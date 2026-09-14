Dogradnja plaže u popularnoj destinaciji pored Zadra: Više kvadrata za sunčanje, ali i nova šetnica

Izgradili su tunel, a nastala je čudesna hrvatska plaža: Do nje se i danas silazi kroz stijenu
Nalazi se na samom jugu Hrvatske, 30-ak kilometara od Dubrovnika.
10:44 69 d 25.07.2026
14. rujan 2026.
Planira se nasipavanje oko 300 četvornih metara pijeska na plažu u popularnom ljetovalištu blizu Zadra. Proširit će se površina i dograditi šetnja.
Za nešto manje od 300 tisuća eura mogla bi se izvesti prva faza izgradnje nove plaže u Sv. Filip i Jakovu. U ovom atraktivnom općinskom središtu u Zadarskoj županiji smještenom uz Pašmanski kanal, planira se uređenje postojeće pješčane plaže 'Iza banja' te izgradnja nove obalne šetnice. Zahvat se priprema jugoistočno od središta mjesta, a u planu je proširenje za oko 335 četvornih metara. Nova šetnica bit će duljine nešto manje od 130 metara. Rok za dostavu ponuda je 23. rujna.
Na području Sv. Filipa i Jakova planira se uređenje postojeće plaže, uz izgradnju nove obalne šetnice. Zahvat bi se izveo na čestici 419/3 k.o. Sveti Filip i Jakov, jugoistočno od središta mjesta, odnosno od postojeće lučice do plažnog pera, navedeno je u tehničkom opisu.
U trenutnom stanju se na zapadnom rubu nalazi lučica za privez plovila lokalnog stanovništva, dok je na istočnom rubu plažno pero duljine oko 75 metara. Duž plaže se proteže postojeći betonski obalni zid, a u zaleđu, između šetnice i potpornog zida, nalaze se pješčane površine i terasa caffe bara.
Postojeća prirodna pješčana plaža površine je 903 četvorna metra i duga oko 120 metara. Planirano je nasipanje dodatnih 355 četvornih metara plažnim pijeskom, isključivo na kopnenom dijelu, do kote +0,80 metara uz obalni zid nove šetnice. Time se postojeća crta morske obale neće mijenjati, a ukupna površina uređene plaže iznosit će 1.258 četvornih metara, čitamo u projektnoj dokumentaciji.
U zaleđu plaže planira se i nova obalna šetnica širine tri metra i duljine oko 128 metara. Izvodit će se kao armiranobetonska ploča, uz početnu visinsku kotu od 2,20 metara i rampu nagiba 12 posto kojom se spušta na kotu 0,90 metara. Poprečni nagib šetnice iznosit će jedan posto. Uz šetnicu se predviđa novi armiranobetonski obalni zid, a na početku i kraju zahvata izgradnja novih potpornih zidova obloženih kamenom.
Prostor između šetnice, potpornih zidova i gornjih uređenih površina oblikovat će se kao zelena površina s autohtonim raslinjem. Zahvat je usklađen s Urbanističkim planom uređenja morske plaže (R3), kojim su predviđene uređena plaža, obalna šetnica, pješačke i infrastrukturne površine te zelene površine u kombinaciji s potpornim sustavom terena.
Prilikom uređenja, prema UPU-u, trebat će pratiti uvjete za oblikovanje građevine. Na lokaciji je dozvoljeno nasipanje plažnog materijala, koji može biti pijesak, šljunak ili oblutak, u funkciji formiranja sunčališta, mjereno od planirane čvrste obalne linije do morske razine. Za pješačku površinu uz plažu zadan je profil staze od minimalno tri metra.
Izgradili su tunel, a nastala je čudesna hrvatska plaža: Do nje se i danas silazi kroz stijenu
Nalazi se na samom jugu Hrvatske, 30-ak kilometara od Dubrovnika.
10:44 69 d 25.07.2026
Izgradnja i uređenje plaže 'Iza banja' te pratećih objekata odnosi se na izvođenje i pomorskih i građevinskih radova na postojećem obalnom području, a u svemu je posebno važno da se zahvat provede. Plažni pijesak isključivo će se nasipati na kopnenom dijelu, a plažni prostor trebao bi se formirati uz postojeću prirodno oblikovanu obalnu liniju.
Obalna šetnica izgradit će se kao pješačka komunikacija, a šetnica bi se izvela u duljini od oko 128 metara, kao i sve povezane građevinske, zemljane i obrtničke radove potrebne za funkcionalno i sigurno korištenje prostora. Za sve ove radove predviđen je rok od tri mjeseca, od trenutka uvođenja u posao, a s početkom jeseni vidjet će se kakve su ponude poslali zainteresirani gospodarski subjekti.
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