Nova mega bolnica za 110.000 stanovnika: Trebala bi se završiti u 2030., evo u kojoj je fazi projekt

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15:09 1 d 01.10.2026
18. rujan 2026.
Izgradnja nove Opće bolnice Šibensko-kninske županije 'teška' oko 200 milijuna eura trebala bi krenuti u 2028. godini. Sada se traže projektanti.
Službeni planovi i rasprave o novoj Općoj bolnici Šibensko-kninske županije pojavili su se još 2008. godine, a tek sada, 18 godina kasnije, u javnoj nabavi otvoren je postupak za projektiranje. Procijenjena vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije je 1,3 milijuna eura, a zainteresirani projektanti ponude mogu poslati do 28. rujna. Potrebna je izrada projekta i nacrta te procjena troškova za novu investiciju koja bi mogla prijeći 200 milijuna eura.
Prema informacijama na stranici Grada Šibenika, nova bolnica u Šibeniku mogla bi biti u funkciji do 2030. godine, ali se još ne priprema izgradnja. Prema rasporedu iz projektnog zadatka, prve aktivnosti prema izgradnji trebale bi početi u posljednjem tromjesečju ove godine, a sama izrada projekta je planirana od trećeg tromjesečja 2027. do početka 2028. godine. Lokacijska dozvola mogla bi stići do polovice 2028., kada se očekuje i da bude spremna dokumentacija potrebna za raspisivanje natječaja za izgradnju.
U javnoj nabavi je pokrenuto nadmetanje za usluge izrade projektno-tehničkog rješenja za izgradnju bolnice, procijenjene vrijednosti od 1,3 milijuna eura. zapadno od prometnog koridora južnog ulaza u Šibenik, u zoni povezanoj s južnom obilaznicom. Obuhvat budućeg zahvata sastoji se od većeg broja katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske, Grada Šibenika i privatnih osoba, kao i čestica evidentiranih kao javno dobro.
Kako je dalje navedeno u projektu, studijom WYG iz 2024. nova bolnica ima strukturu temeljenu na pruženim uslugama. Sastoji se od nekoliko blokova s jasnim funkcijama, pri čemu je glavna os bolnice orijentirana jugoistok-sjeverozapad. Novi objekt prostirao bi se na oko 57.000 četvornih metara, procjenjuje se.
U detaljima za izradu projekta i nacrta kao i za procjenu troškova navedeno je da se izgradnja planira prvenstveno zbog dotrajale i prostorno nefunkcionalne infrastrukture postojeće Opće bolnice Šibensko-kninske županije (OBŠKŽ). Bolnica je organizirana u starom, paviljonskom sustavu koji otežava povezivanje zdravstvenih jedinica, stvara nedostatak prostora i dovodi do neravnomjerne iskorištenosti kapaciteta. Nova bolnica trebala bi omogućiti moderniju, sigurniju, dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu skrb za oko 109.375 stanovnika Šibensko-kninske županije, kao i za posjetitelje područja.
Prema Studiji izvodljivosti WYG iz 2024., čiji su medicinski sadržaji ažurirani amandmanima u lipnju 2026., predviđa se kompaktna, monolitna bolnička zgrada organizirana prema funkcijama i zdravstvenim uslugama. Ambulantni i stacionarni sadržaji bit će funkcionalno razdvojeni, uz jasno razdvajanje tokova pacijenata, posjetitelja i osoblja.
Glavni ulazni hodnik sadržavat će informativni centar, prijam i otpust pacijenata, sigurnost, trgovine i društvene sadržaje. U središnjem dijelu predviđeni su rendgen, endoskopija, laboratorij, bolnička ljekarna, blagovaonica za osoblje, kapelica te različiti uslužni sadržaji. Ostali blokovi obuhvaćaju ambulante, upravu, rehabilitaciju, znanstvenu jedinicu i smještaj osoblja.
Predviđeno je da bi nova građevina bila izvedena pretežito od armiranog betona, uz lagane nenosive pregrade. Ostali isplanirani detalji su toplinska izolacija, trostruko ostakljenje, higijenski i lako održivi podovi i zidne obloge te ESD podovi u prostorima s osjetljivom medicinskom opremom. Krovovi pojedinih dijelova trebali bi biti ozelenjeni, uz mogućnost fotonaponskih panela, a konstrukcija mora uzeti u obzir seizmičke utjecaje.
U planu je izrada i ažuriranje projektno-tehničke dokumentacije: medicinsko-prostornog programa, idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, dokumentacije za okolišne postupke, idejnog projekta i lokacijske dozvole te tehničkih specifikacija za buduću javnu nabavu radova po modelu 'projektiraj i gradi' i 'ključ u ruke do pune funkcionalnosti'. Okvirani planirani rok početka ugovora je 1. listopada 2026. godine, a završetka 30. lipnja ove godine.
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Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
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