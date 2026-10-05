Počinje veliki posao na splitskom otoku: Gradit će se u moru, uređuje se više od 300 metara obale

Video: Obišli smo veliko gradilište iznad dubrovačkih zidina, 17.000 kvadrata polako dobiva konačan izgled
Riječ je o velikoj obnovi Parka Gradac, jednog od najatraktivnijih zelenih prostora tik uz povijesnu jezgru.
15:25 23 d 11.09.2026
05. listopad 2026.
Stomorska će dobiti novu luku, gatove i rivu, a veliki posao vrijedan milijune dobio je Texo Molior.
Uređenje luke u Stomorskoj na Šolti ide prema realizaciji, a posao je dobila tvrtka Texo Molior. Riječ je o zahvatu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije procijenjenom na 5,5 milijuna eura, koji je puno veći od klasičnog uređenja rive. Projekt predviđa novi lukobran i trajektni vez, nekoliko novih gatova, potpuno uređene obalne površine, novu cestu kroz luku, parkirališta, šetnicu i uređenu plažu.
Građevinski dio posebno je zahtjevan jer će se velik dio novih konstrukcija izvoditi u moru. Projekt obuhvaća više od 300 metara obalnog pojasa, a prije gradnje bit će potrebno izvoditi podmorske iskope, kamene nasipe i temeljenje masivnih armiranobetonskih zidova. Dio novih obala gradit će se od velikih predgotovljenih armiranobetonskih elemenata koji će se slagati jedan na drugi i povezivati u jednu cjelinu.
Jedan od najvećih zahvata bit će izgradnja nove operativne obale za trajektni promet, koja će ujedno imati funkciju lukobrana. Projektirana je kao masivni gravitacijski obalni zid od predgotovljenih armiranobetonskih elemenata.
Prije njihovog postavljanja izvođača čeka podmorski iskop do projektiranih dubina, mjestimice i do 5,6 metara. Nakon toga slijedi izvedba temeljnog kamenog nasipa, poravnanje tucanikom i postavljanje armiranobetonskih blokova u nekoliko redova. Šupljine unutar blokova potom će se ispunjavati betonom, čime će cijela konstrukcija biti dodatno povezana.
Na obali je predviđen i nadmorski zid s kamenim oblogama, privezne bitve i brodobrani. Nova trajektna rampa bit će široka 20 metara i duga 4,5 metara, a izvodit će se kao armiranobetonska konstrukcija betonirana na licu mjesta. Unutar novog lukobrana projektiran je i cirkulacijski propust, odnosno otvor koji omogućava izmjenu mora unutar luke. Izvodit će se od predgotovljenih armiranobetonskih elemenata U-presjeka.
Projekt ne staje na trajektnom vezu. Neposredno uz njega predviđen je i novi trapezni gat, dok će se drugi dio luke urediti za nautičare i komunalni privez brodica. Projekt ukupno predviđa novu obalu za trajektni promet i lukobran, trapezni gat, novu obalu za nautičare, gatove za komunalni privez te novu obalnu liniju na južnom dijelu zahvata.
Konstrukcija trapeznog gata bit će slična lukobranu. I ovdje će se graditi gravitacijski obalni zidovi od armiranobetonskih elemenata, a na dijelu konstrukcije prvo će se formirati novi kameni nasip.
Prije nasipavanja predviđen je kaskadni iskop kako bi se osigurala stabilnost terena. Nakon toga slijedi nasipavanje kamenog materijala, izvedba temeljnog sloja i postavljanje armiranobetonskih elemenata.
Projektanti posebno upozoravaju na geotehničke uvjete. Tijekom iskopa stanje tla morat će se detaljno pratiti, a na dijelovima uz postojeće kuće radovi će se izvoditi posebno oprezno. Predviđeno je da pojedina otvorena dionica iskopa ne bude dulja od deset metara kako okolni teren i objekti ne bi nepotrebno dugo ostali nezaštićeni.
Velika promjena neće se dogoditi samo na morskoj strani. U sklopu projekta potpuno će se preurediti i prometne površine u luci.
Projekt predviđa dvosmjernu kolnu prometnicu širine pet metara, pješačke koridore, parkirališta, okretište u obliku kružnog toka te zelene površine. Ukupna duljina prometnice u obuhvatu projekta iznosi oko 321 metar.
Na čitavom području zahvata predviđen je novi kolnik. Postojeći asfaltni i betonski slojevi uklonit će se, nakon čega slijedi izvedba nove kolničke konstrukcije. Veći dio trase zadržava današnji položaj jer su uz rivu brojni postojeći ulazi u kuće i druge objekte koji su vezani uz sadašnje visine prometnice. Uz cestu će se urediti i pješačke površine, dok će dio rive prema moru završavati kamenim rubnjacima i stubama.
