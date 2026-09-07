Projekt od gotovo dva hektara može dalje: Kod Zagreba nova cesta otvara važnu radnu zonu

Nova prometnica trebala bi znatno poboljšati pristup poslovnom području i povezati ga s postojećom mrežom.

Velika radna zona bez kvalitetnog cestovnog pristupa teško može razviti svoj puni potencijal. Zato se u Jakovlju do radnog područja Jug - 1 planira nova pristupna prometnica, koja je sada prošla važan korak u pripremi projekta.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije utvrdilo je da za zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Projekt tako može nastaviti prema daljnjoj dokumentaciji, uz primjenu nekoliko propisanih mjera zaštite okoliša.

Nova cesta duga gotovo 1,2 kilometra

Planirana prometnica nalazit će se na području naselja Jakovlje, a povezivat će Zagorsku ulicu na sjeveru s istočnim rubom obuhvata UPU-a radnog područja Jug - 1, odnosno s postojećim odvojkom Zagrebačke ceste.

Ukupna duljina prometnice iznosit će oko 1.196 metara. Projektirana je kao dvotračna i dvosmjerna cesta, s nogostupom na istočnoj, odnosno sjevernoj strani, dok će ukupna širina infrastrukturnog koridora biti 10,5 metara.

Uz samu cestu planirana je i izgradnja prateće komunalne infrastrukture. Ona uključuje sustav vodoopskrbe, oborinsku odvodnju i odvodnju otpadnih voda, plinovod, javnu rasvjetu te distribucijsku telekomunikacijsku kanalizaciju. Radna zona Jakovlje | Foto: Općina Jakovlje

Nije potrebna velika procjena utjecaja

Općina Jakovlje zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš podnijela je krajem veljače 2026. godine. Elaborat zaštite okoliša izradila je tvrtka IRES EKOLOGIJA, a tijekom postupka zatražena su i mišljenja nadležnih tijela.

Zagrebačka županija, Uprava za zaštitu prirode te Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora zaključile su da za planirani zahvat nije potrebno provoditi cjeloviti postupak procjene utjecaja na okoliš. U postupku također nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Dio kanala morat će se izmjestiti

Jedan od važnijih zahvata bit će izmještanje dijela melioracijskog kanala u duljini od oko 322 metra. Ministarstvo je propisalo da se postojeći kanal mora izmjestiti u punom profilu, uz poštivanje konfiguracije terena, dimenzija postojećeg nizvodnog propusta u tijelu autoceste i nivelete uzvodnog kanala.

Građevinski radovi na tom dijelu trebali bi se izvoditi za vrijeme niskih vodostaja, dok gradilište mora biti organizirano izvan poplavnih zona. Kretanje građevinske mehanizacije preko vodotoka morat će se svesti na najmanju moguću mjeru.

Oborinske vode s buduće prometnice prikupljat će se sustavom odvodnje, a prije ispuštanja u postojeći vodotok prolazit će kroz separator. Ministarstvo zbog toga ne očekuje značajan negativan utjecaj na površinske i podzemne vode tijekom korištenja ceste. Radna zona Jakovlje | Foto: Općina Jakovlje

Zahvat obuhvaća gotovo dva hektara

Ukupan obuhvat projekta iznosi oko 1,90 hektara, pri čemu se približno 0,52 hektara odnosi na postojeću makadamsku cestu i poljski put. Stvarna površina zauzetog tla procijenjena je na oko 1,07 hektara kada se izuzmu propusne površine poput pokosa i odvodnih kanala.

Izgradnjom će doći i do zauzimanja pojedinih livadnih i šumskih staništa, ali je njihov gubitak ocijenjen prihvatljivim s obzirom na relativno malu površinu i činjenicu da prometnica velikim dijelom prati postojeći makadamski i poljski put. Na području zahvata nisu zabilježene visokorizične ni strogo zaštićene biljne ili životinjske vrste.

Rješenje vrijedi dvije godine

Ministarstvo je zaključilo da projekt, uz primjenu propisanih mjera zaštite, neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš ni ekološku mrežu. Najbliže područje ekološke mreže nalazi se oko 4,27 kilometara od lokacije zahvata.

Rješenje će prestati vrijediti ako Općina Jakovlje u roku od dvije godine od njegove izvršnosti ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta. Rok se, pod propisanim uvjetima, može jednom produžiti za još dvije godine.