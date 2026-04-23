Tri velika poljudska projekta: Predstavljen novi stadion, kreće uređenje pomoćnog terena i bazena

Arhitekt Nenad Fabijanić objavio je video 'svoje' rekonstrukcije Poljuda, a izabrani su i izvođači radova za dva popratna projekta.

Posljednjih nekoliko mjeseci područje splitskog Poljuda u središtu je javnog interesa. Najviše se raspravlja o budućnosti samog stadiona, treba li ga rušiti ili obnavljati, a predstavljena je i studija izvodljivosti s četiri moguće opcije. Javnost je podijeljena - dio zagovara potpunu rekonstrukciju, dok drugi smatraju da je rušenje jedino rješenje.

U međuvremenu je arhitekt Nenad Fabijanić, nositelj autorskih prava na djelo Borisa Magaša, predstavio svoju viziju obnove stadiona. No, uz raspravu o Poljudu, u njegovoj neposrednoj blizini već se pokreću i 'sporedni' projekti - obnova bazena te sanacija pomoćnog igrališta. No krenimo redom.

Rekonstrukcija Poljuda

Fabijanić je svoj prijedlog obnove predstavio kroz video rekonstrukcije, no u njemu se ne vidi mnogo konkretnih zahvata. Riječ je o vizualizacijama u kojima stadion izgleda kao osvježena, čišća verzija postojećeg stanja. Uočljivo je da nema većih odstupanja od originalne ideje, zadržana je i atletska staza, a osnovna struktura ostaje ista. Upravo to izazvalo je brojne kritike na društvenim mrežama, gdje je dio javnosti očekivao radikalnije promjene.

Ipak, treba imati na umu da je riječ o zaštićenom arhitektonskom djelu. Fabijanić, koji je autorska prava preuzeo od obitelji Borisa Magaša, naglašava kako stadion Poljud ima iznimnu vrijednost u nacionalnoj arhitektonskoj baštini. Svoj prijedlog dodatno je obrazložio na predavanju u Knjižnici HAZU-a, gdje je istaknuo da stadion zaslužuje posebnu pažnju kao priznati reper nacionalne arhitekture, piše Patricia Kiš Terbova za jutarnji.hr.

U odnosu na original, predlaže određene intervencije - otvaranje prostora prema građanima, uređenje suvenirnica, muzeja i memorijalnih sadržaja te reorganizaciju prostora na razini igrališta. Planirano je i uvođenje novih montažnih struktura za potrebe sportaša, medija i organizacije događanja, čime bi se povećala funkcionalnost stadiona.

Sanacija pomoćnog igrališta

Dok rasprave o glavnom stadionu traju, Grad Split kreće u sanaciju pomoćnog travnjaka. Riječ je o važnom projektu jer Poljud ima ograničen broj pomoćnih terena, a postojeći su u lošem stanju. Točnije, praktički postoji samo jedan. Projekt uključuje uklanjanje starog travnjaka i dijela podloge, sanaciju najopterećenijih dijelova te ugradnju nove, moderne površine koja zadovoljava FIFA Quality Pro standarde.

Novi teren bit će izveden u višeslojnom sustavu, s kvarcnim pijeskom i ekološki prihvatljivim materijalima. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost igrača, amortizaciju udaraca i dugotrajnost podloge. Radovi uključuju i demontažu i ponovnu montažu opreme, kao i preciznu pripremu terena.

Obnova poljudskih bazena

U neposrednoj blizini stadiona planirana je i obnova sportskih bazena, ukupne vrijednosti nešto više od 648.000 eura. Projekt će obuhvatiti potpunu obnovu hidroizolacije bazena i okolne kamene terase, čime će se značajno poboljšati uvjeti za sport i rekreaciju.

Poseban naglasak stavljen je na dostupnost, prostor će biti prilagođen djeci, starijima i osobama s invaliditetom. Bazeni će omogućiti niz aktivnosti, od plivanja i vaterpola do edukacije neplivača i rekreativnih programa.

Projekt ima i širi značaj jer će objekti služiti za potrebe sportskog obrazovanja, ali i za organizaciju Europskih sveučilišnih igara 2028. godine. Završetak radova očekuje se do rujna 2026., a dio sredstava osigurava Ministarstvo turizma i sporta.

Širi plan razvoja sportske infrastrukture u Splitu

Svi ovi projekti dio su šire vizije razvoja sporta u Splitu. Gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je niz ulaganja u modernizaciju sportske infrastrukture, uključujući cjelovitu obnovu Poljuda i proširenje kapaciteta za razvoj nogometne škole Hajduka.

Planira se izgradnja novih nogometnih terena između Poljuda i Marjanskog tunela, kao i rukometnog doma koji bi služio i kao školska dvorana. U planu je i obnova Športskog centra Gripe, izgradnja futsal dvorane te modernizacija prostora za borilačke sportove.

Daljnji projekti uključuju razvoj Športskog centra Stobreč, uređenje Parka mladeži u multifunkcionalni prostor, izgradnju Sportskog centra Istok te završetak stadiona u Žrnovnici. Predviđeni su i zahvati na Starom placu i prostoru Turske kule, koji bi se stavili u funkciju sportske rekreacije.