Najsjevernija hrvatska obilaznica sve je bliže gradnji: Imat će dva rotora i veliki nadvožnjak

Nova obilaznica projektirana je kao prometnica s jednim kolnikom i dva prometna traka, a projektna brzina iznosit će 80 kilometara na sat.

Mursko Središće trebalo bi dobiti novu obilaznicu dugu oko 2,7 kilometara, a projekt je sada napravio još jedan važan korak prema realizaciji. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ocijenilo je zahvat prihvatljivim za ekološku mrežu, pa za njega neće biti potrebno provoditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Nova cesta spojit će državnu cestu DC209 i županijsku cestu ŽC2003, a projektom su predviđena dva kružna raskrižja, nadvožnjak preko željezničke pruge te biciklistička infrastruktura s obje strane prometnice. Nositelj zahvata su Hrvatske ceste, a rješenje Ministarstva izdano je na rok od četiri godine.

Između tri varijante odabrana optimalna trasa

Prema dokumentaciji dostavljenoj Ministarstvu, za obilaznicu su razmatrane tri moguće varijante trase. Nakon provedene usporedne analize svih kriterija kao optimalno rješenje predložena je varijanta 3.

Početak obilaznice bit će na spoju s državnom cestom DC209, dok će završavati na županijskoj cesti ŽC2003. Na oba kraja nove prometnice predviđena su jednotračna kružna raskrižja kojima će se obilaznica povezati s postojećom cestovnom mrežom.

Trasa će cijelom duljinom biti izvedena u nasipu, čija će visina iznositi od približno 40 centimetara do 1,5 metara, ovisno o konfiguraciji terena i visinskom vođenju prometnice. Nakon početnog kružnog raskrižja na DC209 cesta će se postupno približavati melioracijskom kanalu koji se nalazi uz sjeverni rub trase. obilaznica | foto: Freepik

Preko pruge nadvožnjak od 100 metara

Jedan od najzanimljivijih dijelova projekta bit će prelazak preko željezničke pruge. Nakon približno 1,2 kilometra trasa će se početi uzdizati, nakon čega će preko pruge L101 i lokalne ceste L20003 voditi nadvožnjak ukupne duljine 100 metara.

Nakon nadvožnjaka prometnica će se ponovno spuštati prema postojećem terenu te skretati prema sjeveru. Posljednji dio trase vodit će uz rub šumskog područja, sve do završnog kružnog raskrižja sa županijskom cestom ŽC2003. cesta | foto: Pexels

Biciklistička infrastruktura s obje strane

Nova obilaznica projektirana je kao prometnica s jednim kolnikom i dva prometna traka, a projektna brzina iznosit će 80 kilometara na sat. Uz cestu je predviđena i obostrana biciklistička infrastruktura, pa će se uz novu cestovnu poveznicu urediti i prostor za sigurnije kretanje biciklista.

Na trasi će biti izvedena i tri armiranobetonska pločasta propusta na mjestima križanja s postojećim melioracijskim kanalima. Njima će se osigurati kontinuitet odvodnje i nesmetano funkcioniranje melioracijskog sustava.

Predviđen je i kontrolirani sustav odvodnje oborinskih voda s prometnih površina. Voda će se prikupljati, odvoditi i pročišćavati prije ispuštanja u prirodni prijemnik.

Dio trase ulazi u područje ekološke mreže

Veći dio buduće obilaznice nalazi se izvan područja ekološke mreže, no njezin sjeverni završetak približava se području uz Muru. Planirani zahvat ulazi unutar granica Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2000364 Mura samo na lokaciji spoja obilaznice sa županijskom cestom ŽC2003.

Na tom će dijelu obilaznica u duljini od oko 200 metara prolaziti uz rub granice zaštićenog područja, a manjim dijelom i unutar njega. Ipak, riječ je o površini na kojoj se već nalazi postojeća prometna infrastruktura županijske ceste ŽC2003. Ministarstvo je stoga zaključilo da izgradnja neće imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i stanišne tipove tog područja ekološke mreže.

Nakon provedene prethodne ocjene zaključeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja, kako samostalnih tako i kumulativnih, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Zbog toga je obilaznica Murskog Središća ocijenjena prihvatljivom za ekološku mrežu, a za projekt nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti.