Uređena riva uz Savu u Zagrebu: Sve bi trebala pokrenuti obnova stražarnice iz doba Napoleona

Bivša pogranična stražarnica danas se gotovo raspada. Postoji ideja za kompletnu preobrazbu koja se polako pomiče, ali ovisi o drugom projektu.

Uređena 'riva' uz Savu u Zagrebu? Ideja nije nova, a o njoj neki i dalje maštaju, no, zasad je mala vjerojatnost da će se grad novim zgradama i sadržajima toliko približiti rijeci Savi. Ipak, postoji projekt koji predviđa oživljavanje nasipa završetkom izgradnje biciklističke magistrale, 'Greenwayja', kao i turističkog centra na jednom dijelu trase.

Nova stanica za turiste i prolaznike planira se uz povijesno značajnu Napoleonovu stražarnicu. Prepoznatljivu građevinu na zapadu grada pod ovim nazivom najbolje znaju stanovnici Kajzerice, gdje se ona i nalazi, pored pješačkog Savskog mosta.

Drugačije lice riječnog korita

Početkom rujna, na Instagram profilu 'urbani.lab' pojavila se objava u kojoj stoji kako su još 1982. godine arhitekti Zoran Hebar i Nada Šilović predlagali široku šetnicu uz Savu. Po toj ideji, krasili bi ju drvoredi, klupe i stepenice do riječnog korita.

Ideja se odnosila na prostor kod zagrebačkog (pješačkog) Savskog mosta, gdje je i poznata, povijesno značajna 'Napoleonova stražarnica'. Već smo pisali kako se ovaj prostor sada uistinu i planira urediti, no poščetak konkretnijih zahvata određuje nastavak radova na biciklističkoj magistrali.

Ugovorena izrada projekta

O obnovi se, podsjećamo, pričalo i pisalo u ožujku 2024. godine nakon što je u ljetnoj oluji 2023. godine uništeno krovište građevine. U ovoj godini plan je aktualiziralo pokretanje postupka javne nabave za izradu projekta rekonstrukcije. Prema sadašnjem stanju u Elektroničkom oglasniku, ovog kolovoza je sklopljen ugovor za izradu.

U srpnju odabrani izvođač za projektiranje rekonstrukcije, tvrtka Nugrad, s Gradom Zagrebom sklopila je ugovor od 28.850 eura, dana 24. kolovoza ove godine. Tvrtka se ugovorom obvezuje u deset mjeseci završiti naručeni projekt. Nakon toga, mogu krenuti i druge radnje za uređenje stare stražarnice.

Sadržaj za prolaznike

Pisali smo da se obnova građevine planira u okviru izgradnje projekta Greenway, biciklističke magistrale na kojoj bi zgrada bila posebna stanica. Nekada, Nepoleonova stražarnica obilježavala je granicu između teritorija Francuske i Austro-Ugarske Mornarhije. Objekt je izgrađen početkom 19. stoljeća.

Zamišljeno je da će se prostorije urediti za ugostiteljsku namjenu, a uključivao bi sadržaje za edukaciju i promicanje kulturne baštine kod turista i prolaznika. Da će stražarnica postati povijesno-kulturni turistički objekt, nadaju se i na razini mjesne samouprave. Vidi se da je građevina u raspadnom stanju | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Zapuštenost zbog neodržavanja

Kako je navedeno u tehničkom opisu projekta, ova kuća je važan dio kulturne baštine grada kao dokument političkih prilika u Hrvatskoj s početka 19. stoljeća. Pravokutnog je tlocrta, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 10x16 metara, a sadrži podrum, prizemlje i potkrovlje.

Zidana je od opeke s dijelom ukopanim svođenim podrumom. U trenutnom stanju, građevina ima značajna konstrukcijska i mehanička oštećenja zbog neodržavanja, atmosferskih utjecaja, ali i zbog potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu.