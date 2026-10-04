Projektirao je zagrebačke zgrade, ali i stadion: Ovaj hercegovački grad mogao bi dobiti arenu za 8.000 ljudi

Zagreb se posljednjih godina jako brzo mijenja, a iza nekoliko novih zgrada koje mijenjaju vizuru grada stoji arhitekt Krešimir Petric, vlasnik studija 53C. Jedan od njegovih najpoznatijih projekata svakako je Avenue V u Ulici grada Vukovara, velika stambeno-poslovna građevina čija se staklena fasada već dobrano ističe u prostoru.

No Petric se tijekom karijere nije zadržao samo na stambenim i poslovnim zgradama. Radio je na vrlo različitim projektima, surađivao s poznatim sportašima, a okušao se i u potpuno drukčijoj tipologiji - nogometnim stadionima. Upravo smo o tome razgovarali kada je gostovao u našem novom Bauštela.hr podcastu.

Stadion bi jednog dana trebao imati 8.000 mjesta

Petric je autor idejnog projekta Posušje Arene, odnosno rekonstrukcije stadiona Mokri Dolac u Posušju. Projekt je nastao prije otprilike četiri godine, a zamišljen je tako da se cijeli stadion razvija postupno, kroz četiri faze.

Kao polazište uzeta je postojeća južna tribina i njezin karakterističan polukružni oblik. Svaka nova faza trebala bi funkcionirati kao zasebna cjelina i zadovoljiti potrebne UEFA-ine standarde, dok bi nakon završetka svih faza stadion imao oko 8.000 mjesta. U sklopu kompleksa planirana je i škola za igrače te dodatni prateći sadržaji.

Projekt više nije samo na papiru. Kako nam je Petric objasnio, izrađen je izvedbeni projekt prve faze koja obuhvaća natkrivanje tribine i dovršetak tog dijela stadiona. Dio stupova već je izveden, a na pojedinim mjestima napravljene su i izmjene postojećih tribina.

Sam kaže kako će do potpune realizacije trebati vremena jer je stadion zamišljen kao projekt koji se može razvijati fazno. Ako jednom dođe do završne, četvrte faze, smatra da bi cijeli kompleks mogao postati jedan od prepoznatljivijih objekata Posušja. Novi nogometni stadion HŠK Posušje | foto: HŠK Posušje Facebook

Od Avenue V do Zvonimirove i kuće na Murteru

Nogometni stadion samo je jedan od dosta različitih projekata na kojima je Petric radio. U Zagrebu se njegovo ime posljednjih godina najviše veže uz Avenue V na križanju Vukovarske i Strojarske, veliku stambeno-poslovnu zgradu površine oko 24.000 četvornih metara. Bauštela.hr

Projektirao je i novu uglovnicu na križanju Zvonimirove i Heinzelove, a završio je i projekt još jedne zgrade nekoliko kućnih brojeva dalje u Zvonimirovoj. Među drukčijim projektima je vila na Murteru koju je radio za bivšeg nogometaša Antonija Ježinu, a tijekom karijere surađivao je i s Goranom Ivaniševićem te Filipom Hrgovićem.