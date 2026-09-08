Golf, resort, plaže i privezište uz Krku: Megaprojekt kod Skradina dobio novi važan dokument

Projekt od gotovo dva hektara može dalje: Kod Zagreba nova cesta otvara važnu radnu zonu
Nova prometnica trebala bi znatno poboljšati pristup poslovnom području i povezati ga s postojećom mrežom.
16:53 25 d 07.09.2026
08. rujan 2026.
Veliki turistički projekt uz Prukljansko jezero napravio je novi važan korak, no do gradnje ga čeka još puno posla.
Projekt koji se uz Prukljansko jezero najavljuje već godinama napravio je novi korak naprijed. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo je uputu prema kojoj će se izrađivati Studija o utjecaju na okoliš turističke zone i golf igrališta na području Grada Skradina. Riječ je o zahvatu golemih razmjera, koji obuhvaća oko 30 hektara turističke zone i približno 160 hektara golf igrališta, a kroz godine su se uz njega spominjali hoteli, turističke vile, plaže i privezište.
Novi dokument ne znači početak gradnje, ali vrlo jasno pokazuje koliko će detaljan posao investitor morati odraditi prije nego projekt uopće može dobiti zeleno svjetlo. Posebno će se analizirati utjecaj na Prukljansko jezero i Krku, ekološku mrežu, šume, krajobraz, kulturnu baštinu, vodoopskrbu, ali i moguće širenje onečišćenja prema marikulturi.
Prukljan nije novi projekt. Država ga je još prije više godina predstavljala kao jednu od većih turističkih investicija, a ranija procijenjena vrijednost projekta iznosila je oko 280 milijuna eura. Ta brojka odnosila se na tadašnji koncept i ne mora odgovarati današnjoj vrijednosti zahvata.
Važan korak dogodio se 2020. godine, kada je država raspisala međunarodni javni poziv za zemljište i prava potrebna za realizaciju projekta. Predviđeno je približno 30 hektara ugostiteljsko-turističke zone maksimalnog kapaciteta 1.500 ležajeva, golf zona na državnom zemljištu te dvije plaže i privezište na pomorskom dobru. Za golf je tada bilo obuhvaćeno 136 hektara državnog zemljišta, dok su se unutar šire zone planirale i površine za turističke vile.
Godinu poslije Vlada je odabrala investitora i dala zeleno svjetlo za raspolaganje zemljištem i koncesiju. Kao nositelj projekta danas se navodi Dalmatian Golf and Health Resort. Vlada je tada propisala i rok od pet godina od sklapanja ugovora o realizaciji, uz uvjet da golf igralište mora biti stavljeno u funkciju prije turističke zone.
Projekt se posljednjih godina ponovno pokrenuo kroz okolišne procedure. U lipnju 2025. Ministarstvo je u postupku prethodne ocjene zaključilo da se ne može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Zbog toga je određena obvezna Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Nekoliko mjeseci poslije investitor je napravio sljedeći korak. Dalmatian Golf and Health Resort 4. kolovoza 2025. zatražio je od Ministarstva uputu za izradu Studije o utjecaju na okoliš. Uz zahtjev je predana stručna podloga koju su izradili EKO INVEST i članovi Zadruge Granum Salis, a Ministarstvo je potom zatražilo mišljenja čitavog niza nadležnih institucija.
Sada je taj postupak završen. Uputa Ministarstva izdana je 2. rujna 2026. i detaljno propisuje što sve buduća Studija mora obraditi.
Projekt od gotovo dva hektara može dalje: Kod Zagreba nova cesta otvara važnu radnu zonu
Nova prometnica trebala bi znatno poboljšati pristup poslovnom području i povezati ga s postojećom mrežom.
16:53 25 d 07.09.2026
Zeleno svjetlo za 22 kilometra nove brze ceste: Imat će pet velikih čvorišta i brojne vijadukte
Podravska brza cesta sve je bliže realizaciji, a nova dionica trebala bi znatno rasteretiti postojeću državnu cestu DC2.
15:51 28 d 04.09.2026
Iz dokumenta je jasno da će upravo pitanje vode biti među najzahtjevnijim dijelovima cijelog postupka. Studija mora analizirati utjecaj zahvata na vodna tijela i vodni režim rijeke Guduće i Prukljanskog jezera, uključujući hidrodinamičke i hidromorfološke procese, način prikupljanja i korištenja vode, ali i eventualnu uporabu desalinizatora.
Posebno je zanimljivo upozorenje Šibensko-kninske županije. U uputi se navodi da su u Prukljanskom jezeru već prisutne pojave eutrofikacije, pa će Studija morati analizirati postojeću kakvoću vode i procijeniti dodatno opterećenje nutrijentima, uključujući scenarij najvećeg opterećenja tijekom turističke sezone.
