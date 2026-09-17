Prodaje se čitava kuća usred atraktivne ljetne destinacije: Bila je pizzerija, ali može postati nešto drugo

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15:09 1 d 01.10.2026
17. rujan 2026.
Dosad pizzerija i prostor za ugostiteljstvo, čitava kuća u središtu Paga oglašena je za prodaju. Na dražbi se nalaze svi uvjeti prodaje, i rokovi.
Poslovno-stambeni objekt na gotovo 160 četvornih metara, u srcu grada Paga pa i vrlo blizu jednoj od najpoznatijih party-destinacija u Hrvatskoj sada je na dražbi. Budući da je u Pagu u prvih šest mjeseci ove godine ostvareno oko 190.710 noćenja, destinacija je idealna za ulog.
Po cijeni od 430 tisuća eura oglašena je nekretnina u središtu grada, samo 80 metara od mora, a može se koristiti za ugostiteljstvo, ali i za druge namjene. U njoj je bio ugostiteljski objekt, ali pruža višestruke mogućnosti korištenja, piše u Pozivu na sudjelovanje u online nadmetanju.
Financijska agencija (FINA) objavila je poziv na sudjelovanje u online nadmetanju, na temelju zahtjeva za prodaju koji je dostavila tvrtka Terra West iz Zagreba. Predmet javne dražbe je atraktivan poslovno-stambeni objekt smješten na izvrsnoj lokaciji u samom centru grada Paga, udaljen svega 80 metara od mora i 60 metara od glavnog gradskog trga prema Pozivu.
Ova nekretnina ranije je bila u funkciji poznatog restorana i pizzerije 'Berekin', ali ju se može i drugačije iskoristiti. Objekt se proteže na četiri etaže povezane unutarnjim stubištem, koje uključuju prizemlje, dva kata i potkrovlje, s ukupnom neto površinom zatvorenog prostora od 157,60 četvorna metra. Dodatnu vrijednost nekretnini daje prostrana vanjska terasa od 85 kvadrata, od kojih je 58 natkriveno, a i svaka etaža ima vlastiti sanitarni čvor.
Vezano za namjenu, na stranicama FINA-e je istaknuto da zbog svog rasporeda i položaja, objekt nudi širok spektar mogućnosti korištenja. Tako se može nastaviti s ugostiteljskom djelatnosti ili se odlučiti za potpunu prenamjenu u luksuzni višekatni stambeni objekt s terasom na kojoj je moguće postaviti bazen ili jacuzzi.
Ovo je prva dražba za navedenu nekretninu, a provodi se putem elektroničkog sustava e-Dražbe. Početna cijena za nadmetanje objavljeno pred kraj kolovoza bilo je 430.000,00 eura, dok je minimalni iznos dražbenog koraka postavljen na 1.350,00 eura. Za sudjelovanje u ovom javnom nadmetanju, svi zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 43.000,00 eura, za što je rok bio do 11. rujna 2026. godine.
Službeno prikupljanje ponuda elektroničkim putem započinje 22. rujna 2026. godine u 15:00 sati i traje do 29. rujna 2026. godine u 14:59:59 sati. Postupak predviđa i automatsko produljenje nadmetanja za dodatnih deset minuta ukoliko se valjana ponuda preda u posljednjih deset minuta prije službenog završetka, čime se osigurava transparentnost i ravnopravnost svih sudionika, pojašnjeno je na FINA-inim stranicama. Konačnu odluku o prodajnoj cijeni i odabiru kupca donosi sam podnositelj zahtjeva, a sve informacije oko razgledavanja objekta mogu se dobiti kontaktiranjem ovlaštene osobe.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
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