Na mjestu smetlišta iz 1960-ih, golf-tereni i hoteli: Kreće priprema i krajobrazno uređenje

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15:09 4 d 01.10.2026
05. listopad 2026.
Sanacija smetlišta u dalmatinskom gradu završila je nakon više od desetljeća najava. Tu se planira uređenje golf-terena, ali prvo nešto jednostavnije.
Već godinama govori se o ideji uređenja golf-terena na mjestu bivše deponije u Biogradu na Moru. Riječ je o lokaciji Baštijunski brig, oko koje je zagrebački poduzetnik Goran Mikec još 2018. godine otkupio zemljište kako bi mogao realizirati investiciju, no deponija nije zatvorena u razdoblju koje je uslijedilo.
Nakon što je u ožujku 2025. konačno pokrenuta nabava za sanaciju, a potom su izvršeni ti radovi, u sustavu javne nabave osvanuo je i postupak za radove krajobraznog uređenja saniranog odlagališta. Evo što to podrazumijeva, i kad se mogu očekivati igrališta za golf sa 45 rupa.
Odlagalište, otvoreno ranih šezdesetih godina prošlog stoljeća, desetljećima je bilo jedno od gorućih komunalnih pitanja u gradu, a tek nakon nekoliko najava sanacije prije okvirno dvije godine konačno je pokrenut i postupak nabave. Krenuli su radovi, tijekom kojih su mijenjani uvjeti ugovora, a 'čišćenje' prostora potrajalo je nekoliko mjeseci.
Sanacija je provedena za nešto manje od 2,5 milijuna eura, a izveo ju je izvođač Bemix, s kojim je prošle godine ugovoren posao. Kasnije je sve poskupjelo na nešto više od tri milijuna eura, iznos koji su osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fond za zaštitu okoliša te Grad Biograd.
Najnoviji radovi procijenjene vrijednosti od 85 tisuća eura, bez uključenog PDV-a, trebali bi poboljšati krajobrazno uređenje sanirane lokacije. Zatvaranje deponije bilo je dugogodišnji cilj, a ondje se u budućnosti sprema uređenje golf-terena.
Investicija je proglašena projektom od državnog interesa, a glavni investitor projekta je zagrebački poduzetnik Goran Mikec, vlasnik Golf centra Biograd. U svrhu realizacije projekta Mikec je 2018. godine otkupio okolno privatno zemljište za oko 1,5 milijuna eura, no prije tog velikog ulaganja valja 'srediti' okoliš na kojemu je nekad ležalo smeće.
Grad trenutačno priprema krajobrazno uređenje saniranog odlagališta, vrijedno oko 85 tisuća eura. U javnoj nabavi može se pronaći Elaborat krajobraznog uređenja koji opisuje posao koji se po obujmu vjerojatno ne može opisati ni kao stoti dio planiranog projekta golf-terena.
U Elaboratu je opisana priprema terena koja, između ostalog, uključuje prekopavanje terena, uklanjanje preostalog otpadnog materijala, njegovo prikupljanje, utovar i odvoz na vanjski deponij. Uslijedilo bi samo krajobrazno uređenje, koje obuhvaća sadnju stabala i grmlja te zasnivanje travnatih površina. Prema svojim morfološkim i biološkim karakteristikama odabran je biljni materijal koji bi se mogao prilagoditi lokalnim stanišnim uvjetima. Opisano je i kako bi se sadilo bilje.
Novi golf-sadržaji tema su već oko 15 godina, a to je ulaganje 2011. godine čak proglašeno investicijom od posebne važnosti za Hrvatsku. Osim terena, gradili bi se i prateći sadržaji poput hotela, ugostiteljskih i drugih sadržaja, a projekt navodno ima i sve dozvole te je u skladu sa zakonom. Iako se očekuje novi korak, nije poznato kada se očekuje realizacija tog dijela projekta.
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