Split će na državnom zemljištu od 70 tisuća kvadrata graditi nogometni kamp, imat će 5 terena

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18. rujan 2026.
Država je Gradu Splitu dala pravo građenja, a sada je na Šuti izrada urbanističkog projekta kojim će se definirati elementi budućeg kampa.
Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom se omogućuje osnivanje prava građenja u korist Grada Splita, bez naknade, na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske. Riječ je o lokaciji na području Stobreča, a svrha je izgradnja suvremenog nogometnog kampa.
Riječ je o terenu površine 71.973 četvorna metra, koji je nakon provedenih analiza Grada Splita ocijenjen kao najpogodnija lokacija za izgradnju kampa. Pravo građenja osnovat će se na rok od 50 godina, a nakon današnje odluke Vlade slijedi sklapanje ugovora između Republike Hrvatske i Grada Splita.
Postojeća sportska infrastruktura izgrađena je još 1979. godine za potrebe održavanja Mediteranskih igara u Splitu te, s obzirom na vrijeme izgradnje i današnje standarde, više ne odgovara potrebama suvremenog sporta i razvoja nogometa.
– Odlukom koju je Vlada danas donijela, a nakon koje slijedi potpisivanje ugovora, stvaramo ključan preduvjet za početak realizacije projekta izgradnje novog nogometnog kampa namijenjenog potrebama Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk Split, ali i širem razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini, poručio je ministar Bačić.
Galerija: Kako se gradio Poljud
09:03 628 d 12.01.2025
Kako bi se omogućila realizacija projekta, Grad Split u idućem je razdoblju obvezan izraditi urbanistički projekt kojim će se definirati prostorni i urbanistički elementi budućeg kampa. Izgradnja cjelokupnog kampa trebala bi završiti u roku od pet godina od osnivanja prava građenja. Odlukom je ujedno predviđeno da Grad Split pravo građenja može prenijeti na treću osobu, pod uvjetima koje odredi Grad Split.
Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ističu kako ulaganje u moderne nogometne kampove predstavlja važan iskorak u podizanju kvalitete, konkurentnosti i uvjeta za razvoj nogometa, sporta koji zbog svoje brojnosti, popularnosti te klupskih i reprezentacijskih uspjeha zauzima posebno mjesto u Hrvatskoj, osobito u Splitu.
Prema procjeni koju je predsjednik Uprave HNK Hajduk, Ivan Bilić, iznio u ožujku na konferenciji za medije posvećenoj infrastrukturnim projektima kluba, vrijednost izgradnje kampa mogla bi iznositi oko 15 milijuna eura. Izgradnja kompleksa planirana je u fazama.
Prema dosad predstavljenim planovima, kompleks bi trebao obuhvatiti pet nogometnih terena, dok je u prvoj fazi prioritet izgradnja dvaju igrališta koja bi omogućila nesmetan rad Akademije. Uz nogometne terene planirana je i glavna zgrada klupske Akademije Luka Kaliterna, kao i niz pratećih sadržaja, među kojima su teretana, restoran te igralište s većom tribinom.
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