Obnavlja se važna veza prema Jadranu na jugu: Most preko Crne rike čeka velika sanacija, trajat će 180 dana

Županijska uprava za ceste Dubrovačko-Neretvanske županije priprema natječaj za izvanredno održavanje županijske ceste Ž6217 koje obuhvaća sanaciju mosta preko Crne rike. Projekt je u javnom savjetovanju do 30. rujna nakon čega se očekuje raspisivanje javnog poziva za izvođača radova.

Riječ je o spregnutom cestovnom mostu u naselju Banja, smještenom na županijskoj cesti ŽC 6217 koja na ukupno 12,4 kilometra povezuje Rogotin, odnosno državnu cestu D8, preko Komina, Krvavca i Kule s državnom cestom D62. Most se nalazi između stacionaža 2+125 i 2+181, a projektom se njegova postojeća namjena i kapacitet neće mijenjati.

Nakon sanacije i dalje će imati dva prometna traka te staze uz vanjske rubove. Jednako tako, zahvatom se ne mijenjaju tlocrtne ni visinske dimenzije građevine, već most ostaje uklopljen u postojeću trasu županijske ceste. most preko Crne Rike | foto: screen shot EOJN

Tri raspona

Most je izveden kao spregnuta čelično-betonska konstrukcija oslonjena na armiranobetonske upornjake i dva stupa smještena u koritu. Rasponsku konstrukciju čine četiri uzdužna čelična nosača povezana s monolitnom armiranobetonskom pločom debljine oko 30 centimetara.

Konstrukcija ima tri raspona, dva krajnja duljine 15,60 metara te središnji od 16,70 metara, odnosno ukupno 47,90 metara između krajnjih osi. Svaki od raspona izveden je kao slobodno oslonjena greda, dok se čelični nosači na donji ustroj oslanjaju preko čeličnih ležajeva. Zanimljiv je i položaj građevine jer se cesta i vodotok ne sijeku pod pravim kutom, odnosno kut njihova križanja iznosi 50 stupnjeva. most preko Crne Rike | foto: screen shot EOJN

Voda i promet ostavili trag

Detaljnim pregledom mosta evidentiran je niz oštećenja zbog kojih je i predviđena sanacija, no projektanti navode da u trenutku izrade projekta nisu bili vidljivi znakovi problema s nosivošću konstrukcije. Posebno su izražena oštećenja kolnika u zonama poprečnih reški između pojedinih raspona, gdje zbog pomaka slobodno oslonjenih greda dolazi do pucanja i drobljenja asfalta.

U desnom prometnom traku zabilježene su i udarne rupe, pri čemu neravnine omogućuju dulje zadržavanje vode koja dodatno ubrzava propadanje kolnika. Funkcionalnost postojeće hidroizolacije također je upitna, osobito uz reške, gdje su uočeni tragovi prodora vode i vlage kroz armiranobetonsku ploču.

Na pojedinim betonskim plohama prisutni su korozija armature, raspucavanje i odlamanje betona, pa je zahvat usmjeren na zaštitne slojeve konstrukcije bez potrebe za dubljim intervencijama u njezine glavne nosive elemente.

most preko Crne Rike | foto: screen shot EOJN

Od skidanja asfalta do obnove konstrukcije

Radovi će početi uklanjanjem postojeće kolničke konstrukcije na mostu sve do očišćene armiranobetonske ploče, a uklanjat će se i dijelovi kolnika neposredno ispred i iza mosta kako bi se izveo novi spoj s postojećom cestom. Predviđeno je uklanjanje oko 300 četvornih metara kolničke konstrukcije na samom mostu te još oko 50 četvornih metara na prilazima, kao i 112 metara postojeće ograde.

Sanacijom će biti obuhvaćene gornja i donja ploha armiranobetonske ploče, hodnici, čelični uzdužni i poprečni nosači s ukrutama, ležajevi te vidljive površine oba upornjaka i stupova. Oštećene betonske površine čistit će se i uklanjati hidrorazaranjem, nakon čega slijede obrada i zaštita armature te ugradnja reparaturnog morta. Na čeličnim dijelovima konstrukcije predviđena je obnova zaštite, pri čemu će se dijelu površina ispod mosta pristupati sa skele, a iznad vodotoka prema projektu i s plovila.

Novi kolnik i zaštita od prodora vode

Jedan od važnijih dijelova zahvata bit će obnova kolnika i hidroizolacije, upravo zbog postojećih problema s prodorom vode u konstrukciju. Nakon sanacije armiranobetonske ploče izvest će se nova hidroizolacija i kolnički slojevi, zajedno s uređenjem spojeva prema postojećoj prometnici.

Obnovit će se i rubni dijelovi mosta, a na armiranobetonske staze uz kolnik predviđena je ugradnja zaštitnog pigmentiranog poliuretanskog premaza visoke otpornosti na habanje. Postojeća pješačka ograda uklanja se, a dokumentacija predviđa postavljanje nove zaštitne ograde s rukohvatom. Iako će zahvat biti opsežan, geometrija mosta ostaje nepromijenjena, pa nakon radova neće biti promjene njegove osnovne prometne funkcije ni kapaciteta. most preko Crne Rike | foto: screen shot EOJN

Prometovanje naizmjenično

Potpuno zatvaranje ove cestovne veze tijekom cijele sanacije nije predviđeno, nego će se radovi na kolniku izvoditi polovicu po polovicu mosta. U prvoj fazi sanirat će se jedna strana, a vozila će prolaziti slobodnim prometnim trakom širine tri metra, uz naizmjenično propuštanje regulirano semaforima; potom se isti režim seli na drugu polovicu mosta.