Skoro sve je spremno za veliki događaj: Uskoro otvaranje gradilišta mega-bolnice u Zagrebu

Zagreb će dobiti novu bolnicu i to na mjestu o kojemu se priča desetljećima. Uz novi kompleks ostat će stari skelet za koji se tek kuju planovi.

Otvaranje svakog državnog ili gradskog kapitalnog projekta velika je stvar. No, otvaranje gradilišta nove Nacionalne dječje bolnice u Blatu ipak je kategorija za sebe.

Bolnica se gradi nakon što je u jesen 2024. godine konačno riješen desetljećima dug imovinsko-pravni problem, a kojim je zemljište u cijelosti pripalo državi. Novu bolnicu gradit će tri građevinske tvrtke, a već se ozbiljno planira polaganje kamena temeljca.

Planiranje velikog događaja

Na projektiranju i izgradnji prve faze Nacionalne dječje bolnice u Blatu, vrijedne 237,5 milijuna eura s uključenim PDV-om, surađuju tri građevinske tvrtke i jedan arhitektonski studio. Idejno rješenje UPI2M-a zajednički će realizirati Kamgrad, Ing-grad, Radnik, a u projektiranje su uključeni ZDL Arhitekti, pri čemu bi izgradnja trajala oko 38 mjeseci - odnosno tri i pol godine od početka radova.

Da bi polaganje kamena temeljca moglo biti prava svečanost, otkriva sustav javne nabave. U sustavu je vidljivo da je s tvrtkom Eventful ugovorena organizacija i tehnička provedba svečanosti polaganja kamena temeljca za izgradnju nove bolnice u Zagrebu.

Odabrana tvrtka trebala bi organizirati događaj za oko 23.990 eura bez uključenog PDV-a, a za provedbu ima 30 dana. Otvaranje gradilišta može se očekivati u studenome ili prosincu ove godine, a od događaja se očekuje najmanje 50 profesionalno obrađenih fotografija, snimanje i montaža te priprema i obrada snimljenog sadržaja za društvene mreže. Nema sumnje da će na polaganju biti i razna važna lica.

Djelatnosti na 53 tisuće kvadrata

Doađajem će se obilježiti početak prve faze gradnje koja uključuje rekonstrukciju postojećeg tehničkog bloka i izgradnju nove zgrade površine 53.040 četvornih metara. Bolnica bi objedinila djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i dječje onkologije Klinike za dječje bolesti Zagreb, a radovi bi trebali završiti do kraja 2029. godine. Postojeći kompleks Sveučilišne bolnice površine od oko 259 tisuća kvadrata nije dio Faze 1, a njegova će se budućnost odrediti nakon nove analize konstrukcije. Planira se i iduća faza izgradnje, a više o tome pročitajte ovdje.

Prisjetimo se, ugovor za projektiranje i izgradnju početne faze potpisan je u listopadu 2025. godine. Domaći konzorcij odabran putem nadmetanja u javnoj nabavi, otvorenog krajem 2024. godine, neposredno nakon što je Vlada RH s Gradom Zagrebom sklopila sporazum o prijenosu zemljišta. Između dviju pristiglih ponuda izabran je domaći konzorcij, a radovi su službeno ugovoreni 21. listopada 2025. godine.