Počinje veliki posao na splitskom otoku: Gradit će se u moru, uređuje se više od 300 metara obale

Stomorska će dobiti novu luku, gatove i rivu, a veliki posao vrijedan milijune dobio je Texo Molior.

Uređenje luke u Stomorskoj na Šolti ide prema realizaciji, a posao je dobila tvrtka Texo Molior. Riječ je o zahvatu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije procijenjenom na 5,5 milijuna eura, koji je puno veći od klasičnog uređenja rive. Projekt predviđa novi lukobran i trajektni vez, nekoliko novih gatova, potpuno uređene obalne površine, novu cestu kroz luku, parkirališta, šetnicu i uređenu plažu.

Građevinski dio posebno je zahtjevan jer će se velik dio novih konstrukcija izvoditi u moru. Projekt obuhvaća više od 300 metara obalnog pojasa, a prije gradnje bit će potrebno izvoditi podmorske iskope, kamene nasipe i temeljenje masivnih armiranobetonskih zidova. Dio novih obala gradit će se od velikih predgotovljenih armiranobetonskih elemenata koji će se slagati jedan na drugi i povezivati u jednu cjelinu.

Novi lukobran i vez za trajekte

Jedan od najvećih zahvata bit će izgradnja nove operativne obale za trajektni promet, koja će ujedno imati funkciju lukobrana. Projektirana je kao masivni gravitacijski obalni zid od predgotovljenih armiranobetonskih elemenata.

Prije njihovog postavljanja izvođača čeka podmorski iskop do projektiranih dubina, mjestimice i do 5,6 metara. Nakon toga slijedi izvedba temeljnog kamenog nasipa, poravnanje tucanikom i postavljanje armiranobetonskih blokova u nekoliko redova. Šupljine unutar blokova potom će se ispunjavati betonom, čime će cijela konstrukcija biti dodatno povezana.

Na obali je predviđen i nadmorski zid s kamenim oblogama, privezne bitve i brodobrani. Nova trajektna rampa bit će široka 20 metara i duga 4,5 metara, a izvodit će se kao armiranobetonska konstrukcija betonirana na licu mjesta. Unutar novog lukobrana projektiran je i cirkulacijski propust, odnosno otvor koji omogućava izmjenu mora unutar luke. Izvodit će se od predgotovljenih armiranobetonskih elemenata U-presjeka. Luka u Stomorskoj | Foto: TZ Općine Šolta, EOJN

Stižu novi gatovi i potpno nova obalna linija

Projekt ne staje na trajektnom vezu. Neposredno uz njega predviđen je i novi trapezni gat, dok će se drugi dio luke urediti za nautičare i komunalni privez brodica. Projekt ukupno predviđa novu obalu za trajektni promet i lukobran, trapezni gat, novu obalu za nautičare, gatove za komunalni privez te novu obalnu liniju na južnom dijelu zahvata.

Konstrukcija trapeznog gata bit će slična lukobranu. I ovdje će se graditi gravitacijski obalni zidovi od armiranobetonskih elemenata, a na dijelu konstrukcije prvo će se formirati novi kameni nasip.

Prije nasipavanja predviđen je kaskadni iskop kako bi se osigurala stabilnost terena. Nakon toga slijedi nasipavanje kamenog materijala, izvedba temeljnog sloja i postavljanje armiranobetonskih elemenata.

Projektanti posebno upozoravaju na geotehničke uvjete. Tijekom iskopa stanje tla morat će se detaljno pratiti, a na dijelovima uz postojeće kuće radovi će se izvoditi posebno oprezno. Predviđeno je da pojedina otvorena dionica iskopa ne bude dulja od deset metara kako okolni teren i objekti ne bi nepotrebno dugo ostali nezaštićeni. Luka u Stomorskoj | Foto: TZ Općine Šolta, EOJN

Nova cesta duga oko 320 metara

Velika promjena neće se dogoditi samo na morskoj strani. U sklopu projekta potpuno će se preurediti i prometne površine u luci.

Projekt predviđa dvosmjernu kolnu prometnicu širine pet metara, pješačke koridore, parkirališta, okretište u obliku kružnog toka te zelene površine. Ukupna duljina prometnice u obuhvatu projekta iznosi oko 321 metar.

Na čitavom području zahvata predviđen je novi kolnik. Postojeći asfaltni i betonski slojevi uklonit će se, nakon čega slijedi izvedba nove kolničke konstrukcije. Veći dio trase zadržava današnji položaj jer su uz rivu brojni postojeći ulazi u kuće i druge objekte koji su vezani uz sadašnje visine prometnice. Uz cestu će se urediti i pješačke površine, dok će dio rive prema moru završavati kamenim rubnjacima i stubama.

Kamen na rivi, uređena plaža i nova šetnica

Nakon teških građevinskih radova slijedi uređenje površina. Velik dio nove rive bit će popločen kamenom, a projekt predviđa različite vrste završne obrade ovisno o namjeni površine.

Samo kameno popločenje šetnice i rive obuhvaća gotovo 980 četvornih metara, dok je dodatnih oko 338 četvornih metara kamenog popločenja predviđeno na operativnoj obali. Asfaltirane cestovne, manipulativne i druge površine zajedno zauzimaju znatan dio ukupnog obuhvata od oko 5.446 četvornih metara.

Projektom je predviđena i uređena plaža površine veće od 400 četvornih metara. Prvo će se u moru izvesti kameni prag koji će zadržavati plažni materijal, zatim slijedi nasipavanje kamenog materijala, a na vrhu završni sloj sitnijeg kamenog materijala. Uz plažu će se izvesti kamene skale i šetnica, dok projekt uređenja uključuje i klupe, elemente za ugostiteljske terase, rukohvate i druge detalje javnog prostora.