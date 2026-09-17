Jedan od najneobičnijih tunela u Hrvatskoj dobiva zamjenu: Stigla ključna dozvola, gradit će se novi

Gotova je prekrasna otočka cesta s pogledom za pamćenje, a umjesto kultnog tunela bez svjetla stiže novi
Otvorena je jedna od najljepših otočkih cesta u Hrvatskoj, a južni Hvar uskoro čeka još veći prometni zahvat.
12:37 94 d 30.06.2026
17. rujan 2026.
Stari tunel izgrađen je još 1963. godine, prvotno za potrebe vodoopskrbe južnog dijela Hvara.
Jedan od najneobičnijih cestovnih tunela u Hrvatskoj trebao bi dobiti modernu alternativu. Za novi tunel Pitve - Zavala na Hvaru, zajedno s pristupnim prometnicama, izdana je lokacijska dozvola. Riječ je o projektu kojim bi se trebao riješiti jedan od najvećih prometnih problema južne strane otoka, gdje danas promet teče kroz stari, uzak i neosvijetljen tunel dug oko 1,4 kilometra.
Prema lokacijskoj dozvoli, prva etapa obuhvaća sam tunel te pristupne prometnice s priključcima na postojeću prometnu mrežu, instalacijama i sustavom odvodnje. Prva faza proteže se od početne stacionaže do približno 1+700, dok druga nastavlja do približno 2+788 kilometara. Predviđen je i 20(10) kV kabel za elektroenergetsko napajanje.
Detaljniji tehnički podaci iz ranije izrađenog elaborata zaštite okoliša pokazuju da cijeli zahvat ima oko 2,79 kilometara. Novi tunel trebao bi biti dug približno 774 metra, odnosno oko 600 metara kraći od postojećega. Uz njega se planira oko dva kilometra pristupnih cesta, približno 885 metara sa sjeverne i 1.130 metara s južne strane. Idejni projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole izradio je Geoprojekt iz Splita, a projektna dokumentacija 'datirana' je na prosinac 2024. godine.
Zašto je projekt važan najbolje pokazuje sadašnji tunel Pitve - Zavala. Kako smo već pisali ovdje, riječ je o približno 1.400 metara dugoj tunelskoj cijevi bez rasvjete, širokoj tek za prolazak jednog vozila. Promet se zbog toga odvija naizmjenično, uz semafore na ulazima.
Tunel je izgrađen još 1963. godine, prvotno za potrebe vodoopskrbe južnog dijela Hvara, a tek je poslije počeo služiti cestovnom prometu. Njegova unutrašnjost ostala je grubo isklesana u stijeni, bez klasične tunelske obloge i rasvjete, pa prolazak kroz njega više podsjeća na vožnju kroz špilju nego kroz suvremeni cestovni tunel.
Ograničene dimenzije dodatni su problem. Tunelom ne mogu prolaziti veći autobusi i viša dostavna vozila, dok se sav ostali promet odvija jednim prometnim trakom.
Unatoč svemu, desetljećima je ključna veza Pitava sa Zavalom, Ivan Dolcem, Jagodnom i Svetom Nedjeljom. Posebna zanimljivost krije se i unutar same tunelske cijevi. Pedesetak metara od ulaza iz smjera Pitava nalaze se prostori koji su nekada bili predviđeni za vodospreme, a jedan se danas koristi kao vinski podrum.
Da se na novom tunelu ozbiljno računa, potvrdila je krajem lipnja i Vlada. Premijer Andrej Plenković tijekom obilaska nove prometnice Dubovica - Sveta Nedjelja najavio je nastavak velikih ulaganja u cestovnu infrastrukturu Hvara.
- Isto tako, izgradit će se i novi tunel koji će povezati Pitve i Zavalu te time zaokružiti sve ključne cestovne pravce na otoku, što je ogromna stvar za Hvar, kao jedan od najznačajnijih hrvatskih otoka i veliku turističku destinaciju, poručio je tada.
Već je na sjednici Otočnog vijeća projekt bio naveden među važnijim ulaganjima na Hvaru. Tada je istaknuto da su izrađeni studija izvodljivosti i idejni projekt te odobren elaborat okoliša, dok je duljina planiranog tunela navedena kao približno 0,75 kilometara.
Nova lokacijska dozvola predstavlja važan korak, ali sama po sebi ne znači da radovi mogu odmah početi. U dokumentu izričito stoji da se na temelju nje ne može započeti s građenjem te da je potrebno ishoditi odgovarajuću 'građevinsku'. Dozvola vrijedi četiri godine od dana pravomoćnosti, a u tom razdoblju potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta koji će omogućiti samu gradnju.
Za projekt su prethodno pribavljeni posebni uvjeti niza institucija, među kojima su Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatske vode, MUP, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatske šume, HOPS i Hvarski vodovod. Dokumentacijom je utvrđeno i da je zahvat usklađen s prostornim planovima Splitsko-dalmatinske županije i Općine Jelsa.
Novi tunel nije jedini veliki prometni zahvat koji bi trebao promijeniti dostupnost južne strane Hvara. Početkom lipnja završena je i županijska cesta ŽC 6280 Dubovica - Sveta Nedjelja, o kojoj smo također pisali ovdje.
Riječ je o približno 6,5 kilometara dugoj prometnici koja je godinama postojala kao nedovršeni makadamski pravac širok oko tri metra, bez uređenog završnog sloja, zaštitnih ograda i drugih osnovnih sigurnosnih elemenata. Projekt je formalno pokrenut još 2020. godine, a ove je godine prometnica konačno asfaltirana.
Gotova je prekrasna otočka cesta s pogledom za pamćenje, a umjesto kultnog tunela bez svjetla stiže novi
Otvorena je jedna od najljepših otočkih cesta u Hrvatskoj, a južni Hvar uskoro čeka još veći prometni zahvat.
12:37 94 d 30.06.2026
Posljednja faza radova krenula je u svibnju, a asfaltiranje cijele dionice završeno je u svega nekoliko dana. Nakon toga postavljene su zaštitne odbojne ograde te uređena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija. Cesta je tako od nekadašnjeg makadamskog puta postala uređena županijska prometnica koja povezuje Svetu Nedjelju s državnom cestom DC 116 kod Dubovice.
Bilo kako bilo, oba projekta itekako su važna za južnu stranu Hvara, koja bi tako trebala dobiti dvije ozbiljne prometne veze s ostatkom otoka.
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