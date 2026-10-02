Jelačićevo blago pored Zagreba veći je 'zalogaj' nego što se mislilo: Porasla cijena, posao se odužio

Posao na Novim Dvorima u Zaprešiću poskupio je i odužio se. Cijena je od ugovaranja porasla nešto manje od 1,8 milijuna, rok pomaknut za godinu i pol.

Povijest Zaprešića usko je povezana s imenom i likom bana Josipa Jelačića. Po njemu se zove najduža ulica, srednja škola, a tijekom banovanja Jelačić je živio baš u tom gradu. Između 1851. i 1934. godine u vlasništvu njegove obitelji bio je posjed Novi dvori. Cijeli kompleks već neko vrijeme prolazi kroz milijunsku obnovu, ali od ugovaranja posla promijenili su se i iznos i rok za završetak radova. Poprilično.

Ponuditelj bio daleko jeftiniji od procjene

Postupak u javnoj nabavi kojim se tražio izvođač obnove prepoznatljivih zgrada i perivoja kompleksa Novi dvori u Zaprešiću otvoren je prije gotovo tri godine. Predmet je podijeljen na nekoliko grupa, prema objektima i lokacijama koje je trebalo obnoviti. Postupak uključuje obnovu dvorca s gradnjom sunčane elektrane, obnovu Gospodarske zgrade, perivoja i Kukuružarnika, obnovu kuće Marof te gradnju prometnice s parkiralištem.

Obnova svih pet objekata prema procjeni je mogla koštati oko 7,07 milijuna eura, ali je odabran ponuditelj koji je poslao znatno nižu ponudu. Nakon otvaranja ponuda i donošenja odluke, polovicom travnja 2024. godine, s tvrtkom Kvantum doo ugovoreni su radovi u trajanju od 24 mjeseca, u iznosu od ukupno 3,6 milijuna eura bez uključenog PDV-a. Radovi na Novim dvorima | Foto: Bauštela.hr

Velika promjena dva dana nakon ugovaranja

Višebrojnim dodacima ugovoru produljeno je trajanje radova te je porasla cijena, a posljednja izmjena pojavila se u javnoj nabavi pred sam kraj rujna. Pojašnjenje za produljenje roka na 39 mjeseci podugačko je.

No, prvo je ugovaranjem Dodatka 2, i to tek dva dana nakon sklapanja posla, cijena s 3,58 milijuna eura porasla na 4,997.269,14 milijuna eura. Ovo je poskupljenje od 1,3 milijuna eura odmah nakon sklapanja posla. Istim dodatkom, dakle, također dva dana nakon ugovaranja s Kvantumom, trajanje ugovora produljeno je za tri mjeseca, s razdoblja od 24 na razdoblje od 27 mjeseci.

- Radi se o dodatnim radovima uslijed pojave okolnosti koje pažljiv Naručitelj nije mogao predvidjeti. Slijedom navedenog, povećala se ugovorna cijena te se produžio rok izvođenja radova, pojašnjeno je u napomeni ovog Dodatka.

Ministarstvo odobrilo dodatne radove, i veći trošak

Dodatkom 5, koji se našao u javnoj nabavi dana 30. rujna ove godine, a sklopljen je s izvođačem 21. kolovoza 2026., ponovno su se povećali i rok izvedbe i cijena. Tim dodatkom cijena je porasla na 5,34 milijuna eura, odnosno za još 300-tinjak tisuća eura u odnosu na 'cifru' utvrđenu izmjenom prije godinu i pol dana, a pojašnjenje je podugačko.

- Izvođač je dana 18.08.2026. godine podnio zahtjev za produljenje roka završetka radova za 12 mjeseci, kao i zahtjev za ugovaranjem dodatnih nepredviđenih radova u iznosu od 370.094,16 eura (bez PDV-a). Glavni nadzorni inženjer je dana 18.08.2026. godine zatražio prethodno odobrenje Naručitelja za ugovaranje dodatnih radova i produžetak ugovornog roka. Naručitelj je dana 19.08.2026. godine dostavio prethodno odobrenje, na temelju kojeg je Glavni nadzorni inženjer dana 19.08.2026. godine izdao izvođaču Odobrenje za produžetak ugovornog roka za 12 mjeseci te za ugovaranje dodatnih radova u iznosu od 339.698,41 eura (bez PDV-a). Naručitelj je dana 20.08.2026. godine dobio mišljenje Ministarstva kulture i medija, kojim se potvrđuje nužnost izvođenja dodatnih radova te potreba za produljenjem ugovornog roka. Ovim Dodatkom 5. Ugovoru o građenju, ugovorne strane povećavaju iznos ugovorne cijene za 339.698,41 EUR bez PDV-a, odnosno ugovorna cijena bez PDV-a iznosi ukupno 5.336.967,55 EUR, a što predstavlja povećanje cijene od 9,49 % vrijednosti Osnovnog ugovora, stoji u opisu. Promjena cijene | Foto: EOJN, snimka zaslona

Bilo je potrebe za nepredviđenim intervencijama

Velika je ovo promjena, ali poznato je da građevinski radovi – pogotovo rekonstrukcije i obnove bilo koje vrste - mogu dovesti do nepredviđenih troškova. Najviše se otkrije nakon 'otvaranja' konstrukcije, a i radovi su u ovom slučaju uključivali nekoliko građevina i perivoj.

A podsjetimo i da smo Nove dvore posjetili vrlo brzo nakon početka radova. Kako smo tada čuli, projekt je zahtjevan, a krajnji cilj je da dvorac postane muzejsko-edukacijski centar. U revitalizaciji kompleksa, kako nam je rečeno i u obilasku, projektant je istaknuo potrebu da se prenese duh vremena. I tada su istaknuli da, dok je na samom početku djelovalo da će sanacija biti jednostavna, dublji uvid u stanje objekta pokazao je da je nužna ozbiljna građevinska intervencija.

- Možda smo u početku pristupili interijerski, no s vremenom je postalo jasno da moramo ozbiljno ući u konstrukciju i napraviti opsežnu sanaciju cijelog kompleksa, tada nam je otkrio sugovornik.