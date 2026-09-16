Gradonačelnik ljut zbog kašnjenja: Na sjednici opet pitao o završetku strateških projekata

Na sjednici Sabora 15. rujna 2026. gradonačelnik Dario Hrebak raspitivao se o kašnjenju brze ceste. Htio je znati i što je s modernizacijom pruge.

Na 12. sjednici Hrvatskog sabora, dana 15. rujna 2026. godine, gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, još jednom se raspitivao o napretku radova na brzoj cesti i na željeznici koja bi također trebala ubrzati putovanje do Bjelovara. Pitao je o statusu izgradnje dionice Farkaševac-Bjelovar koja se gradi od 2020., odnosno od praga s 2022. na 2023. godinu, ali i o dionici pruge Dugo Selo-Križevci.

Dok su prognoze za željeznicu dobre, za cestu baš i nisu. Između ostaloga, ministar Oleg Butković procjenjuje da ni 'izvođač nije bio na razini na kojoj se očekivalo'.

'Jako nam je važno, a već godinama se gradi'

Samo nekoliko dana nakon što smo pisali o dodatku ugovora za izgradnju ceste između Farkaševca i Bjelovara kojim je cijena vrijednosti porasla za nekoliko milijuna eura, stiže službena informacija o još jednom pomicanju radova. Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak novi rok za završetak ceste dobiva na sjednici Hrvatskog sabora od ministra mora, prometa i infrastrukture, Olega Butkovića.

- U ime građana Bjelovarske-bilogorske županije i u ime građana Grada Bjelovara, vezano uz prometnu problematiku. Naime, grad Bjelovar se razvija velikom brzinom, zahvaljujući suradnji s Vladom Republike Hrvatske i na krilima projekata financiranih iz europskih fondova. No, ostaje još jedna stvar koja nam je jako važna, a već godinama se gradi. Dakle, zanima nas prometna povezanost željeznicom i cestom, započeo je Hrebak.

Dodao je da je kad se govori o cesti svjestan dinamike radova. Ipak, s obzirom na višestruke pomake roka za završetak radova i puštanje u promet, htio je znati postoji li neki novi datum do kojega bi se sve trebalo završiti. Hrebak se raspitivao i o završetku modernizacije drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Križevci, za koji je istaknuo da će Bjelovaru isto tako donijeti bržu vezu sa Zagrebom.

Ministar: 'Sve ono najgore se dogodilo'

U svom odgovoru ministar Oleg Butković prvo se osvrnuo na stanje ceste. Potvrdio je da je riječ o projektu koji se odužio više nego je itko mogao očekivati.

- Dosta smo imali zajedničkih sastanaka sa županijom i s Vama. Budući da je to jedan od projekata koji se odužio. Zatvorili smo financijsku konstrukciju, ugovorili javnu nabavu i pronašli izvođača. Međutim, sve najgore, da tako kažem, se dogodilo na tome projektu. Imali smo puno izazova i sam izvođač koji nije na razini na kojoj smo očekivali, ali je činjenica da su se morale određene stvari mijenjati. Dizala se niveleta ceste zbog vode, zbog poplavljivanja, proširenja nasipa i drugih intervencija. Prethodno je došla energetska kriza pa je bila razlika u povećanju cijena ugovorenih radova. Da tako kažem imali smo stvarno peh, naveo je ministar u odgovoru iskoristivši i priliku da se i Hrebaku i građanima Bjelovara ispriča što projekt kasni.

Na to je rekao da se prema sadašnjem razvoju gradnje završetak radova očekuje ne do kraja ove godine pa ni početkom iduće, već tek u svibnju 2027. godine. Ili do ljeta iduće godine.

- Nastavak ceste do Virovitice je aktivan u svim svojim fazama. Ugovorili smo Bjelovar-Bulinec i tako dalje. Tu su izvođači i kompletan dio prema Virovitici je aktivan. Završavamo dijelove oko Virovitice i to ide jako dobro, rekao je, dodajući kako je pruga, s druge strane pred završetkom.

Taj dio posla završit će se još ove godine, nada se. Gradonačelnik Hrebak kratko je zahvalio ministru na iskrenosti pa još jednom izrazio nadanje da će se cesta u ovom najnovijem roku uistinu i izgraditi te da će biti puštena u promet u slično vrijeme kao i gospodarska zona Bjelovara.