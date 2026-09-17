Uređena riva uz Savu u Zagrebu: Sve bi trebala pokrenuti obnova stražarnice iz doba Napoleona

Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
17. rujan 2026.
Bivša pogranična stražarnica danas se gotovo raspada. Postoji ideja za kompletnu preobrazbu koja se polako pomiče, ali ovisi o drugom projektu.
Uređena 'riva' uz Savu u Zagrebu? Ideja nije nova, a o njoj neki i dalje maštaju, no, zasad je mala vjerojatnost da će se grad novim zgradama i sadržajima toliko približiti rijeci Savi. Ipak, postoji projekt koji predviđa oživljavanje nasipa završetkom izgradnje biciklističke magistrale, 'Greenwayja', kao i turističkog centra na jednom dijelu trase.
Nova stanica za turiste i prolaznike planira se uz povijesno značajnu Napoleonovu stražarnicu. Prepoznatljivu građevinu na zapadu grada pod ovim nazivom najbolje znaju stanovnici Kajzerice, gdje se ona i nalazi, pored pješačkog Savskog mosta.
Početkom rujna, na Instagram profilu 'urbani.lab' pojavila se objava u kojoj stoji kako su još 1982. godine arhitekti Zoran Hebar i Nada Šilović predlagali široku šetnicu uz Savu. Po toj ideji, krasili bi ju drvoredi, klupe i stepenice do riječnog korita.
Ideja se odnosila na prostor kod zagrebačkog (pješačkog) Savskog mosta, gdje je i poznata, povijesno značajna 'Napoleonova stražarnica'. Već smo pisali kako se ovaj prostor sada uistinu i planira urediti, no poščetak konkretnijih zahvata određuje nastavak radova na biciklističkoj magistrali.
O obnovi se, podsjećamo, pričalo i pisalo u ožujku 2024. godine nakon što je u ljetnoj oluji 2023. godine uništeno krovište građevine. U ovoj godini plan je aktualiziralo pokretanje postupka javne nabave za izradu projekta rekonstrukcije. Prema sadašnjem stanju u Elektroničkom oglasniku, ovog kolovoza je sklopljen ugovor za izradu.
U srpnju odabrani izvođač za projektiranje rekonstrukcije, tvrtka Nugrad, s Gradom Zagrebom sklopila je ugovor od 28.850 eura, dana 24. kolovoza ove godine. Tvrtka se ugovorom obvezuje u deset mjeseci završiti naručeni projekt. Nakon toga, mogu krenuti i druge radnje za uređenje stare stražarnice.
Pisali smo da se obnova građevine planira u okviru izgradnje projekta Greenway, biciklističke magistrale na kojoj bi zgrada bila posebna stanica. Nekada, Nepoleonova stražarnica obilježavala je granicu između teritorija Francuske i Austro-Ugarske Mornarhije. Objekt je izgrađen početkom 19. stoljeća.
Zamišljeno je da će se prostorije urediti za ugostiteljsku namjenu, a uključivao bi sadržaje za edukaciju i promicanje kulturne baštine kod turista i prolaznika. Da će stražarnica postati povijesno-kulturni turistički objekt, nadaju se i na razini mjesne samouprave.
Kako je navedeno u tehničkom opisu projekta, ova kuća je važan dio kulturne baštine grada kao dokument političkih prilika u Hrvatskoj s početka 19. stoljeća. Pravokutnog je tlocrta, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 10x16 metara, a sadrži podrum, prizemlje i potkrovlje.
Zidana je od opeke s dijelom ukopanim svođenim podrumom. U trenutnom stanju, građevina ima značajna konstrukcijska i mehanička oštećenja zbog neodržavanja, atmosferskih utjecaja, ali i zbog potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu.
- Građevina je devastirana, s urušenim krovištem i prilično velikim oštećenjima stropova, do stupnja da se ne može na siguran način izvršiti detaljan pregled. Oštećenja uključuju pukotine, pomake i deformacije nosivih elemenata, što je dovelo do hitne potrebe za stabilizacijom i zaštitom objekta, kako bi se spriječilo daljnje propadanje, piše u dokumentaciji.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 1 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 3 d 29.09.2026
Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira
Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.
17:11 10 h 02.10.2026
HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija
Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.
16:58 11 h 02.10.2026
VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu
Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.
12:40 15 h 02.10.2026
Veliki zahvat u Splitu: Za samo 300 metara šetnice nasut će čak 25.700 kubika materijala
U Stobreču se planira velika promjena obale, uz novu šetnicu, biciklističku stazu i uređene plaže.
10:57 17 h 02.10.2026
Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce
Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.
16:50 1 d 01.10.2026
Veliki energetski projekt ide dalje: Svaka nova bušotina traži gradilište veličine gotovo dva nogometna terena
Bjelovar planira pet novih geotermalnih bušotina, velike radne platoe i mrežu čeličnih toplovodnih cjevovoda.
16:47 1 d 01.10.2026
Ekološka hrana uvodi se i u vrtiće: 'Važno je paziti da se kod djece ne stvara osjećaj srama'
Projekt ekološke prehrane širi se na devet zagrebačkih vrtića. Jasmina Zorko iz udruge Mali zmaj naglašava da su vrtići važni za usvajanje navika.
16:30 11 h 02.10.2026
U studentskom domu prazno ostalo 178 mjesta! Ni jesenski natječaj nije pomogao
U šibenskom studentskom domu nakon drugog natječaja prazno je 178 mjesta. U Dubrovniku 275 kreveta nema studenta, ali nisu raspisali drugi natječaj.
16:06 11 h 02.10.2026
Isplate iz fondova u koje tvrtke uplaćuju za mirovinu radnika: Dosegle skoro milijun eura
Isplate iz ZDMF-ova iznosile su oko 972.000 eura u kolovozu. Najviši iznos isplaćen je zbog promjene fondova, a najmanji zbog smrti štediša.
15:48 12 h 02.10.2026
Kreću prijave za božićnice: Evo koliko mogu dobiti umirovljenici i starije osobe
Umirovljenici i stariji iz Samobora i Županje od sljedećeg tjedna mogu se prijaviti za božićnice. I Općina Peteranec isplatit će božićnice starijima.
15:46 12 h 02.10.2026