Priča bez kraja: Traži se novelacija projekta za obnovu bolnice, završena tek jedna dilatacija

Dugotrajna obnova, projekt koji nije zaživio i, po najnovijem, novelacija stare projektne dokumentacije. Sve to odrednice su preobrazbe 'Srebrnjaka'.

Cjelovita obnova Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu traje od svibnja 2025. godine. Na taj postupak, Grad Zagreb u javnoj nabavi traži novelaciju stare projektne dokumentacije, u svrhu III. izmjena i dopuna glavnog projekta za obnovu. Procjenjuje se da bi izmjena dokumentacije koju je izvorno izradila projektantska tvrtka Mplan iz Bjelovara mogla doseći vrijednost od oko 60 tisuća eura, a natječaj za zainteresirane gospodarske subjekte bit će otvoren do 4. rujna ove godine.

Različiti stupnjevi obnove

Dječja bolnica Srebrnjak nalazi se u procesu cjelovite obnove, koja se na objektu odvija u različitom stupnju izvedenosti po dilatacijama, čitamo u opisu planirane novelacije u javnoj nabavi. Kako je pojašnjeno, na Dilataciji 2 obnova je završena, dok su na preostalim dilatacijama radovi započeli. Riječ je o Dilataciji 1 bruto površine 2.208,80 četvornih metara i Dilataciji 3 bruto površine 337,70 četvornih metara, odnosno ukupno 2.546,50 četvornih metara.

Za nastavak radova naručitelj je otvorio natječaj za izradu novelacije projektne dokumentacije. Dodatnu dokumentaciju potrebno je izraditi temeljem prvotno izrađene dokumentacije za projektnu obnovu, koju je izradila projektantska tvrtka Mplan iz Bjelovara, te na osnovi prikupljenih informacija o aktualnom stanju objekta, piše u opisu projekta. Kako bi proveo zadatak, odabranom ponuditelju bit će ustupljena dosad izrađena projektna dokumentacija u PDF formatu, na razini razrade glavnog projekta i projekta opremanja, navedeno je.

Svrha novelacije

Novelacija projektne dokumentacije trebala bi obuhvatiti izradu III. izmjene i dopune glavnog projekta za cjelovitu obnovu, uključujući pregled stanja i prikupljanje informacija o aktualnom stanju te izradu glavnog projekta konstrukcije Dilatacije 1 prema utvrđenom stanju građevine, usvojenom konceptu obnove i konzervatorskom elaboratu. Predviđena je i novelacija mapa svih strukovnih odrednica glavnog projekta i elaborata na koje izmjena projekta konstrukcije ima utjecaj, uz usklađenje s usvojenim projektom opremanja.

A uz sve navedeno predviđena je i izrada izvedbenog projekta, odnosno novelacija izvedbenog projekta Dilatacije 1, provjera utjecaja izmjene konstrukcijskih elemenata na sheme stolarije i bravarije te njihova novelacija. Projektant će, ako se pokaže potrebnim, ishoditi posebne uvjete i potvrde na glavni projekt.

Nužna suradnja s gradskim uredom

Naravno, projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom, Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te svim drugim pravilima i propisima struke. Novelacija uključuje i projektantski nadzor tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova, do primopredaje prostora krajnjem korisniku. Projektant preuzima odgovornost za usklađenost cijelog projekta s važećim propisima i bitnim zahtjevima za građevinu, kao i za eventualne nedostatke osnovnog projekta, stoji u opisu zadatka u javnoj nabavi.

Vezano za smisao obnove treba napomenuti da se zgrada bolnice nalazi se unutar granica povijesne graditeljske cjeline Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, zona 'B', upisane u Registar kulturnih dobara RH. Iz tog će se razloga tijekom izrade svih faza projektne dokumentacije zahtijevati kontinuirana suradnja s predstavnikom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode te ishođenje pozitivnog mišljenja Zavoda.

Napomenimo da je zbog započete obnove, u svibnju 2025. godine dio djelatnosti bolnice sa Srebrnjaka preseljen na lokaciju Hirčeva 1, u vlasništvu Doma zdravlja Zagreb-istok. Obnova je odobrena temeljem Odluke Vlade RH iz studenoga 2021. godine. Svi planirani radovi na bolnici tada su podijeljeni na strukturnu i nestrukturnu obnovu, a postupak još traje.

Govorilo se o još jednom projektu

Istodobno, bolnica je godinama bila povezana s projektom Dječjeg centra za translacijsku medicinu. Ugovor vrijedan 432 milijuna kuna, odnosno nešto više od 90 milijuna eura, bio je zamišljen kao veliki infrastrukturni projekt za klinička istraživanja i razvoj translacijske, personalizirane i precizne medicine.

Projekt je pet godina nakon ugovaranja obustavljen raskidom ugovora s izvođačima. Kamgrad je potom započeo demobilizaciju lokacije, a propast projekta službeno je potvrđena 2024. godine. Grad Zagreb zbog toga je morao vratiti više od milijun eura. Dok je taj projekt propao, obnova Srebrnjaka nastavlja se, iako uz kašnjenja.