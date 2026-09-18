Grad Zagreb naručuje nove radove na tramvajskoj infrastrukturi: Za 2 milijuna, 5 km novih kabela

Ispravljačke stanice imaju ključnu ulogu u pretvorbi i opskrbi električne energije za pogon tramvaja. Zagreb ih ima 16 i polako ih obnavlja.

Nakon završene rekonstrukcije okretišta Mihaljevac nastavljaju se radovi na unapređenju tramvajskog prometa na jednoj od najstarijih pruga u Zagrebu. Na proljeće 2024., otprilike u razdoblju kada je započela rekonstrukcija terminala iz Grada Zagreba najavljena je 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu.

Kako je tada objavljeno, u Gradu Zagrebu nalazi se 16 ispravljačkih stanica koje omogućuju nesmetano funkcioniranje tramvajskog prometa, a modernizacija obuhvaća tri ključne stanice za napajanje tramvajske mreže u široj zoni gradskog središta. U javnoj nabavi upravo se pojavila nabava izvođenja radova na rekonstrukciji kabelske mreže iz ispravljačke stanice Zvijezda, jedne od te tri, a pretpostavlja se da bi radovi mogli stajati oko 2 milijuna eura.

Potrebni novi kabeli

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji, predmet nabave su radovi na rekonstrukciji kabelske mreže iz ispravljačke stanice Zvijezda, u skladu s postojećim projektom. Projektnu dokumentaciju izradio je ured Dalekovod-projekt, a predviđa zamjenu dotrajalih kabela kako bi se podigla kvaliteta i sigurnost zagrebačkog prometa.

Trebala bi se rekonstruirati elektroenergetska kabelska mreža iz ispravljačke stanice Zvijezda ugradnjom novih elektroenergetskih kabela ukupne duljine od oko 5.100 metara. Kako dalje piše, kabeli će se polagati u rovove ukupne duljine približno 3,1 kilometar, na dubini između 80 i 120 centimetara. Polagat će se od ispravljačke stanice do zone uz prugu, ispod prometnica i pločnika.

Neće utjecati na promet

Bitno je reći da radovi ne bi trebali zaustaviti tramvajski promet. Izvođač je dužan izraditi i usuglasiti plan izvođenja radova s Naručiteljem, a stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nadzirat će izvedbu. Projektom će, očekivano, upravljati voditelj projekta, a sredstva za provedbu osigurana su iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., uz stopu financiranja od 100 posto.

Cijeli projekt predviđa dodatno podizanje razine učinkovitosti sustava javnog gradskog prijevoza te smanjenje emisija CO2. Projekt modernizacije ispravljačkih stanica uključuje ispravljačke stanice Zvijezda, Patačićkina i Daničićeva, ključne za napajanje tramvajske mreže u široj zoni gradskog središta.

Rekonstrukcija ispravljačke stanice Daničićeva započela je 2024., a kasnije je započela i rekonstrukcija ispravljačke stanice Patačićkina. Sada je na redu i stanica na Zvijezdi. Već smo spomenuli da je u Zagrebu ukupno 16 ispravljačkih stanica koje omogućuju nesmetano funkcioniranje tramvajskog prometa, pretvarajući potrebnu električnu energiju sa srednjenaponske razine u istosmjernu električnu energiju nominalnog napona od 660 V, navedeno je na stranicama Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET-a).