U palači u centru Zagreba skrivena je srednjovjekovna kula: Završetak obnove u par navrata odgođen

Palača Pongratz jedna je od najposebnijih zagrebačkih palača, smještena u Visokoj ulici na Gornjem gradu. Njena obnova završila je uz neke odgode.

Palača Pongratz u Visokoj ulici u Zagrebu opisuje se kao jedno od najvrjednijih zaštićenih rezidencijalnih zdanja u Hrvatskoj, a teško je oštećena u zagrebačkom potresu 2020. godine. Obnova palače započela je u lipnju 2022., a energetska obnova nakon konstrukcijskog ojačanja ugovorena je u siječnju 2026. godine. Četvrti put zaredom sada se mijenja ugovor od izvorno 5,9 milijuna eura, a najnovijom izmjenom ugovoreno je izvođenje dodatnih radova do 30. lipnja, iako se objava u javnoj nabavi pojavila tek 31. kolovoza.

Prisjetimo se da su uoči završetka radova na ovoj posebnoj zgradi u najvišoj staroj ulici u Zagrebu pred kraj srpnja obišli su ministar Branko Bačić i direktorica Državnih nekretnina koje upravljaju palačom, Mirela Habijanec. Tada je najavljen završetak obnove do kraja srpnja tako da je po svemu sudeći i ova palača na Gornjem gradu o ovom trenutku do kraja obnovljena. No, prije zatvaranja gradilišta, bilo je više ugovornih izmjena kojima su mijenjani rok i cijena treće, posljednje faze radova.

Od 6 na 7 milijuna, uz duži rok

Naručitelj obnove palače Pongratz na Gornjem gradu, društvo Državne nekretnine koje upravljaju tim objektom, s odabranim ponuditeljem, tvrtkom Morović Marking, 15. siječnja ove godine ugovara energetsku obnovu prethodno konstrukcijski ojačane palače. Radovi su sklopljeni s rokom izvedbe do kraja svibnja, u vrijednosti od 5,9 milijuna eura, no s vremenom je bilo više ugovornih izmjena. Kako se vidi u javnoj nabavi, prva izmjena ugovorena je zbog uvođenja dva nova podugovaratelja u radove.

Podugovaratelji su preuzeli posao ukupnog vrijednosnog udjela 1,74 milijuna eura, piše u pojašnjenju. Ukupno, to je oko 29,4 posto radova, od osnovnog ugovora. Potom je u idućoj promjeni ugovora rok za završetak radova pomaknut do kraja lipnja, a cijena se povećala na 6,09 milijuna eura, bez uključenog PDV-a.

- Nakon uvođenja u posao utvrđena je vlaga u konstrukciji objekta. Došlo je do potrebe dodatnih radova i odgađanja izvedbe do 30.06.2026., stoji u pojašnjenju ove promjene, dok je još jednom, posljednjom izmjenom ugovoreno izvođenje dodatnih radova, uz povećanje cijene za skoro milijun eura - na konačni iznos od 6,9 milijuna eura.

Promjene ugovora za obnovu Palače Pongratz | foto: EOJN, snimka zaslona

Radovi na palači - 3 faza - do kraja - i onda povijest -

Napominjemo, kraj radova započetih prije četiri godine najavio je ministar Branko Bačić u obilasku krajem srpnja 2026. godine. Radovi na palači traju još od lipnja 2022., a krenuli su jer je palača teško oštećena u potresu.

Ukupni projekt obnove vrijedan je skoro 18 milijuna eura, a energetska obnova krenula je početkom godine, nastavno na završene konstrukcijske radove. Do polovice ljeta, kako je objavljeno na stranicama Ministarstva kulture i medija, za građevinske radove u Pongratzu iskorišteno je oko 13 milijuna eura, prethodno ugovorenih preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).