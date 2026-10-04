100 dana bauštele trebalo je već početi: Veliko gradilište uz Neretvu dobilo novi termin

Veliki rotor u centru Metkovića trebao se već graditi, no početak radova pomaknut je za studeni.

Jedno od najvažnijih raskrižja u Metkoviću trebalo je već izgledati kao 'pravo' gradilište. Još krajem ožujka pisali smo kako Hrvatske ceste (HC) kreću u veliku rekonstrukciju križanja državnih cesta DC9 i DC62 u samom centru grada, uz Gradski park i most preko Neretve. U svibnju je nakon sastanka predstavnika Grada Metkovića i Hrvatskih cesta stigla još konkretnija najava, radovi bi trebali početi kroz mjesec dana, dakle tijekom lipnja.

Lipanj je, međutim, odavno prošao, a radovi na novom kružnom toku još nisu počeli. Stoga smo Hrvatske ceste pitali gdje je zapelo i kada bi se strojevi konačno trebali pojaviti na ovoj iznimno frekventnoj lokaciji.

Kako su nam odgovorili, projekt nije stao niti se od njega odustalo. Početak radova pomaknut je na zahtjev Grada Metkovića, i to zbog drugog velikog gradilišta koje je već otvoreno na ulazu u grad.

Početak prebačen na drugu polovicu studenoga

Iz Hrvatskih cesta kažu kako će se s rekonstrukcijom raskrižja ipak pričekati još nešto više od mjesec dana.

- Prema zahtjevu Grada, radovi su prebačeni za drugu polovicu studenoga. Naime, trenutno traju radovi na DC62, odnosno na ulazu u Metković, zbog kojih se stvaraju gužve, a ovo raskrižje je baš frekventna točka, odgovorili su nam.

Ideja je, dakle, izbjeći situaciju u kojoj bi istodobno bila otvorena dva velika gradilišta na važnim prometnim pravcima kroz grad.

- Do početka radova na rotoru radovi na DC62 trebali bi velikim dijelom biti završeni, dodaju. novo raskrižje Metković | foto: screen shot EOJN

Na drugom ulazu već traje veliki posao

Riječ je o rekonstrukciji zapadnog ulaza u Metković na državnoj cesti DC62, projektu koji obuhvaća čak 4,3 kilometra prometnice od mosta preko Norina prema gradu. Ugovor za taj posao potpisan je s tvrtkom Colas Hrvatska, a vrijednost radova iznosi oko 2,68 milijuna eura bez PDV-a.

Radovi obuhvaćaju obnovu dotrajalog kolnika, izgradnju nogostupa na mjestima gdje ih dosad nije bilo, sustav oborinske odvodnje, potporne zidove, elektroinstalacije i drugu prateću infrastrukturu. Upravo su predstavnici Grada i Hrvatskih cesta u svibnju obilazili to gradilište, dok su istovremeno najavljivali skori početak gradnje rotora u centru.

S obzirom na to da radovi već sada stvaraju prometne gužve, otvaranje još jednog gradilišta na raskrižju DC9 i DC62 očito je procijenjeno kao preveliko opterećenje.

Gotovo 900.000 eura za rotor u centru

Sam projekt novog kružnog toka već je ugovoren. Hrvatske ceste posao su također dodijelile tvrtki Colas Hrvatska, i to za 716.839,89 eura bez PDV-a, odnosno nešto više od 896.000 eura s PDV-om. Rok za izvođenje radova je 100 dana od njihova početka. Na natječaj su se javile četiri građevinske tvrtke, a Colasova ponuda bila je najpovoljnija.

Zahvat se nalazi praktički u samom srcu Metkovića, uz Gradski park, most preko Neretve i pravac prema graničnom prijelazu Metković - Doljani. Upravo zbog takvog položaja riječ je o jednoj od frekventnijih prometnih točaka u gradu. Postojeće križanje zamijenit će kružni tok s tri prilaza, a ukupna duljina zahvata iznosi oko 350 metara. novo raskrižje Metković | foto: screen shot EOJN

Ne gradi se samo kružni tok

Iako je rotor glavni dio projekta, radovi su puno širi od samog preuređenja kolnika. Predviđeno je uređenje postojećeg parkirališta, novih pješačkih površina i zelenila, kao i rekonstrukcija javne rasvjete, elektroničko-komunikacijske infrastrukture i sustava oborinske odvodnje.

Uz prometnicu će se urediti obostrani nogostupi, a uz dio Gradskog parka izvest će se armiranobetonski potporni zid kako novi pločnik ne bi nepotrebno zauzeo veću zelenu površinu. Projektom je predviđeno i uklanjanje tri stabla najbliža budućem rotoru, dok bi preostala stabla trebala ostati sačuvana i dodatno zaštićena.