Video: Obišli smo veliko gradilište iznad dubrovačkih zidina, 17.000 kvadrata polako dobiva konačan izgled
Riječ je o velikoj obnovi Parka Gradac, jednog od najatraktivnijih zelenih prostora tik uz povijesnu jezgru.
15:25 23 d 11.09.2026
Dom za starije koji izgleda kao hotel: Kako se gradio kompleks vrijedan 18,1 milijun eura?
U ugovorenom roku dovršen je dom u kojem će biti mjesta za gotovo 300 korisnika. Razgovarali smo s inženjerkom gradilišta o detaljima gradnje.
15:04 26 d 09.09.2026
Nakon teških građevinskih radova slijedi uređenje površina. Velik dio nove rive bit će popločen kamenom, a projekt predviđa različite vrste završne obrade ovisno o namjeni površine.
Samo kameno popločenje šetnice i rive obuhvaća gotovo 980 četvornih metara, dok je dodatnih oko 338 četvornih metara kamenog popločenja predviđeno na operativnoj obali. Asfaltirane cestovne, manipulativne i druge površine zajedno zauzimaju znatan dio ukupnog obuhvata od oko 5.446 četvornih metara.
Projektom je predviđena i uređena plaža površine veće od 400 četvornih metara. Prvo će se u moru izvesti kameni prag koji će zadržavati plažni materijal, zatim slijedi nasipavanje kamenog materijala, a na vrhu završni sloj sitnijeg kamenog materijala. Uz plažu će se izvesti kamene skale i šetnica, dok projekt uređenja uključuje i klupe, elemente za ugostiteljske terase, rukohvate i druge detalje javnog prostora.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 4 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 5 d 29.09.2026
Na mjestu smetlišta iz 1960-ih, golf-tereni i hoteli: Kreće priprema i krajobrazno uređenje
Sanacija smetlišta u dalmatinskom gradu završila je nakon više od desetljeća najava. Tu se planira uređenje golf-terena, ali prvo nešto jednostavnije.
10:25 4 h 05.10.2026
Projektirao je zagrebačke zgrade, ali i stadion: Ovaj hercegovački grad mogao bi dobiti arenu za 8.000 ljudi
Arhitekt Krešimir Petric iza sebe ima niz zagrebačkih projekata, ali i jedan zanimljiv nogometni stadion.
12:52 1 d 04.10.2026
100 dana bauštele trebalo je već početi: Veliko gradilište uz Neretvu dobilo novi termin
Veliki rotor u centru Metkovića trebao se već graditi, no početak radova pomaknut je za studeni.
08:20 1 d 04.10.2026
Može li se natječaj za Maksimir uopće poništiti? Odvjetnik otkriva veliku pravnu zavrzlamu
Plenković želi novi natječaj za Maksimir, no pravno pitanje poništenja moglo bi biti puno složenije.
08:18 1 d 04.10.2026
Koliko košta vanjsko dizalo? Cijena kreće od 90.000 eura, a jedan detalj može je ozbiljno podići
Vanjska dizala sve su češće rješenje tamo gdje u postojećem stubištu jednostavno nema dovoljno prostora.
08:17 1 d 04.10.2026
Analiza prometnog faksa: Ovo su najprometnije ceste u državi, jednom prođe 100.000 vozila na dan
Ovisi kako se broji, ali i po godišnjem i ljetnom prosječnom dnevnom prometu, jedna cesta u državi nema konkurencije. Prođe ju više od 100.000 vozila.
08:15 1 d 04.10.2026
Sveučilište najavljeno u gradu alkara: Hoće li ovog puta zaživjeti?
Ideja o sveučilištu u Sinju postoji još od 2020. godine. Sada se uređuje prostor za buduće studente.
14:32 39.216666666667 min 05.10.2026
Učitelji tvrde da si sami kupuju laptope i rade na starim računalima: Za to vrijeme Fuchs se hvali ulaganjima
Povodm Dana učitelja sindikat Preporod upozorio je da je stanje s informatičkom opremom u školama 'alarmantno', a da si laptope učitelji kupuju sami.
12:15 2 h 05.10.2026
Vrtić odbio oca u mirovini: Mora plaćati 450 eura za dijete zato što nije zaposlen
Mladi umirovljenik u Slavonskom Brodu nije dobio besplatno mjesto za dijete u vrtiću zato što nije zaposlen. Treba plaćati 450 eura mjesečno.
15:00 11.216666666667 min 05.10.2026
Cijene goriva napokon idu dolje: Plin će pak poskupjeti
Benzin, dizel i plavi dizel od sutra će biti jeftiniji, ali cijene plina rastu. Nove cijene goriva vrijedit će sedam dana, do sljedeće odluke Vlade.
11:49 3 h 05.10.2026