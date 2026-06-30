Gotova je prekrasna otočka cesta s pogledom za pamćenje, a umjesto kultnog tunela bez svjetla stiže novi

Otvorena je jedna od najljepših otočkih cesta u Hrvatskoj, a južni Hvar uskoro čeka još veći prometni zahvat.

Županijska cesta Dubovica - Sveta Nedjelja službeno je otvorena te se već sada nameće kao kandidat za jednu od najljepših prometnica u Hrvatskoj. Duga približno 6,2 kilometra, prolazi prekrasnim krajolikom južne strane Hvara i otvara spektakularne poglede prema moru. No njezina je važnost puno veća od samog pogleda.

Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata na otoku Hvaru u posljednjih 30 godina, vrijednom četiri milijuna eura. Realiziran je suradnjom lokalne zajednice, Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a Vlada je, prema objavljenim informacijama, osigurala 2,5 milijuna eura.

Bolja povezanost južnog dijela Hvara

Nova prometnica imat će velik utjecaj na povezanost južnog dijela otoka. Osim što će olakšati svakodnevno kretanje lokalnog stanovništva, posebno stanovnika Svete Nedjelje i okolnih naselja, očekuje se i bolja dostupnost tog dijela Hvara turistima. Time se dodatno jača gospodarski i turistički potencijal otoka.

Istaknuto je i da će nova cesta povećati sigurnost prometa, dok je dosadašnja prometna veza bila zahtjevna za putnike i bez odgovarajuće infrastrukture. Sama trasa prolazi jednim od najatraktivnijih krajolika na otoku, no upravo je konfiguracija terena bila jedan od većih građevinskih izazova.

Završena cesta na Hvaru s posebnim pogledom | foto: FB, ŽUC Split

Od makadamskog puta do važne otočke ceste

Projekt je formalno pokrenut još 2020. godine, kada su započeli prvi koraci planiranja i pripreme dokumentacije za izgradnju županijske ceste ŽC 6280. U tom su razdoblju izrađeni elaborati zaštite okoliša i provedeni postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš. Utvrđeno je da je riječ o infrastrukturnom zahvatu duljine približno 6.410 metara.

Cesta je tada postojala samo kao nedovršeni makadamski pravac, širok oko tri metra, bez uređenog kolničkog sloja, zaštitnih ograda i osnovnih sigurnosnih elemenata. Služila je i kao infrastrukturni koridor za druge instalacije, uključujući vodovodne cjevovode i energetske vodove. Danas je ta trasa uređena i pretvorena u važan dio otočke prometne infrastrukture.

Završena cesta na Hvaru s posebnim pogledom | foto: FB, ŽUC Split

Slijedi još jedan veliki zahvat

Nakon završetka ove ceste najavljen je i novi veliki projekt za južnu stranu Hvara - izgradnja novog tunela Pitve - Zavala s pristupnim cestama i obilaznicom. Taj bi zahvat trebao trajno unaprijediti prometnu sigurnost i dostupnost južnog dijela otoka te dodatno potaknuti njegov gospodarski i turistički razvoj.

Postojeći tunel Pitve - Zavala jedan je od najneobičnijih cestovnih tunela na Jadranu. Dug je oko 1.400 metara, nema rasvjete, širok je tek za prolazak jednog vozila, a promet se odvija naizmjenično, uz pomoć semafora na oba ulaza.

Izgrađen je 1963. godine, prvotno za potrebe vodoopskrbe južnog dijela Hvara, a tek je kasnije prenamijenjen za cestovni promet. Njegova unutrašnjost grubo je isklesana u stijeni, zbog čega vožnja više nalikuje prolasku kroz špilju nego kroz klasični tunel.