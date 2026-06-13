Transformacija popularnog otoka: Improvizirani mulovi postaju šetnica, na posao moraju i ronioci

Najzahtjevniji dio radova odvijat će se u moru, gdje se planira učvršćivanje obalnog pojasa i izgradnja novih obalnih zidova.

Kada prolazite Šibensko-kninskom županijom i dođete u Tisno, šteta je ne prijeći preko jednog od rijetkih podiznih mostova koji još uvijek funkcioniraju u Hrvatskoj, a koji spaja kopno s otokom Murterom. Nedaleko od Tisnog, u neposrednoj blizini naselja Murtera, nalazi se Betina.

To je mjesto koje se gotovo nastavlja na naselje Murter, a već je desetljećima poznato kao turistička destinacija i mjesto vezano uz more, brodice i obalu. Upravo se uz sjeverni dio luke Betina proteže obalni pojas koji se godinama koristi, ali nikada nije do kraja uređen kao povezana javna šetnica. Sada bi se to moglo promijeniti.

Korak bliže novoj šetnici

Za planiranu obalnu šetnicu u Betini pokrenut je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Riječ je o projektu kojim bi se uredio obalni pojas sjeverno od luke Betina, u duljini od oko 332 metra. Postupak se provodi jer zahvat uključuje radove na morskoj obali i morskom dnu, nasipavanje te izgradnju građevina u i na moru duljine veće od 50 metara.

Nositelj zahvata je Općina Tisno, a postupak vodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U sklopu postupka razmatra se mogući utjecaj zahvata na okoliš, ali i njegova prihvatljivost za područje ekološke mreže. Općina Tisno dostavila je Elaborat zaštite okoliša, na temelju kojega će se zatražiti mišljenja nadležnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima te javnosti i zainteresirane javnosti.

Nakon prikupljenih mišljenja Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će utvrditi je li za zahvat potrebno provesti puni postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Projekt, dakle, još nije u fazi same gradnje, nego u fazi u kojoj se procjenjuje što bi njegovo izvođenje značilo za prostor, more, okoliš i postojeće stanje obale. obalna šetnica, Betina | Foto: Elaborat, Canva

Kakva je obala danas

Predmetni prostor nalazi se sjeverno od luke Betina, uz povijesnu jezgru naselja. Obalni potez proteže se od platoa s parkiralištem prema rubu naselja i brodogradilištu. Iako je riječ o prostoru koji je važan za svakodnevni život Betine, on danas nije uređen kao jedinstvena javna površina.

Na tom se dijelu obale nalaze stari kameni mulići, manji gatovi i betonski obalni zidovi, uglavnom izvedeni ispred privatnih kuća. Kako je navedeno u Elaboratu, obala se kroz godine razvijala parcijalno, pa su pojedini dijelovi različitih dimenzija, visinskih kota i načina izvedbe. Postojeći obalni pojas kreće se približno od kote +0,60 do +1,00 metar, što dodatno pokazuje da prostor nije oblikovan kao cjelina.

Zbog takvog stanja kretanje uz more danas je otežano, a pristup obali nije jednak za sve. Umjesto kontinuirane šetnice, postoje nepovezani dijelovi koji se koriste za privez brodica, kupanje ili pristup privatnim objektima. Zato ovaj projekt nije samo pitanje nove staze, nego i uređenja obalnog prostora koji bi trebao biti jasniji, sigurniji i dostupniji široj javnosti.

Što se planira urediti

Projektom je predviđena izgradnja obalne šetnice s biciklističko-pješačkom stazom širine dva metra. Staza bi se pružala duž postojećeg obalnog pojasa, u smjeru istok-zapad, te povezala dijelove obale koji su danas nepovezani.

Uz stazu je planirana i prateća komunalna oprema - klupe, kante za otpad, proširenja za odmorišta, javna rasvjeta i prometna signalizacija. Time se prostor ne bi uredio samo kao prolaz uz more, nego i kao mjesto za kraće zadržavanje, šetnju, odmor i svakodnevno korištenje.

Osnovna ideja zahvata je povećati funkcionalnost sjevernog dijela obale, omogućiti sigurnije kretanje pješaka i biciklista te od prostora koji je danas rascjepkan različitim zahvatima stvoriti prepoznatljiv javni obalni pojas.

Koji su radovi predviđeni

Prije izgradnje šetnice planira se raščišćavanje trase. To uključuje uklanjanje postojećih nelegalnih građevinskih elemenata, poput zidova i nadstrešnica, uklanjanje stupova javne rasvjete te uklanjanje podrtina i plovila koji se nalaze unutar obuhvata zahvata.

Nakon toga predviđena je rekonstrukcija obalnog dijela i izgradnja novih obalnih zidova uz liniju buduće šetnice. Planiraju se iskopi, uređenje temeljnog tla i izrada nasipa. Buduća biciklističko-pješačka staza zamišljena je kao armiranobetonska ploča s rubnjacima i obalnim zidom po obodu. Završna obrada bila bi izvedena betonskim opločnicima, dok bi se rubni dio prema obali oblikovao kamenim poklopnicama kao dijelom obalnog zida.

Nosivi sloj šetnice izvodio bi se od drobljenog šljunka, na prethodno pripremljenoj i poravnatoj podlozi. Na tu podlogu dolazi armiranobetonska ploča, a zatim završni sloj s opločnicima. Time se želi dobiti stabilna i trajna površina za zajedničko kretanje pješaka i biciklista. obalna šetnica, Betina | Foto: Elaborat, Canva

Zanimljivi radovi u moru

Vrlo važan dio zahvata odnosi se na radove u moru i stabilnost obalnog pojasa. Novi obalni zidovi većim će se dijelom temeljiti na koti od -1,50 metara. Podmorski dio zida planira se izvesti na pripremljenom kamenom nasipu, uz zaštitu betonskog zida blokovima čuvarima. Nakon toga izvodi se nasip iza podmorskog zida i nadmorski armiranobetonski zid.

Zahvat uključuje i radove na morskom dnu. Površina morskog dna na koju se djeluje iskopima iznosi 1.250 četvornih metara, dok površina morskog dna koja se zauzima zidovima i nasipima iznosi 2.150 četvornih metara. Volumen iskopanog pijeska i kamenog nasipa iznosi 1.100 kubičnih metara.

Predviđene su i znatne količine kamenog nasipa različite granulacije, što pokazuje da se ne radi samo o površinskom uređenju, nego velikom građevinskom zahvatu na obalnom pojasu.