Veliki povratak! Pravni fakultet u povijesnim zgradama, obnova otkrila i skriveno blago

Dvije povijesne zgrade zagrebačkog Pravnog fakulteta ponovno su otvorene. Ojačane su nakon potresa, a obnova je otkrila i vrijedne zidne oslike.

Nakon godina selidbi, privremenih prostora i oporavka od posljedica zagrebačkog potresa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu vratio se u još dvije svoje povijesne zgrade. Svečano su otvorene obnovljene zgrade u Ćirilometodskoj 4 i Nazorovoj 51, a vrijednost njihove obnove iznosi ukupno 17 milijuna eura.

Pravni fakultet navodi da ukupna vrijednost investicije, kada se uključe i prateći troškovi, premašuje 23 milijuna eura. Nakon ranije obnovljene zgrade na Trgu Republike Hrvatske 3, preostaje dovršiti glavnu zgradu Fakulteta na Trgu Republike Hrvatske 14, gdje se završetak radova očekuje krajem 2027. godine.

Nova čvrstoća

Iza svečanog otvorenja stojao je zahtjevan građevinski zahvat, tim više što su objekti u Ćirilometodskoj 4 i Nazorovoj 51 pojedinačno zaštićena kulturna dobra. Nakon potresa najprije su provedene hitne mjere, a potom je izrađivana opsežna projektno-tehnička dokumentacija potrebna za njihovu cjelovitu obnovu.

Na obje zgrade izvedeno je konstrukcijsko ojačanje radi povećanja potresne otpornosti, obnovljene su instalacije, zamijenjena stolarija te uređeni nastavni i radni prostori. Postavljena je i toplinski učinkovitija fasada, osigurana pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti, a objekti su usklađeni sa suvremenim standardima sigurnosti i protupožarne zaštite. Stoljetne građevine tako su dobile veću sigurnost i suvremenije uvjete korištenja, uz očuvanje njihove povijesne i arhitektonske vrijednosti.

Pravni fakultet | foto: Ministrastvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ispod zidova iznenađenje

Posebno zanimljiva bila je obnova Palače Erdődy-Keglević u Ćirilometodskoj 4, građevine iz 17. stoljeća i jedne od starijih zgrada u Zagrebu. Nakon početka radova u nizu prostorija otkriveni su zidni oslici i vedute, što je zahtijevalo dodatne konzervatorsko-restauratorske zahvate i povećanje ugovorenih iznosa kako bi se nalazi sačuvali.

Sama obnova zgrade vrijedna je 9,96 milijuna eura, dok je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dodatno osiguralo 110 tisuća eura za opremanje u skladu s konzervatorskim zahtjevima.

Povratak u Ćirilometodsku ima i posebnu simboliku jer Pravni fakultet ove godine obilježava 250 godina neprekinutog djelovanja. Prodekanica Mirela Krešić istaknula je kako se Fakultet nakon godina provedenih u privremenim prostorima napokon vraća u prostor koji pripada njegovu identitetu.

Od samostana i sirotišta do studenata

Novo poglavlje počinje i za zgradu u Nazorovoj 51, u kojoj je godinama djelovao Studij socijalnog rada. Zgrada je sagrađena 1879. godine kao samostan s kapelicom i gospodarskim zgradama za red sestara sv. Magdalene, a kasnije je postala sirotište. Obnova vrijedna 6,92 milijuna eura financirana je, kao i ona u Ćirilometodskoj, sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Konstrukcijskim ojačanjem i uređenjem unutrašnjosti povijesna je građevina prilagođena suvremenim potrebama studenata i zaposlenika. Rektor Sveučilišta u Zagrebu, Stjepan Lakušić, naglasio je kako vrijednost ovakve obnove nije samo u stvaranju sigurnih prostora za rad nego i u očuvanju građevina čije značenje nadilazi sam Fakultet.

Pravni fakultet | foto: Ministrastvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Dio puno većeg gradilišta

Obnova u Ćirilometodskoj i Nazorovoj tek je dio velikog zahvata na zagrebačkoj znanstveno-obrazovnoj infrastrukturi nakon potresa. Za obnovu četiriju zgrada Pravnog fakulteta i zgrade Rektorata osigurano je ukupno 63,3 milijuna eura bespovratnih sredstava, a zahvatima je obuhvaćeno približno 19.000 četvornih metara prostora.

Za obnovu znanstveno-obrazovne infrastrukture sklopljena su 142 ugovora ukupne vrijednosti 744 milijuna eura iz europskih i nacionalnih izvora, dok je dodatnih 369 milijuna eura osigurano iz zajma instrumenta REPowerEU i državnog proračuna. Obnova obuhvaća 150 zgrada fakulteta, škola i znanstvenih instituta, dok je za obnovu i opremanje znanstveno-obrazovne infrastrukture ukupno osigurano gotovo milijardu eura.