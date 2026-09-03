Službeno odabran tim za veliki zdravstveni projekt: Nova bolnica gradi se na 50.000 kvadrata

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15:09 1 d 01.10.2026
03. rujan 2026.
Projekt buduće dnevne bolnice sada ulazi u konkretniju fazu, a važna dokumentacija dobila je službene izrađivače.
Veliki zdravstveni projekt u Velikoj Gorici napravio je važan korak prema realizaciji. Nakon provedenog postupka javne nabave sada je i službeno poznato tko će izraditi predinvesticijsku dokumentaciju za buduću dnevnu bolnicu.
Prema odluci objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Ministarstvo zdravstva za ovaj je posao odabralo tvrtke Projekt MC i P.M.C. One će izraditi Profil projekta i Studiju predizvedivosti za izgradnju dnevne bolnice u Velikoj Gorici.
Vrijednost posla iznosi 26.000 eura bez PDV-a. Riječ je o početnoj, ali važnoj fazi projekta u kojoj se tek treba detaljno razraditi opravdanost, izvedivost i model realizacije velike investicije.
Projekt dnevne bolnice planiran je kao sastavni dio Kliničke bolnice Dubrava, a navodi se i kao jedan od strateških prioriteta zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.
Nova bolnica trebala bi se graditi u Velikoj Gorici, uz Aveniju pape Ivana Pavla II., na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske površine gotovo 50.000 četvornih metara. Lokacija je poznata već neko vrijeme, a riječ je o prostoru koji je dobro prometno povezan i nalazi se u obuhvatu važećih prostornih i urbanističkih planova Grada Velike Gorice.
Planirani objekt trebao bi objediniti specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju. Velika Gorica tako bi dobila suvremeni zdravstveni objekt koji bi građanima omogućio veći broj pregleda, zahvata i terapijskih postupaka bez potrebe za odlaskom u Zagreb.
Iako se o projektu govori već neko vrijeme, planovi su još uvijek u početnoj fazi. Službenim odabirom izrađivača predinvesticijske dokumentacije sada je napravljen još jedan konkretan korak prema njegovoj realizaciji.
Studija predizvedivosti i Profil projekta trebali bi pokazati je li projekt opravdan, izvediv i financijski održiv. Analizirat će se postojeće stanje zdravstvene infrastrukture, potrebe stanovništva, mogući modeli financiranja, investicijski i operativni troškovi, rizici te okvirna dinamika realizacije. Razmatrat će se i mogući izvori financiranja, uključujući državni proračun, europska sredstva i zajmove.
Rok za izradu Studije predizvedivosti i Profila projekta je 90 dana od sklapanja ugovora. Nakon toga trebao bi uslijediti nastavak pripreme dokumentacije, uključujući medicinsko-tehnološki program i idejno-arhitektonsko rješenje.
Planirana dnevna bolnica zamišljena je kao funkcionalan zdravstveni centar za potrebe Velike Gorice i okolnih općina. U njoj bi se pružale usluge specijalističkih ambulanti, zahvati male kirurgije te dijagnostički i terapijski postupci koji ne zahtijevaju višednevni boravak pacijenata u bolnici.
Cilj projekta je povećati dostupnost zdravstvene skrbi na lokalnoj razini i smanjiti potrebu za odlascima u zagrebačke bolnice. Time bi se istodobno rasteretio zdravstveni sustav glavnog grada, posebno bolnice koje već sada preuzimaju velik broj pacijenata iz okolnih područja.
Prema ranijim informacijama Ministarstva zdravstva, projekt bi trebao poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi za gotovo 76.000 stanovnika Velike Gorice, ali i za stanovnike okolnih općina.
Novi objekt planira se na katastarskoj čestici oznake 5077/3 k.o. Velika Gorica. Riječ je o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, smještenom uz jednu od važnijih gradskih prometnica.
U sklopu pripreme projekta potrebno je razraditi i medicinsko-tehnološki program kojim će se definirati kapaciteti buduće bolnice, organizacija prostora, potrebna oprema te raspored medicinskih i nemedicinskih sadržaja.
Poseban naglasak stavlja se na funkcionalnost objekta, pristupačnost pacijentima, organizaciju rada i tehničku infrastrukturu. To uključuje energetiku, ventilaciju, medicinske plinove, informacijsko-komunikacijske sustave i prometnu povezanost.
Prema opisu projekta iz sustava javne nabave, početak građevinskih radova planiran je za prvi kvartal 2027. godine. Projekt se promatra kao dio šireg razvoja zdravstvenog sustava i decentralizacije zdravstvenih usluga u Zagrebačkoj županiji.
Na projektu je predviđena suradnja Ministarstva zdravstva i Grada Velike Gorice. Ministarstvo bi trebalo biti nositelj projekta, dok bi Grad sudjelovao u pripremi projektne dokumentacije i osiguranju pristupnih cesta.
Dodatnu važnost projektu dao je gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, koji je u studenome 2025. godine, predstavljajući prijedlog gradskog proračuna za 2026. godinu, najavio i stavku povezanu s izgradnjom bolnice.
Tom je prilikom projekt opisao kao najvažniji projekt u povijesti grada. Naveo je da bi dnevna bolnica, kao dio KB-a Dubrava, svojim kapacitetima i ordinacijama trebala pokrivati većinu potreba građana Velike Gorice i okolnih općina.
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