Trebat će analizirati i odakle će golemi kompleks dobivati vodu, je li takva opskrba održiva u ljetnim mjesecima te kako će funkcionirati prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih i oborinskih voda. Ide se i korak dalje: traži se modeliranje mogućeg prijenosa onečišćenja prema marikulturi nizvodno od zahvata te procjena utjecaja na organizme i kakvoću vode u zonama uzgoja.
Projekt se nalazi na iznimno osjetljivoj lokaciji. Dio zahvata ulazi u značajni krajobraz Krka - donji tok, dok se područje nalazi i unutar ekološke mreže. Zbog toga se ne traži samo klasičan opis buduće gradnje.
Studija će morati prikazati kako će tako velik kompleks izgledati u prostoru, analizirati njegovu vidljivost i izraditi fotomontaže. Morat će se razmotriti i svjetlosno te zvučno opterećenje, promjene hidroloških odnosa i mogući neizravni utjecaji na šire područje.
Ministarstvo prostornoga uređenja dodatno traži da se precizno razdvoje turistička zona, golf, prateći sadržaji i infrastruktura, kao i javni i privatni dijelovi zahvata. Budući da je riječ o uglavnom neizgrađenom području, morat će se ponuditi i varijante uklapanja nove gradnje u postojeći krajolik.
Velik dio dokumenta odnosi se i na šume. Treba utvrditi koliko bi se šumskog zemljišta izgubilo, koliki bi bio opseg krčenja, kako bi zahvat utjecao na lovišta i staništa divljači te povećava li opasnost od požara i drugih pritisaka na šumski ekosustav.
Prukljan ima i arheološku dimenziju. Na samom kopnenom obuhvatu nema registriranih kulturnih dobara, ali su tijekom ranijeg arheološkog pregleda pronađeni suhozidi, gomile, bunari i druge strukture povezane s tradicijskim gospodarstvom. Dvije gomile mogle bi biti prapovijesni tumuli.
Još je zanimljiviji podmorski dio. Budući da se planiraju plaža i privezište, Ministarstvo traži podmorski arheološki pregled obalnog pojasa. U blizini otočića Stipanac već su poznata dva zaštićena podvodna nalazišta, a ondje su pronađeni ostaci arhitekture, prapovijesne keramike te paleolitičke kamene alatke.
Ako budu pronađene strukture koje nije moguće uklopiti u projekt, prije gradnje morat će se provesti zaštitna arheološka iskopavanja, i na kopnu i pod morem.
Na Pelješcu stiže gotovo 1.000 solarnih panela: Struju neće proizvoditi za kuće, već za nešto puno važnije
Pelješki vodovod planira veliku solarnu elektranu uz crpnu stanicu u Sreseru, koja bi godišnje proizvodila oko 743 MWh električne energije.
15:11 35 d 28.08.2026
Velika promjena na bračkoj rivi: Neuređeni plato uz more postaje nova šetnica
Projekt donosi potpuno novo lice dosad neuređenom prostoru, uz kameno opločenje, zelenilo, klupe i novu dekorativnu rasvjetu.
10:43 38 d 25.08.2026
Nova uputa zato jest važan pomak, ali projekt još nije pred građevinskim strojevima. Ona zapravo određuje koliko opsežna mora biti dokumentacija kojom investitor treba dokazati da je zahvat prihvatljiv za okoliš.
Studiju mora izraditi za to ovlaštena pravna osoba, nakon čega se tek podnosi zahtjev za provedbu procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo tijekom postupka može tražiti i dodatna obrazloženja te dopune.
Zanimljiv je i detalj iz završnog obrazloženja dokumenta. Tijekom ranijeg informiranja Ministarstvo nije zaprimilo mišljenja, primjedbe ni prijedloge javnosti o sadržaju buduće Studije. Kada je Ministarstvo u svibnju 2026. o rezultatima postupka zatražilo mišljenje samog nositelja zahvata, investitor se nije očitovao.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira
Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.
17:11 11 h 02.10.2026
HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija
Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.
16:58 11 h 02.10.2026
VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu
Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.
12:40 16 h 02.10.2026
Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala
U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.
10:57 17 h 02.10.2026
Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce
Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.
16:50 1 d 01.10.2026
Veliki energetski projekt ide dalje: Svaka nova bušotina traži gradilište veličine gotovo dva nogometna terena
Bjelovar planira pet novih geotermalnih bušotina, velike radne platoe i mrežu čeličnih toplovodnih cjevovoda.
16:47 1 d 01.10.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 12 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 12 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 13 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 13 h 02.10.2026