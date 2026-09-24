Ovo je najbolji hrvatski dizajn za novi Maksimir: Stadion izgleda poput goleme košnice

Među pet najboljih rješenja za novi stadion Maksimir našao se i jedan domaći rad. Četvrta nagrada na velikom međunarodnom natječaju pripala je zagrebačkom uredu njiric+ arhitekti, odnosno Hrvoju Njiriću i Iskri Filipović.

Njihov projekt, oznake 6PPWVBBBZ, tako je postao najbolje plasirano hrvatsko rješenje u konkurenciji čak 88 pristiglih radova iz cijelog svijeta. Iako nije odabran za realizaciju, projekt pokazuje kako su domaći arhitekti zamislili potpuno novi Maksimir i veliki sportsko-rekreacijski kompleks Svetice.

Poput velike košnice

Već na prvi pogled Njirićevo rješenje dosta se razlikuje od pobjedničkog rada talijanskog studija VG13 Architects. Stadion je zamišljen kao velika zaobljena građevina prekrivena ovojnicom koja podsjeća na saće.

Na vrhu ostaje veliki otvor iznad terena, dok se vanjska konstrukcija spušta prema tlu i obavija cijeli stadion. Zbog toga objekt izvana djeluje kao jedna velika cjelina, a ne kao skup odvojenih tribina, što je slučaj kod pobjedničkog dizajna. Uz stadion je zamišljen i visoki toranj koji bi bio jedan od novih prepoznatljivih elemenata cijelog područja. stadion Maksimir, 4. nagrada | foto: njiric plus arhitekti, UHA

Puno zelenila oko stadiona

Zanimljivo je i kako je riješen ostatak kompleksa Svetice. Dio sportskih sadržaja planiran je tako da se što manje ističe iz prostora, uz puno zelenih površina i krovova.

Atletski stadion i dvorane tako se više stapaju s okolišem, umjesto da djeluju kao niz velikih zasebnih građevina. Ideja je bila da cijeli prostor ostane što otvoreniji i zeleniji. Dio prometnih i servisnih sadržaja spušten je ispod zemlje, kako bi na površini ostalo više mjesta za pješake, zelenilo i javni prostor. stadion Maksimir, 4. nagrada | foto: njiric plus arhitekti, UHA

Njiriću stadioni nisu novost

Iza najbolje plasiranog hrvatskog rada stoji jedan od poznatijih domaćih arhitekata. Hrvoje Njirić osnovao je njiric+ arhitekti početkom 2000-ih, a ured iza sebe ima niz realiziranih projekata, natječajnih radova i međunarodnih priznanja.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se Njirićevo ime veže uz ideju velikog nogometnog stadiona u Zagrebu. Još 2008. godine njegov je ured pobijedio na natječaju za novi gradski stadion na Kajzerici, s projektom koji je ostao poznat pod nazivom 'Plavi vulkan'. Taj stadion nikada nije realiziran. stadion Maksimir, 4. nagrada | foto: njiric plus arhitekti, UHA

Nedavno im otvoren još jedan veliki sportski projekt

Njirićev ured posljednjih je tjedana u Zagrebu aktualan i zbog još jednog sportskog projekta koji je, za razliku od stadiona, već realiziran. Početkom rujna otvoren je novi Bazen Špansko, prvi veliki gradski bazenski kompleks na zapadu Zagreba, čije arhitektonsko rješenje potpisuju Hrvoje Njirić i Ante Murales.

Kompleks donosi dva bazena, wellness i rekreacijske sadržaje te tribine za oko 300 gledatelja, a riječ je o investiciji vrijednoj više od 30 milijuna eura. Zanimljivo je da se uz novi bazen nalazi gotovo identičan toranj onome koji je Njirić zamislio i uz novi Maksimir.