Novi vijadukti i tuneli na autocesti uz more: Jedna stvar obavezna je uz izgradnju, posao je ugovoren

Arheološki terenski pregled obavezna je usluga prilikom izgradnje novih kilometara autoceste A7. Radit će se na kompletnoj dionici s novim tunelima.

Istražni arheološki radovi prethode izgradnji autocesta pa će prethoditi i izvedbi novih kilometara između Križišća i Žute Lokve, na autocesti A7. Za uslugu arheološkog terenskog pregleda radi točnog određivanja arheoloških lokaliteta na novim kilometrima autoceste te za stalni arheološki nadzor tijekom krčenja trase i zemljanih radova sada su potpisani i ugovori.

Posao koji je prema procjeni naručitelja mogao koštati oko 86 tisuća eura,za ukupno 55 tisuća eura podijelit će dva ugovaratelja. Grupu 1, odnosno poddionicu Križišće-Jadranovo duljine od oko 5,2 kilometra za 11 tisuća eura bez uključenog PDV-a pokrit će tvrtka Arheo Kvarner, dok će Grupu 2, poddionicu Jadranovo-Selce za 41.800 eura, bez uključenog PDV-a izvesti Lupercal M.T.. U prvom slučaju, ugovor je potpisan na 30, a u drugom slučaju na 60 dana.

Nastavak izgradnje autoceste uz more

Lupercal M.T. iz Zagreba i Arheo Kvarner tvrtke su odabrane za provedbu arheoloških usluga za izvedbu dviju poddionica na novoj dionici autoceste između Križišća i Selca. Ugovori su potpisani nakon poništenja Odluke o odabiru tvrtke za Grupu 2, nastavno na žalbu Archaeo Bridge-a. Žalba na odluku je podnesena u ožujku, a žalbenim zahtjevom su predložili poništenje odluke o odabiru te naknadu troškova žalbenog postupka. Svejedno, tvrtka je iznova odabrana u srpnju, te je s istom sklopljen sporazum, za Grupu 2.

Naime, odabrane tvrtke - kako je navedeno u tehničkom opisu osigurat će propisane mjere zaštite kulturne baštine i okoliša. Kako je predviđeno, prije građevinskih radova izvest će intenzivne terenske preglede te će osigurati stalni arheološki nadzor za vrijeme zemljanih radova. U slučaju nalaza, dužni su provesti arheološka istraživanja i konzervaciju.

Gradilište trebaju organizirati uz zaštitu voda, tla i zraka, te uz kontrolu prašine i pravilno zbrinjavanje otpada.

Građevinski radovi u niskom startu

Dok se priprema izlazak arheologa na teren, što se tiče izgradnje autoceste, podsjećamo da je pred sam kraj srpnja ove godine potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo-Selce, duge 12,3 kilometra. Ugovor su potpisali predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan, te predstavnici zajednice ponuditelja koju čine Kolektor CPG, Kolektor Koling, CGP, Gorenjska Gradbena Družba te Euro-Asfalt. Vrijednost ugovora iznosi 252 milijuna eura bez PDV-a, a rok izvođenja radova je 42 mjeseca od uvođenja izvođača u posao.

Za poddionicu Križišće-Jadranovo, Grad Crikvenica u kolovozu je objavio oglas za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje autoceste. Ovo je Etapa 3 koja će se izvoditi na području katastarske općine Crikvenica. Oglas se odnosi na vlasnike i suvlasnike nekretnina obuhvaćenih planom potpunog izvlaštenja, kojima je ponuđena naknada za potpuno izvlaštenje. Rok za prihvat ponude je 8 dana od objave, odnosno do 4. rujna 2026. godine, pročitali smo na stranici Grada. U oglasu su objavljene i sve obuhvaćene nekretnine, uvjeti ponuda, kao i podaci za kontakt.

Izvedba novih vijadukata i tunela

Za dionicu od Jadranova do Selca vrijedi izdvojiti da će izvedba biti prilično kompleksna. Na njoj je planirana izgradnja čak 11 vijadukata i mostova te osam tunela, što potvrđuje složenost projekta. U radovima bi trebalo sudjelovati između 200 i 300 inženjera različitih struka, kao i brojne građevinske tvrtke i specijalizirani izvođači, kako smo pisali ljetos, nakon ugovaranja.

Nova autocesta trebala bi značajno rasteretiti Jadransku magistralu, osobito tijekom turističke sezone, povećati sigurnost prometa te poboljšati povezanost Kvarnera s ostatkom Hrvatske i jugom zemlje.