Naš otok ide u veliku transformaciju: Nestaju stari mulići, stiže nova šetnica uz more

Transformacija popularnog otoka: Improvizirani mulovi postaju šetnica, na posao moraju i ronioci
Najzahtjevniji dio radova odvijat će se u moru, gdje se planira učvršćivanje obalnog pojasa i izgradnja novih obalnih zidova.
09:46 111 d 13.06.2026
15. rujan 2026.
Projekt je dobio važno zeleno svjetlo, a planirana šetnica duga je više od 330 metara.
Kada prolazite Šibensko-kninskom županijom i dođete u Tisno, šteta je ne prijeći preko jednog od rijetkih podiznih mostova koji još uvijek funkcioniraju u Hrvatskoj, a koji spaja kopno s otokom Murterom. Nedaleko od Tisnog, u neposrednoj blizini naselja Murter, nalazi se Betina.
Upravo se uz sjeverni dio luke Betina proteže obalni pojas koji se godinama koristi, ali nikada nije do kraja uređen kao povezana javna šetnica. Sada će se to promijeniti.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo je rješenje prema kojem za planiranu obalnu šetnicu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Time je projekt dug nešto više od 332 metra prošao još jednu važnu administrativnu stepenicu prema realizaciji.
Plan je postojeći, danas prilično rascjepkan obalni potez pretvoriti u povezanu biciklističko-pješačku šetnicu. Ondje se danas nalaze stari kameni mulići, manji gatovi i betonski obalni zidovi različitih dimenzija i visina, a budući zahvat donosi i ozbiljne građevinske radove - dio njih odvijat će se i pod morem.
Općina Tisno zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš podnijela je 23. siječnja 2026. godine. Nakon prikupljenih mišljenja nadležnih tijela Ministarstvo je sada zaključilo da za zahvat nije potrebno provesti puni postupak procjene utjecaja na okoliš.
Transformacija popularnog otoka: Improvizirani mulovi postaju šetnica, na posao moraju i ronioci
Najzahtjevniji dio radova odvijat će se u moru, gdje se planira učvršćivanje obalnog pojasa i izgradnja novih obalnih zidova.
09:46 111 d 13.06.2026
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Isto vrijedi i za ekološku mrežu, nije potrebna glavna ocjena prihvatljivosti. Ipak, projekt će se morati provoditi uz nekoliko propisanih mjera zaštite.
Prije realizacije potrebno je izraditi konzervatorski elaborat kojim će se procijeniti utjecaj projekta na kulturnu baštinu. Moraju se sačuvati i vrijedni primjerci drveća i grmlja uz obalu te uklopiti u projekt šetnice, dok se materijali moraju birati u skladu s obalnim i mediteranskim ambijentom.
Rješenje prestaje važiti ako Općina Tisno u roku od dvije godine od njegove izvršnosti ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta. Rok se može jednom produljiti za još dvije godine ako se uvjeti u međuvremenu ne promijene.
Predmetni prostor nalazi se sjeverno od luke Betina, uz povijesnu jezgru naselja. Obalni potez proteže se od platoa s parkiralištem prema rubu naselja i brodogradilištu. Iako je riječ o prostoru važnom za svakodnevni život Betine, danas nije uređen kao jedinstvena javna površina.
Na tom dijelu obale nalaze se stari kameni mulići, manji gatovi i betonski obalni zidovi, uglavnom izvedeni ispred privatnih kuća. Obala se kroz godine razvijala parcijalno pa su pojedini dijelovi različitih dimenzija, visinskih kota i načina izvedbe.
Zbog takvog stanja kretanje uz more danas je otežano, a pristup obali nije jednak za sve. Umjesto kontinuirane šetnice postoje nepovezani dijelovi koji se koriste za privez brodica, kupanje ili pristup privatnim objektima.
Projektom je predviđena izgradnja obalne šetnice s biciklističko-pješačkom stazom širokom dva metra i dugom 332,39 metara. Staza će se protezati duž postojećeg obalnog pojasa i povezati njegove danas nepovezane dijelove.
Uz stazu je planirana i prateća komunalna infrastruktura i oprema. Cilj je prostor pretvoriti u funkcionalniji i uređeniji javni obalni pojas kojim će se sigurnije moći kretati pješaci i biciklisti.
Prije same gradnje trebat će raščistiti trasu. Uklanjat će se postojeći nelegalni građevinski elementi, među kojima su zidovi i nadstrešnice, zatim stupovi javne rasvjete te podrtine i plovila koja se nalaze unutar obuhvata zahvata.
Nakon raščišćavanja predviđena je izgradnja novih obalnih zidova uz buduću šetnicu, kao i iskopi, uređenje temeljnog tla i izrada nasipa.
Biciklističko-pješačka staza izvest će se kao armiranobetonska ploča, s rubnjacima i kamenim poklopnicama kao dijelom obalnog zida. Nosivi sloj izvest će se od drobljenog šljunka na prethodno pripremljenoj podlozi.
Vrlo važan dio zahvata odnosi se na stabilizaciju obalnog pojasa i radove na morskom dnu. Novi obalni zidovi većim će se dijelom temeljiti na koti od -1,50 metara, dok će se podmorski dio izvoditi na tucaniku postavljenom na zamjenskom kamenom nasipu.
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Iskopima će biti zahvaćeno oko 1.250 četvornih metara morskog dna, dok će zidovi i nasipi zauzeti oko 2.150 četvornih metara. Volumen iskopanog pijeska i kamenog nasipa iznosit će oko 1.100 kubičnih metara.
Tijekom tih radova očekuje se privremeno zamućenje mora, dok će na manjoj površini doći i do trajnog gubitka postojećih morskih staništa. Ipak, u rješenju je procijenjeno da zbog malog obuhvata neće biti značajnijeg utjecaja na njihovu funkcionalnost na širem području, a nakon radova očekuje se postupna obnova bentoskih staništa.
Valja još naglasiti i da se projekt djelomično nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Betine, dok se oko 200 metara od zahvata nalazi i zaštićena arheološka cjelina na položaju Gradina. Zbog toga će prije daljnje realizacije trebati izraditi konzervatorski elaborat, a projektiranje i izvođenje uskladiti s uvjetima nadležne konzervatorske službe.
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