više za čak 33,1%.

Prvi mjesec bez poskupljenja

Početak 2026. donio je gotovo neprekidan rast. Indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala, uz bazu 2021. = 100, u siječnju je iznosio 128,3. U veljači se popeo na 128,8, u ožujku na 129,2, a zatim je uslijedio znatno izraženiji skok.

U travnju je indeks dosegnuo 131,3, u svibnju 132,5, a u lipnju 132,7. Srpanj je donio novu najvišu vrijednost od 133,1. Na istoj razini indeks je ostao i u kolovozu. To znači da su cijene u kolovozu prvi put ove godine prestale rasti na mjesečnoj razini. U odnosu na srpanj promjena iznosi točno 0%.

Ipak, stagnacija u jednom mjesecu još ne znači i pojeftinjenje. Građevni materijal ostaje na najvišoj razini zabilježenoj tijekom 2026., a aktualna razina cijena čak je za trećinu viša od prosjeka iz 2021. građevinski materijal | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Najveći skok dogodio se u proljeće

Kada se ovogodišnji podaci pogledaju iz mjeseca u mjesec, vidi se da je najveći udar na cijene stigao tijekom proljeća. U siječnju je zabilježeno povećanje od 0,2% u odnosu na prethodni mjesec, u veljači od 0,4%, a u ožujku od 0,3%.

Potom je u travnju uslijedio skok od čak 1,6%, što je uvjerljivo najveći mjesečni rast u prvih osam mjeseci godine. Svibanj je donio novih 0,9%, dok se rast u lipnju smirio na 0,2%. U srpnju su cijene povećane za dodatnih 0,3%, a kolovoz je konačno donio – nulu.

Tako se nakon sedam uzastopnih mjeseci povećanja prvi put pojavljuje znak stabilizacije. No, riječ je o stabilizaciji na vrlo visokoj cjenovnoj razini, a ne o povratku na cijene kakve su građevinari i investitori plaćali prije nekoliko godina.

Godišnji rast malo usporio

Zanimljivo je i kretanje cijena u odnosu na iste mjesece prošle godine. Početkom 2026. godišnje stope rasta bile su relativno umjerene. U siječnju su cijene bile 2,7% više nego godinu prije, u veljači 2,4%, a u ožujku 2,0%.

Od travnja dolazi do promjene. Godišnja stopa tada raste na 3,2%, a u svibnju i lipnju doseže 4,0%. U srpnju je zabilježeno povećanje od 4,3%, što je ujedno najveća godišnja stopa rasta u dosadašnjem dijelu 2026.

Kolovoz sada donosi blago smirivanje – cijene su 3,8% više nego u kolovozu 2025. To je 0,5 postotnih bodova manje od srpanjske godišnje stope. Ipak, podatak prije svega pokazuje da materijal nastavlja biti skuplji nego prošle godine, samo što je tempo tog poskupljenja nešto usporio. građevinski materijal | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Od 2021. cijene otišle u nebo

Puno jasniju sliku onoga što se dogodilo na tržištu daje pogled nekoliko godina unatrag. Uzme li se prosjek 2021. kao bazna vrijednost 100, indeks u kolovozu 2026. iznosi 133,1. Drugim riječima, proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u nešto manje od pet godina povećane su za 33,1%.

Veliki dio tog rasta dogodio se tijekom 2022. i 2023. godine. Prosječne cijene građevnog materijala u 2022. bile su 9,0% više nego godinu ranije. U 2023. uslijedilo je dodatno povećanje od 7,3%, a rast se nastavio i nakon toga. U 2024. prosječne cijene porasle su za 5,1%, dok je 2025. završila s povećanjem od 3,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Iako je tempo rasta posljednjih godina postupno slabio, to nije značilo povratak cijena na stare razine. Naprotiv, svako novo povećanje nadovezivalo se na već značajno podignutu cjenovnu osnovicu.

Šest godina bez godišnjeg pada

Godišnja statistika otkriva još jedan zanimljiv podatak. Od 2020. do 2025. nije zabilježena nijedna godina u kojoj su prosječne proizvođačke cijene građevnog materijala pale.

U 2020. bile su 0,7% više nego 2019., a 2021. povećane su za 2,2%. Zatim je uslijedio snažan rast od 9% u 2022., potom 7,3% u 2023., 5,1% u 2024. te 3,9% u 2025.