Transformacija jedne od najpopularnijih uvala: Na samom jugu, niknut će novi hotel i vile, a što s otpadom?

Trenutno, u poznatoj uvali nema starih hotela - osim 'Granda' koji ostaje. Teren se priprema za nove vile, hotel, rekonstrukciju te uređenje okoliša.

Na preko 150 tisuća četvornih metara u Kuparima će se graditi turistički kompleks najviše kategorije. Prema 'masterplanu' arhitekata iz 3LHD-a (objavljenom u 2016.), na mjestu jednoga od najpopularnijih turističkih odredišta bivše Jugoslavije, smještaj će se nuditi u 'organskim vrtnim vilama', u 'hotel vilama' koje će sezati sve do ulaza u more, u 'brendiranim rezidencijama' u sjevernom predjelu, kao i u luksuznim vilama odmah do, zatim u hotelu blizu plaže, kao i u Wellness Boutique Hotelu Grand - kojeg čeka rekonstrukcija.

Da je zemljište velikim dijelom 'očišćeno' sami smo se uvjerili u vožnji brodom pored uvale. Vidjeli smo 'kostur' nekadašnjih građevina, a zanimalo nas je gdje je 'završio' otpadni građevinski materijal dosad uklonjenog.

Na rušenje se stvarno dugo čekalo

Rušenje starih i desetljećima zapuštenih hotelskih objekata krenulo je krajem svibnja 2025. godine. Idejno rješenje arhitektonski studio 3LHD izradio je prije više od deset godina, te se početkom uklanjanja ovaj projekt konačno pokrenuo nakon dugo vremena. Podsjetimo, rušili su se hoteli Pelegrin, Kupari te Goričina 1 i 2 koji zbog višegodišnje izloženosti soli, odnosno radi oštećenja armature i neispunjavanja suvremenih zahtjeva sigurnosti i drugih standarda nisu bili pogodni za obnovu.

U vožnji brodom pored Kupara vidjeli smo kako sada izgleda obala na kojoj se od svih hotela zadržao i ostat će 'Grand'. Riječ je o građevini iz 1923. godine, podignutoj na zamisao čeških ulagača. Ta zgrada bila je i početak priče o luksuznom ljetovalištu, a u Grand je dolazila europska i domaća elita koja je uživala u ljepoti pješčane plaže.

Zatim nakon Drugog svjetskog svjetskog rata kompleks preuzima Jugoslavenska narodna armija (JNA). Početkom devedesetih, tijekom Domovinskog rata, objekti Kupari i Grand hotel teško su oštećeni, opljačkani i devastirani, nakon čega ostaju čekati promjenu. Na njihovom mjestu krenut će nicati luksuzni resort, ali je prvo negdje trebalo otpremiti otpad.

Otpad ne ide nigdje?

S upitom smo se obratili Općini Župa dubrovačka koja se ranije već oglašavala na ovu temu. Iz Ureda načelnika Marka Miloslavića podsjećaju kako općina nije izravno uključena u realizaciju projekta. Dodaju da je tvrtka KLH s Vladom Republike Hrvatske sklopila ugovor kojom je za realizaciju projekta dobila koncesiju na razdoblje od 99 godina. U skladu s tim, svaka aktivnost vezana za projekt na toj je tvrci.

Inače, Kupari Luxury Hotels (KLH) investitor je i nositelj projekta obnove i rekonstrukcije, a većinski vlasnik im je singapurska kompanija Hotels Properties Limiter (HPL).

- Prema informacijama kojima raspolažemo, tijekom rušenja provodio se postupak razdvajanja materijala, odnosno odvajanja željeza od betona, kamena i ostalog građevinskog materijala, ipak napominju. Informacije iz ISPU-a | foto: Geoportal, snimka zaslona

Što je iskoristivo

Iz Općine su upućeni i da investitor planira u najvećoj mogućoj mjeri, 'prema informacijama kojima raspolažu', u cijelosti reciklirati i ponovno koristiti u okviru izgradnje novog turističkog kompleksa.

- Slijedom toga, građevinski materijal nastao rušenjem nije odvožen iz obuhvata gradilišta kao građevinski otpad namijenjen odlaganju, već se planira na različite načine obraditi i ponovno iskoristiti u realizaciji novog resorta, poručuju iz Općine, napominjući na naš upit i kako na području općine trenutno ne postoji lokacija predviđena za trajno zbrinjavanje većih količina ovakvog otpada - kada bi se on odvozio.

Dodaju i da se u neposrednoj blizini kamenoloma Dubac planira izgradnja reciklažnog dvorišta, upravo za građevinski otpad. Realizacijom ovog projekta trebali bi se stvoriti odgovarajući kapaciteti za prihvat, razvrstavanje i obradu ove vrste otpada, zaključuju. Masterplan iz 2016. | foto: 3LHD, vizualizacija

Administrativna muka u prošlosti

Podsjećamo da je projekt godinama bio usporen zbog administrativnih i prostorno-planskih procedura. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja upućen je Općinskom vijeću Župe dubrovačke u proljeće 2024. godine. Nakon toga, u svibnju 2025., službeno je započelo uklanjanje postojećih građevina.

Pisali smo i o tome da su dodatne informacije o trenutnom statusu projekta dostupne u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU). Zahtjev za lokacijsku dozvolu predan je krajem studenoga 2024., odobren u ožujku 2025. i pravomoćan od travnja iste godine. Za građevinsku dozvolu zahtjev je predan početkom svibnja 2026. i još je u obradi. Početak uklanjanja građevina uredno je prijavljen 22. svibnja 2025. godine.

Zna se i da će prema viziji studija 3LHD, novi hotelski kompleks biti oblikovan nenametljivo i usklađeno s prirodnim okolišem. Predviđena je zona bez automobila, uz očuvanje postojećih stabala, plaža i autohtonog bilja. Novi hoteli projektirani su s naglaskom na prirodne materijale.