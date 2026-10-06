Prodaje se velika nekretnina u Ilici: Ima četiri etaže, a u zadnjem krugu kreće od 1 eura

U samom centru Zagreba na elektroničku javnu dražbu ide velik višeetažni poslovni prostor u Ilici. Riječ je o imovini nekadašnje tvrtke STROJ, čiji je stečajni postupak otvoren još 2006. godine. Prodaju je odredio Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, dok će dražbu provesti FINA.

Na prodaju ide poslovni prostor na adresi Ilica 116/1, procijenjen na čak 1,58 milijuna eura. Ako kupca ne bude u prva tri kruga, dokumentacija predviđa i četvrtu dražbu na kojoj početna cijena može iznositi svega jedan euro.

Poslovni prostori protežu se kroz četiri etaže

Predmet prodaje nije cijela zgrada, nego suvlasnički dio od 8087/10000, odnosno etažno vlasništvo velikog poslovnog prostora PP1 koji se proteže kroz prizemlje te prvi, drugi i treći kat.

U prizemlju se nalazi poslovna prostorija površine 56,83 četvorna metra, na prvom katu pet poslovnih prostorija ukupne površine 198,65 kvadrata, dok je najveći dio na drugom katu. Ondje je deset poslovnih prostorija, predprostor, tri WC-a, dva hodnika i unutarnje stubište, ukupne površine 565,03 četvorna metra. Treći kat donosi još sedam poslovnih prostorija ukupne površine 265,86 kvadrata.

Poslovnom prostoru pripadaju i dodatni prostori, uključujući vrtove, još nekoliko poslovnih prostorija te natkrivene i nenatkrivene vanjske površine. Sama parcela u Ilici ima ukupno 950 četvornih metara, od čega zgrada mješovite uporabe zauzima 768 kvadrata.

Prodaje se prostor u Ilici | Foto: Google Earth, Canva

Procijenjen na 1,58 milijuna eura

Vrijednost nekretnine utvrđena je na 1.580.000 eura. Odluku o prodaji vjerovnici su većinom glasova donijeli na skupštini održanoj 26. ožujka 2026. godine, a sud je nakon toga odredio prodaju imovine.

Zanimljivo je da je stečaj nad STROJ-om otvoren još u ožujku 2006., a postupak je deset godina kasnije bio obustavljen i zaključen. Međutim, 2024. godine upisana je stečajna masa iza tvrtke, dok je u ožujku ove godine postupak nastavljen radi naknadne diobe nakon pronalaska imovine koja ulazi u stečajnu masu. Prema zemljišnoknjižnom izvatku, na predmetnom suvlasničkom dijelu zabilježeno je rješenje o prodaji, dok u teretovnici stoji da tereta nema.

U četvrtom krugu početna cijena samo jedan euro

Prodaja će se provoditi kroz elektroničku javnu dražbu, a pravila su prilično jasna. U prvom krugu nekretnina se ne može prodati za manje od tri četvrtine procijenjene vrijednosti, odnosno 1.185.000 eura.

Ako tada ne bude kupca, u drugom krugu minimalna cijena pada na 790.000 eura, odnosno polovinu procijenjene vrijednosti. U trećem krugu može pasti na 395.000 eura, što je četvrtina procijenjene vrijednosti.

Ako ni tada ne stigne valjana ponuda, slijedi četvrta dražba, a prema zaključku suda tada se nekretnina prodaje uz početnu cijenu od svega jedan euro. Naravno, to ne znači da bi nekretnina nužno bila prodana za jedan euro. Riječ je samo o početnoj cijeni dražbe, pa konačni iznos ovisi o pristiglim ponudama. Prodaje se prostor u Ilici | Foto: Google Earth, Canva

Za sudjelovanje treba položiti 158.000 eura jamčevine

Potencijalni kupci moraju položiti jamčevinu u visini od 10 posto utvrđene vrijednosti, što u ovom slučaju znači čak 158.000 eura. Dražbeni korak iznosi 2.500 eura. Kupac kojem nekretnina bude dosuđena kupovninu mora položiti u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Nekretninu je moguće prethodno i razgledati u dogovoru sa stečajnim upraviteljem, a prodaje se po načelu 'viđeno-kupljeno'. Na kupnju se dodatno plaća porez na promet nekretnina, koji nije uključen u procijenjenu vrijednost. Prije početka samog prikupljanja ponuda od objave FINA-ina poziva mora proteći najmanje 60 dana, dok prikupljanje ponuda na pojedinoj dražbi traje deset radnih dana.