Golf, resort, plaže i privezište uz Krku: Megaprojekt kod Skradina dobio novi važan dokument

Veliki turistički projekt uz Prukljansko jezero napravio je novi važan korak, no do gradnje ga čeka još puno posla.

Projekt koji se uz Prukljansko jezero najavljuje već godinama napravio je novi korak naprijed. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo je uputu prema kojoj će se izrađivati Studija o utjecaju na okoliš turističke zone i golf igrališta na području Grada Skradina. Riječ je o zahvatu golemih razmjera, koji obuhvaća oko 30 hektara turističke zone i približno 160 hektara golf igrališta, a kroz godine su se uz njega spominjali hoteli, turističke vile, plaže i privezište.

Novi dokument ne znači početak gradnje, ali vrlo jasno pokazuje koliko će detaljan posao investitor morati odraditi prije nego projekt uopće može dobiti zeleno svjetlo. Posebno će se analizirati utjecaj na Prukljansko jezero i Krku, ekološku mrežu, šume, krajobraz, kulturnu baštinu, vodoopskrbu, ali i moguće širenje onečišćenja prema marikulturi.

Projekt se vuče već godinama

Prukljan nije novi projekt. Država ga je još prije više godina predstavljala kao jednu od većih turističkih investicija, a ranija procijenjena vrijednost projekta iznosila je oko 280 milijuna eura. Ta brojka odnosila se na tadašnji koncept i ne mora odgovarati današnjoj vrijednosti zahvata.

Važan korak dogodio se 2020. godine, kada je država raspisala međunarodni javni poziv za zemljište i prava potrebna za realizaciju projekta. Predviđeno je približno 30 hektara ugostiteljsko-turističke zone maksimalnog kapaciteta 1.500 ležajeva, golf zona na državnom zemljištu te dvije plaže i privezište na pomorskom dobru. Za golf je tada bilo obuhvaćeno 136 hektara državnog zemljišta, dok su se unutar šire zone planirale i površine za turističke vile.

Godinu poslije Vlada je odabrala investitora i dala zeleno svjetlo za raspolaganje zemljištem i koncesiju. Kao nositelj projekta danas se navodi Dalmatian Golf and Health Resort. Vlada je tada propisala i rok od pet godina od sklapanja ugovora o realizaciji, uz uvjet da golf igralište mora biti stavljeno u funkciju prije turističke zone. Prukljansko jezero, projekt, ilustracija | Foto: JSP Šibensko - kninska, Canva

Prije novog koraka stiglo upozorenje zbog ekološke mreže

Projekt se posljednjih godina ponovno pokrenuo kroz okolišne procedure. U lipnju 2025. Ministarstvo je u postupku prethodne ocjene zaključilo da se ne može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Zbog toga je određena obvezna Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nekoliko mjeseci poslije investitor je napravio sljedeći korak. Dalmatian Golf and Health Resort 4. kolovoza 2025. zatražio je od Ministarstva uputu za izradu Studije o utjecaju na okoliš. Uz zahtjev je predana stručna podloga koju su izradili EKO INVEST i članovi Zadruge Granum Salis, a Ministarstvo je potom zatražilo mišljenja čitavog niza nadležnih institucija.

Sada je taj postupak završen. Uputa Ministarstva izdana je 2. rujna 2026. i detaljno propisuje što sve buduća Studija mora obraditi.

Voda će biti jedno od najosjetljivijih pitanja

Iz dokumenta je jasno da će upravo pitanje vode biti među najzahtjevnijim dijelovima cijelog postupka. Studija mora analizirati utjecaj zahvata na vodna tijela i vodni režim rijeke Guduće i Prukljanskog jezera, uključujući hidrodinamičke i hidromorfološke procese, način prikupljanja i korištenja vode, ali i eventualnu uporabu desalinizatora.

Posebno je zanimljivo upozorenje Šibensko-kninske županije. U uputi se navodi da su u Prukljanskom jezeru već prisutne pojave eutrofikacije, pa će Studija morati analizirati postojeću kakvoću vode i procijeniti dodatno opterećenje nutrijentima, uključujući scenarij najvećeg opterećenja tijekom turističke sezone.

Trebat će analizirati i odakle će golemi kompleks dobivati vodu, je li takva opskrba održiva u ljetnim mjesecima te kako će funkcionirati prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih i oborinskih voda. Ide se i korak dalje: traži se modeliranje mogućeg prijenosa onečišćenja prema marikulturi nizvodno od zahvata te procjena utjecaja na organizme i kakvoću vode u zonama uzgoja. golf | Foto: Canva

Pod povećalom i šume, krajolik te gotovo netaknuti prostor

Projekt se nalazi na iznimno osjetljivoj lokaciji. Dio zahvata ulazi u značajni krajobraz Krka - donji tok, dok se područje nalazi i unutar ekološke mreže. Zbog toga se ne traži samo klasičan opis buduće gradnje.

Studija će morati prikazati kako će tako velik kompleks izgledati u prostoru, analizirati njegovu vidljivost i izraditi fotomontaže. Morat će se razmotriti i svjetlosno te zvučno opterećenje, promjene hidroloških odnosa i mogući neizravni utjecaji na šire područje.

Ministarstvo prostornoga uređenja dodatno traži da se precizno razdvoje turistička zona, golf, prateći sadržaji i infrastruktura, kao i javni i privatni dijelovi zahvata. Budući da je riječ o uglavnom neizgrađenom području, morat će se ponuditi i varijante uklapanja nove gradnje u postojeći krajolik.

Velik dio dokumenta odnosi se i na šume. Treba utvrditi koliko bi se šumskog zemljišta izgubilo, koliki bi bio opseg krčenja, kako bi zahvat utjecao na lovišta i staništa divljači te povećava li opasnost od požara i drugih pritisaka na šumski ekosustav. Foto: Unsplash

Ispod površine krije se još jedan problem

Prukljan ima i arheološku dimenziju. Na samom kopnenom obuhvatu nema registriranih kulturnih dobara, ali su tijekom ranijeg arheološkog pregleda pronađeni suhozidi, gomile, bunari i druge strukture povezane s tradicijskim gospodarstvom. Dvije gomile mogle bi biti prapovijesni tumuli.

Još je zanimljiviji podmorski dio. Budući da se planiraju plaža i privezište, Ministarstvo traži podmorski arheološki pregled obalnog pojasa. U blizini otočića Stipanac već su poznata dva zaštićena podvodna nalazišta, a ondje su pronađeni ostaci arhitekture, prapovijesne keramike te paleolitičke kamene alatke.

Ako budu pronađene strukture koje nije moguće uklopiti u projekt, prije gradnje morat će se provesti zaštitna arheološka iskopavanja, i na kopnu i pod morem.

Do bagera je još popriličan put

Nova uputa zato jest važan pomak, ali projekt još nije pred građevinskim strojevima. Ona zapravo određuje koliko opsežna mora biti dokumentacija kojom investitor treba dokazati da je zahvat prihvatljiv za okoliš.

Studiju mora izraditi za to ovlaštena pravna osoba, nakon čega se tek podnosi zahtjev za provedbu procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo tijekom postupka može tražiti i dodatna obrazloženja te dopune.

Zanimljiv je i detalj iz završnog obrazloženja dokumenta. Tijekom ranijeg informiranja Ministarstvo nije zaprimilo mišljenja, primjedbe ni prijedloge javnosti o sadržaju buduće Studije. Kada je Ministarstvo u svibnju 2026. o rezultatima postupka zatražilo mišljenje samog nositelja zahvata, investitor se nije očitovao.